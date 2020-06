Czy nowe opłaty za śmieci nas wykończą? Przygotujcie się na drenaż portfela!

Zbliża się ogromny wzrost cen. Póki co ograniczenia koronawirusowe powstrzymały podwyżki, jednak temat powraca i kwestią czasu jest wprowadzenie wyższych stawek, m.in. za wywóz odpadów.

Zgodnie z ustaleniami, od lipca ma zmienić się sposób naliczania opłat za wywóz śmieci. To, ile zapłacimy, będzie uzależnione od ilości zużycia wody.

Przyjęto, że opłata śmieciowa za zużyty 1 metr sześcienny wody ma wynieść 12,73 zł. W powstałej sytuacji podwyżkę najmocniej odczują duże rodziny, które zapłacą 200, a nawet 300 złotych w skali miesiąca. Na zmianach zyskają zaś jedynie Ci, którzy rozliczają się samodzielnie.

Póki co podwyżka opłat została zdjęcia z porządku obrad warszawskich radnych. Jak podkreślają urzędnicy, stawki wymagają ponownego przeliczenia.

Analogicznie sprawa dotyczy podwyżki w strefach płatnego parkowania. Mimo że nie wszedł jeszcze w życie, ze względu na obowiązującą pandemię, tak naprawdę miasto nie zrezygnowało z niego.

Co to oznacza w praktyce? Nieopłacanie miejsca parkingowego i brak wykupionego biletu może kosztować nie 50 złotych – jak do tej pory – ale nawet 250 złotych.