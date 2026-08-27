Czy po 65. roku życia należą się darmowe leki? Sprawdź, kto naprawdę może z nich korzystać
Ukończenie 65 lat otwiera seniorom dostęp do programu bezpłatnych leków. Nie oznacza to jednak, że od dnia 65. urodzin każdy preparat przepisany przez lekarza można odebrać w aptece za zero złotych. Obowiązują konkretne warunki, a kluczowe znaczenie mają lista Ministerstwa Zdrowia, wskazanie medyczne oraz prawidłowo wystawiona recepta.
Program 65+ może oznaczać spore oszczędności, szczególnie dla osób przyjmujących kilka preparatów każdego miesiąca. W 2026 roku wykaz obejmuje tysiące produktów. Trzeba jednak wiedzieć, że sam wiek nie wystarcza do otrzymania każdego z nich bezpłatnie.
Masz 65 lat? Od dnia urodzin możesz korzystać z programu
Podstawowy warunek jest prosty. Z bezpłatnych leków dla seniorów można korzystać po ukończeniu 65. roku życia. Liczy się dokładnie dzień urodzin. Warunek wieku musi być spełniony zarówno w momencie wystawienia recepty, jak i jej realizacji.
Nie ma przy tym znaczenia wysokość emerytury. Program nie jest świadczeniem socjalnym uzależnionym od dochodu.
Senior nie musi więc wykazywać, ile miesięcznie otrzymuje z ZUS ani przedstawiać zaświadczeń o swoich zarobkach.
Nie wszystkie leki są darmowe
To najważniejsze zastrzeżenie. Ukończenie 65 lat nie powoduje, że wszystkie leki na receptę stają się bezpłatne.
Lek musi znajdować się w odpowiednim wykazie bezpłatnych leków dla seniorów, czyli na liście D2 będącej częścią wykazu leków refundowanych. Pacjent musi również mieć rozpoznane schorzenie odpowiadające wskazaniom refundacyjnym określonym dla konkretnego produktu.
Możliwa jest więc sytuacja, w której dwie osoby w tym samym wieku otrzymają ten sam preparat, ale zasady jego refundacji będą różne ze względu na wskazanie, w jakim jest stosowany.
Ile bezpłatnych leków znajduje się na liście?
Skala programu jest bardzo duża. Portal Pacjent.gov.pl informuje o niemal 3800 bezpłatnych leków dla seniorów 65+. Na wykazie znajdują się preparaty stosowane m.in. w leczeniu nadciśnienia, cukrzycy, chorób układu oddechowego, pokarmowego i moczowego, a także wybrane leki przeciwbólowe, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe czy okulistyczne.
Lista nie jest jednak ustalona raz na zawsze. Wykaz refundacyjny może się zmieniać, dlatego fakt, że dany preparat był bezpłatny wcześniej, nie daje gwarancji identycznych zasad w przyszłości.
Dobrym przykładem są zmiany obowiązujące od 1 kwietnia 2026 roku. Ministerstwo Zdrowia wyłączyło z wykazu 65+ preparat Pradaxa, choć na liście pozostały inne produkty zawierające tę samą substancję czynną – dabigatran – w określonych wskazaniach.
Na recepcie zwróć uwagę na jedną literę
W przypadku seniorów kluczowe jest oznaczenie „S”, czyli kod dodatkowego uprawnienia do bezpłatnych leków.
Ministerstwo Zdrowia wskazuje wprost, że recepta dla seniora wystawiona bez kodu „S” nie może zostać zrealizowana bezpłatnie w ramach tego uprawnienia.
Nie oznacza to oczywiście, że każdy preparat na recepcie oznaczonej literą „S” automatycznie kosztuje zero złotych. Nadal musi znajdować się na odpowiedniej liście i być przepisany zgodnie ze wskazaniem objętym refundacją.
Ważna zmiana. Nie tylko lekarz rodzinny może wystawić receptę
W tej kwestii przepisy zostały znacząco uproszczone.
Od 14 lutego 2025 roku recepty z uprawnieniem „S” mogą wystawiać wszystkie osoby uprawnione do wystawiania recept w ramach wykonywanego zawodu medycznego. Ministerstwo Zdrowia wymienia m.in. lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarki, felczerów, starszych felczerów i farmaceutów.
Oznacza to również możliwość otrzymania odpowiedniej recepty podczas prywatnej wizyty lekarskiej. Senior nie musi już wracać wyłącznie z tego powodu do lekarza POZ.
Lek jest refundowany, ale senior i tak musi zapłacić? To możliwe
To jedna z pułapek programu.
Lek refundowany i lek bezpłatny dla seniora to nie zawsze to samo.
Ministerstwo Zdrowia może finansować określony preparat w jednym wskazaniu, ale nie obejmować tego samego zastosowania programem bezpłatnych leków 65+.
Przykładem są niektóre leki zawierające apiksaban. Od kwietnia 2026 roku refundacja obejmuje również określonych pacjentów z migotaniem przedsionków, ale Ministerstwo Zdrowia zaznacza, że to wskazanie nie zostało jednocześnie włączone do listy bezpłatnych leków 65+.
Dlatego samo znalezienie nazwy substancji lub preparatu w wykazie refundacyjnym nie wystarcza.
Jak sprawdzić, czy konkretny lek będzie za darmo?
Nie trzeba przeglądać wielostronicowych dokumentów Ministerstwa Zdrowia.
Senior może sprawdzić listę bezpłatnych leków przez Internetowe Konto Pacjenta. Jest ona również dostępna w aplikacji mojeIKP w zakładce „Bezpłatne leki”. Wyszukiwanie umożliwia sprawdzanie preparatów m.in. według nazwy.
Ostatecznie o możliwości bezpłatnego wydania konkretnego produktu decyduje jednak spełnienie wszystkich ustawowych warunków.
Trzy rzeczy, które powinien zapamiętać każdy senior
Ukończenie 65 lat rzeczywiście daje dostęp do programu bezpłatnych leków, ale nie oznacza darmowej całej apteki.
Aby senior otrzymał lek bez opłat w ramach programu 65+, muszą być spełnione jednocześnie podstawowe warunki: odpowiedni wiek, obecność preparatu w wykazie D2, właściwe wskazanie refundacyjne oraz prawidłowo wystawiona recepta z uprawnieniem „S”.
Dlatego szczególnie osoby przyjmujące wiele leków przewlekle powinny sprawdzić swoje recepty i aktualny wykaz. W skali jednego miesiąca różnica może wydawać się niewielka, ale przy regularnym leczeniu oszczędności w ciągu roku mogą być odczuwalne dla domowego budżetu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.