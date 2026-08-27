Masz 75 lat? Czy trzeba składać wniosek o dodatek pielęgnacyjny z ZUS? Wiele osób niepotrzebnie martwi się formalnościami
Osoby, które kończą 75 lat i pobierają emeryturę lub rentę, mogą otrzymać dodatkowe pieniądze z ZUS. Chodzi o dodatek pielęgnacyjny, który od 1 marca 2026 roku wynosi 366,68 zł miesięcznie. W przypadku seniorów po 75. urodzinach obowiązuje bardzo ważne ułatwienie – nie trzeba składać wniosku ani przedstawiać dokumentacji medycznej. ZUS przyznaje świadczenie z urzędu.
To oznacza, że senior nie musi odwiedzać placówki ZUS tylko po to, aby uruchomić wypłatę. Są jednak sytuacje, w których zasady wyglądają inaczej.
Kończysz 75 lat? ZUS powinien zrobić wszystko automatycznie
Zasada jest prosta. Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie mającej prawo do emerytury lub renty, jeżeli spełnia jeden z dwóch warunków: została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat.
W drugim przypadku procedura jest znacznie prostsza.
ZUS wprost informuje, że osoba, która skończyła 75 lat, nie musi składać wniosku o dodatek pielęgnacyjny. Zakład sam przyznaje prawo do świadczenia i rozpoczyna jego wypłatę wraz z emeryturą. Nie jest również wymagane zaświadczenie o stanie zdrowia.
Nie trzeba więc udowadniać choroby, niepełnosprawności ani problemów z samodzielnym funkcjonowaniem. W tym przypadku podstawą przyznania świadczenia jest osiągnięcie odpowiedniego wieku.
Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny w 2026 roku?
Od 1 marca 2026 roku dodatek pielęgnacyjny wynosi 366,68 zł miesięcznie. ZUS wypłaca go razem z emeryturą lub rentą.
W skali 12 miesięcy daje to:
366,68 zł × 12 = 4400,16 zł.
To ponad 4,4 tys. zł dodatkowego świadczenia w ciągu pełnego roku, przy założeniu obecnej stawki. Kwota dodatku nie jest jednak stała na zawsze – podlega waloryzacji razem ze świadczeniami emerytalno-rentowymi.
Masz mniej niż 75 lat? Tutaj sytuacja jest zupełnie inna
Dodatek pielęgnacyjny można otrzymać również przed 75. urodzinami. W takim przypadku sam wiek nie daje jednak prawa do pieniędzy.
Osoba pobierająca emeryturę lub rentę musi zostać uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Wtedy konieczne jest złożenie wniosku i odpowiednich dokumentów medycznych. ZUS wskazuje m.in. zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 oraz posiadaną dokumentację dotyczącą leczenia.
To zasadnicza różnica: przed 75. rokiem życia dodatek związany jest ze stanem zdrowia i wymaga przeprowadzenia odpowiedniej procedury. Po ukończeniu 75 lat ZUS przyznaje go z urzędu osobie uprawnionej do emerytury lub renty.
Jest wyjątek. Nie każdy 75-latek otrzyma pieniądze
Istnieje ważne ograniczenie dotyczące osób przebywających w określonych placówkach.
ZUS informuje, że dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym albo pielęgnacyjno-opiekuńczym przez okres przekraczający dwa tygodnie w miesiącu.
Dlatego nie można przyjąć, że absolutnie każda osoba po 75. roku życia automatycznie otrzyma dodatkowe pieniądze niezależnie od swojej sytuacji.
Dodatek pielęgnacyjny i zasiłek pielęgnacyjny to nie to samo
Nazwy są bardzo podobne i łatwo je pomylić.
Dodatek pielęgnacyjny jest świadczeniem związanym z emeryturą lub rentą i wypłaca go ZUS. Natomiast zasiłek pielęgnacyjny jest innym świadczeniem, przyznawanym przez właściwy organ gminy lub miasta.
Co istotne, ZUS wskazuje, że zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie, która ma ustalone prawo do dodatku pielęgnacyjnego. Jeżeli senior wcześniej otrzymywał zasiłek, a następnie ZUS przyzna mu dodatek, powinien poinformować o tym instytucję wypłacającą zasiłek.
75. urodziny to kluczowa granica
Dla seniora najważniejsza informacja jest więc bardzo prosta: po ukończeniu 75 lat nie trzeba składać wniosku o dodatek pielęgnacyjny, jeżeli ma się prawo do emerytury lub renty. ZUS powinien przyznać świadczenie automatycznie.
W 2026 roku mówimy o 366,68 zł miesięcznie, czyli przy obecnej wysokości świadczenia o ponad 4400 zł w ciągu pełnych 12 miesięcy. Warto zatem po 75. urodzinach sprawdzić najbliższą wypłatę emerytury lub renty i zweryfikować, czy dodatek został uwzględniony.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.