Masz 65 lat? Jakie dodatki z ZUS możesz dostać oprócz emerytury? Lista na 2026 rok
Samo osiągnięcie wieku emerytalnego nie oznacza, że jedynymi pieniędzmi, jakie mogą trafiać z ZUS, jest podstawowa emerytura. System przewiduje szereg dodatków i dodatkowych świadczeń. Niektóre wynoszą ponad 300 zł miesięcznie, inne przysługują tylko określonym grupom. Co ważne, ukończenie 65 lat samo w sobie nie daje automatycznie prawa do większości z nich.
Od 1 marca 2026 roku obowiązują nowe, zwaloryzowane stawki. ZUS podaje, że minimalna emerytura wynosi obecnie 1978,49 zł brutto, a wraz z waloryzacją wzrosły również dodatki do świadczeń.
Masz 65 lat? Sam wiek nie wystarczy
To pierwsza rzecz, którą powinien wiedzieć senior. W polskim systemie nie funkcjonuje jeden uniwersalny „dodatek dla osób po 65. roku życia”.
ZUS wypłaca jednak wiele dodatków do emerytur i rent. Prawo do nich zależy m.in. od wieku, stanu zdrowia, historii zawodowej lub szczególnych uprawnień. W oficjalnym katalogu ZUS znajdują się m.in. dodatek pielęgnacyjny, kombatancki i kompensacyjny, dodatek za tajne nauczanie, ryczałt energetyczny oraz świadczenia dla określonych grup osób represjonowanych czy byłych pracowników.
Dodatek pielęgnacyjny – 366,68 zł miesięcznie
To jeden z najbardziej znanych dodatków. Od 1 marca 2026 roku jego wysokość wynosi 366,68 zł miesięcznie.
Osoby, które ukończyły 75 lat, otrzymują dodatek pielęgnacyjny z urzędu, jeśli mają prawo do emerytury lub renty. Nie muszą wtedy przedstawiać zaświadczenia o stanie zdrowia.
Ale dodatek można otrzymać również przed 75. urodzinami. W takim przypadku konieczne jest spełnienie warunku całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji.
Oznacza to, że 65-letni emeryt może otrzymywać dodatkowe 366,68 zł, ale nie z samego powodu ukończenia 65 lat.
Dodatek kombatancki – 366,68 zł
Kolejnym świadczeniem jest dodatek kombatancki. Od marca 2026 roku jego miesięczna wysokość to również 366,68 zł.
Jest to jednak świadczenie skierowane do ściśle określonej grupy osób posiadających odpowiednie uprawnienia. Nie przysługuje wszystkim emerytom.
Dodatek kompensacyjny – 55 zł miesięcznie
Osobom spełniającym ustawowe warunki może przysługiwać również dodatek kompensacyjny. Po tegorocznej waloryzacji wynosi on 55 zł miesięcznie.
Choć kwota jest znacznie niższa niż w przypadku dodatku pielęgnacyjnego czy kombatanckiego, w skali roku daje 660 zł dodatkowego świadczenia.
Ryczałt energetyczny – 336,16 zł
To kolejna pozycja, o której część seniorów może nie wiedzieć. Od 1 marca 2026 roku ryczałt energetyczny wynosi 336,16 zł miesięcznie. ZUS potwierdził nową wysokość przy okazji tegorocznej waloryzacji.
Ryczałt nie jest jednak dopłatą do rachunków za energię dostępną dla każdego emeryta. Przysługuje określonym ustawowo grupom uprawnionych.
W ciągu 12 miesięcy świadczenie w obecnej wysokości daje ponad 4 tys. zł. To pokazuje, dlaczego warto sprawdzić swoje uprawnienia, zamiast zakładać, że emerytura jest jedyną wypłatą, która może przysługiwać z systemu.
Dodatek za tajne nauczanie – 366,68 zł
Od marca 2026 roku dodatek za tajne nauczanie wynosi 366,68 zł miesięcznie.
Dotyczy nauczycieli, którzy podczas okupacji prowadzili tajne nauczanie, oraz osób, które przed 1 września 1939 roku nauczały po polsku w polskich szkołach na terenie III Rzeszy lub byłego Wolnego Miasta Gdańska. W tym przypadku konieczne jest złożenie wniosku i odpowiedniego zaświadczenia.
Co ważne, jeśli dana osoba ma jednocześnie prawo do dodatku kombatanckiego oraz dodatku za tajne nauczanie, nie otrzyma obu. ZUS wskazuje, że przysługuje jeden z nich.
Niektóre świadczenia są jeszcze wyższe
Lista ZUS jest znacznie dłuższa. Przykładowo dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji wynosi od marca 550,02 zł miesięcznie. Z kolei dodatek pieniężny do renty inwalidy wojennego wynosi 1403,90 zł.
Osoby deportowane do pracy przymusowej lub osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę albo ZSRR mogą natomiast otrzymywać świadczenie, którego wysokość zależy od liczby pełnych miesięcy represji. Według aktualnej tabeli ZUS jest to od 18,39 do 348,40 zł miesięcznie.
ZUS ma znacznie dłuższą listę świadczeń
Senior powinien sprawdzić swoje uprawnienia szczególnie wtedy, gdy jego historia życiowa lub zawodowa wiąże się ze szczególnymi okolicznościami.
W katalogu ZUS znajdują się również m.in. dodatek weterana poszkodowanego, świadczenia dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych, świadczenia dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych oraz ekwiwalenty związane z prawem do bezpłatnego węgla.
Nie oznacza to oczywiście, że każdy 65-latek może pobierać wszystkie wymienione świadczenia. Każde ma odrębne kryteria.
Czy trzeba składać wniosek?
To zależy od konkretnego dodatku.
Najbardziej charakterystycznym przykładem jest dodatek pielęgnacyjny. Po ukończeniu 75 lat może zostać przyznany osobie uprawnionej do emerytury lub renty bez konieczności potwierdzania niezdolności do samodzielnej egzystencji. W przypadku ubiegania się o niego wcześniej konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków.
Przy innych świadczeniach wymagane mogą być wniosek oraz dokumenty potwierdzające szczególne uprawnienia. Dlatego nie warto kierować się wyłącznie wiekiem.
Emerycie, sprawdź swoje uprawnienia
Najważniejszy wniosek jest prosty: 65. urodziny nie uruchamiają automatycznie pakietu dodatków do emerytury, ale osoba w tym wieku może mieć prawo do dodatkowych pieniędzy z ZUS z innych powodów.
W 2026 roku część świadczeń przekracza 300 zł miesięcznie. Warto więc sprawdzić swoją sytuację indywidualnie, zwłaszcza jeśli senior posiada orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, status kombatanta albo inne szczególne uprawnienia.
Aktualny wykaz ZUS obejmuje znacznie więcej pozycji niż sam dodatek pielęgnacyjny. Dlatego w przypadku wątpliwości najlepiej sprawdzić konkretny rodzaj świadczenia w ZUS i ustalić, czy wymagany jest wniosek oraz jakie dokumenty trzeba do niego dołączyć.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.