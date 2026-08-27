Przestępczość cudzoziemców w Polsce. Najnowsze dane Policji za 2026 rok. Sprawdź statystyki KSP w Warszawie
Komenda Główna Policji opublikowała najnowszy raport dotyczący skali przestępczości wśród obcokrajowców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dane za pierwsze miesiące 2026 roku pokazują, że ze względu na najliczniejszą reprezentację wśród legalnie mieszkających w Polsce obcokrajowców, obywatelami Ukrainy jest największa grupa cudzoziemców podejrzanych o popełnienie czynów zabronionych. Służby wskazują jednak, że odsetek przestępstw w stosunku do ogólnej liczby żyjących w Polsce cudzoziemców pozostaje na stabilnym poziomie. Stołeczni funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji na terenie dzielnic Wola, Mokotów i Śródmieście nasilają patrole i współpracę ze Strażą Graniczną.
Statystyki policyjne za 2026 rok. Główne kategorie czynów zabronionych
Z zestawień przygotowanych przez Biuro Prewencji oraz Biuro Służby Kryminalnej KGP wynika, że w strukturze przestępczości popełnianej przez obcokrajowców dominują przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji oraz przestępstwa przeciwko mieniu. Najczęstszym przewinieniem rejestrowanym przez policjantów pozostaje kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości (art. 178a Kodeksu karnego), kradzieże sklepowe oraz posługiwanie się fałszywymi dokumentami (np. podrobionymi prawami jazdy lub dowodami rejestracyjnymi).
Podstawą prawną egzekwowania odpowiedzialności karnej oraz procedur migracyjnych są przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2024 r. poz. 17 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2024 r. poz. 769 z późn. zm.). Policja podkreśla, że zasada odpowiedzialności przed polskim wymiarem sprawiedliwości obowiązuje bez wyjątku każdego przebywającego na terytorium Polski, niezależnie od posiadanego obywatelstwa czy statusu pobytowego.
Z danych KGP wynika, że na ogólną liczbę kilkunastu tysięcy przestępstw przypisywanych obcokrajowcom w skali całego kraju, zdecydowana większość to drobne wykroczenia i przestępstwa drogowe. Przestępstwa o charakterze brutalnym stanowią niewielki margines całkowitej liczby zdarzeń, choć każde z nich jest skrupulatnie badane przez prokuratury rejonowe.
Działania KSP w Warszawie. Kontrole na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu
Warszawa, jako główny ośrodek gospodarczy i administracyjny, skupia największą liczbę obcokrajowców żyjących i pracujących na Mazowszu. Stołeczny rynek pracy oraz sektor usług transportu na aplikację (ridesharing) generują intensywny ruch drogowy, co przekłada się na zagęszczenie patroli policyjnych w kluczowych punktach miasta.
Policjanci z Komendy Rejonowej Policji IV (obejmującej dzielnice Wola i Bemowo) oraz Komendy Rejonowej Policji II (dla dzielnicy Mokotów) prowadzą cykliczne akcje profilaktyczno-kontrolne pod kryptonimem „Cudzoziemiec” i „BEZPIECZNA NOCKA”. Działania koncentrują się na weryfikacji trzeźwości kierowców, legalności posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami oraz autentyczności dokumentów tożsamości. Podobne kontrole przeprowadzane są regularnie w ścisłym centrum w dzielnicy Śródmieście.
Miejscy urzędnicy ze stołecznego Centrum Bezpieczeństwa współpracują ze Strażą Miejską m.st. Warszawy, monitorując punkty przesiadkowe oraz rejony dworców kolejowych. System miejskiego monitoringu wizyjnego pozwala na szybką identyfikację sprawców kradzieży kieszonkowych czy zakłóceń porządku publicznego.
Współpraca ze Strażą Graniczną i deportacje sprawców przestępstw
Wobec obcokrajowców popełniających przestępstwa na terytorium Polski stosowane są nie tylko sankcje karne wynikające z Kodeksu karnego (grzywny, kary ograniczenia lub pozbawienia wolności), ale również rygorystyczne procedury administracyjne prowadzone przez Straż Graniczną.
Zgodnie z art. 302 ustawy o cudzoziemcach, Komendant Placówki Straży Granicznej na wniosek Policji lub z urzędu wydaje decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, jeżeli jego dalszy pobyt stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego. Decyzja ta wiąże się z natychmiastowym orzeczeniem zakazu ponownego wjazdu na terytorium Polski oraz do całej strefy Schengen na okres od 6 miesięcy do nawet 5 lat.
Funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie realizują rocznie kilkaset decyzji o przymusowym doprowadzeniu sprawców przestępstw do granicy państwowej lub na lotnisko. Służby podkreślają, że popełnienie przestępstwa umyślnego przez obywatela innego kraju skutkuje również cofnięciem posiadanych zezwoleń na pobyt czasowy lub stały.
Jak krok po kroku weryfikować bezpieczeństwo i zgłaszać naruszenia prawa w Warszawie
Zobacz zestaw praktycznych informacji i kroków, które pozwolą Ci zadbać o bezpieczeństwo oraz prawidłowo zgłaszać zdarzenia służbom:
- Zgłaszaj incydenty pod numer alarmowy 112 – w przypadku bycia świadkiem przestępstwa lub kolizji natychmiast powiadom dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego.
- Weryfikuj licencje kierowców w aplikacjach transportowych – przed wejściem do pojazdu sprawdź, czy dane kierowcy i numer rejestracyjny zgadzają się z aplikacją.
- Zgłaszaj miejsca niebezpieczne na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa – oznaczaj punkty na Woli, Mokotowie czy Śródmieściu, gdzie dochodzi do stałych naruszeń prawa.
- Współpracuj z dzielnicowym KSP – odszukaj w aplikacji „Moja Komenda” dane swojego dzielnicowego i przekazuj informacje o niepokojących zdarzeniach w sąsiedztwie.
- Śledź oficjalne komunikaty Komendy Stołecznej Policji – korzystaj ze zweryfikowanych źródeł informacji na stronach Policji i unikaj niepotwierdzonych informacji z mediów społecznościowych.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.