Dodatki do emerytury po 65. roku życia w 2026 i 2027 roku. Pełna lista świadczeń, kwoty i kryteria. Sprawdź wnioski w ZUS w Warszawie
Osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego otwiera seniorom dostęp do szerokiego katalogu dodatkowych świadczeń pieniężnych i kompensacyjnych wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Część z nich trafia na konta świadczeniobiorców automatycznie, jednak pozyskanie pozostałych wymaga złożenia odpowiedniego wniosku oraz skompletowania dokumentów medycznych lub urzędowych. W latach 2026 i 2027 zwaloryzowane kwoty wsparcia stanowią istotny zastrzyk finansowy dla emerytów. W warszawskich oddziałach ZUS na Woli oraz Mokotowie doradcy emerytalni codziennie pomagają seniorom weryfikować uprawnienia do dodatkowych przelewów.
Lista najważniejszych świadczeń: od dodatku pielęgnacyjnego po świadczenie wspierające
System ubezpieczeń społecznych oferuje szereg instrumentów zwiększających miesięczne dochody osób po 65. roku życia. Do najpopularniejszych z nich należą:
- Dodatek pielęgnacyjny – przysługuje osobie całkowicie niezdolnej do pracy oraz do samodzielnej egzystencji (na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS) lub automatycznie każdemu emerytowi po ukończeniu 75. roku życia bez konieczności składania wniosku. W 2026 roku kwota świadczenia wynosi 348,23 zł miesięcznie i podlega corocznej waloryzacji marcowej.
- Świadczenie wspierające – kierowane do osób z niepełnosprawnościami o określonym poziomie potrzeby wsparcia (od 70 do 100 punktów). W zależności od przyznanej punktacji wysokość wsparcia wynosi od 40 proc. do 220 proc. renty socjalnej, co oznacza przelewy w wysokości od około 700 zł do nawet ponad 3900 zł miesięcznie.
- Rodzicielskie Świadczenie Uzupełniające (program Mama 4+) – przeznaczone dla osób, które wychowały co najmniej czworo dzieci i nie wypracowały minimalnej emerytury. Świadczenie uzupełnia wypłatę do kwoty minimalnej emerytury.
- Świadczenie honorowe dla stulatków – przyznawane co miesiąc osobom, które ukończyły 100 lat. Od marca 2026 roku kwota ta wynosi ponad 6200 zł brutto miesięcznie i jest wypłacana do końca życia w stałej wysokości ustalonej w momencie ukończenia wieku.
- Dodatek kombatancki i ryczałt energetyczny – wypłacany osobom posiadającym status kombatanta lub osoby represjonowanej, stanowiący zwolniony z opodatkowania dodatek do podstawowej emerytury.
Podstawą prawną regulującą przyznawanie większości dodatków socjalnych i pielęgnacyjnych jest ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1251 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1429).
Obsługa stołecznych seniorów. ZUS na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu
W Warszawie żyje ponad 380 tys. seniorów pobierających co miesiąc świadczenia emerytalno-rentowe. Wysokie koszty utrzymania w stolicy sprawiają, że ubieganie się o należne dodatki pieniężne jest dla wielu mieszkańców kluczowe dla zachowania płynności domowego budżetu.
I Oddział ZUS w Warszawie przy ul. Szamockiej na Woli oraz Inspektoraty w dzielnicach Mokotów (przy ul. Czerniakowskiej) i Śródmieście (przy ul. Senatorskiej) odnotowują rosnącą liczbę składanych wniosków o dodatek pielęgnacyjny z tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji przed ukończeniem 75 lat. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia na formularzu OL-9, wystawione przez lekarza prowadzącego nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem dokumentów.
Miejscy analitycy społeczni przypominają, że dodatki pieniężne wypłacane przez ZUS nie są wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej oraz miejskich dodatków mieszkaniowych i energetycznych realizowanych przez dzielnicowe Ośrodki Pomocy Społecznej w Warszawie.
Procedura wnioskowa i zasady waloryzacji w latach 2026–2027
Podczas gdy 13. i 14. emerytura oraz dodatek pielęgnacyjny dla osób powyżej 75. roku życia trafiają na konta seniorów automatycznie (z urzędu), o pozostałe wsparcie należy bezwzględnie zawnioskować. Wszystkie dodatki podlegają corocznej, ustawowej waloryzacji marcowej, która w latach 2026–2027 podnosi stawki bazowe w oparciu o wskaźnik inflacji i wzrost wynagrodzeń.
Składanie wniosków może odbywać się drogą tradycyjną w sali obsługi klientów ZUS lub drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu PUE ZUS (eZUS). Doradcy emerytalni zalecają weryfikację pełnej dokumentacji stażowej sprzed 1999 roku, co w niektórych przypadkach pozwala na automatyczne podwyższenie kapitału początkowego i uzyskanie wyższych stawek przeliczeniowych.
Jak krok po kroku ubiegać się o dodatki do emerytury w ZUS
Zobacz zestaw praktycznych kroków, które pozwolą Ci sprawnie uzyskać należne dodatki emerytalne w 2026 i 2027 roku:
- Sprawdź, które świadczenia przysługują Ci automatycznie – pamiętaj, że dodatek pielęgnacyjny po 75. roku życia oraz 13. i 14. emerytura nie wymagają składania wniosków.
- Pobierz u lekarza zaświadczenie OL-9 – jeśli ubiegasz się o dodatek pielęgnacyjny przed 75. rokiem życia, poproś lekarza o wypełnienie druku medycznego.
- Wypełnij wniosek ZUS ERP-6 lub dedykowany formularz – skompletuj dokumenty i złóż je w placówce ZUS na Woli, Mokotowie lub przez PUE ZUS.
- Wystąp o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia do WZON – jeśli ubiegasz się o świadczenie wspierające, złóż najpierw wniosek do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie.
- Kontroluj decyzje waloryzacyjne w marcu – sprawdzaj coroczne decyzje o nowej wysokości świadczeń przesyłane przez ZUS.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.