Czy to 15 emerytura? ZUS wyśle seniorom dwa przelewy w październiku. Powód może ich zaskoczyć
Część emerytów otrzyma w październiku 2026 roku aż dwa przelewy z ZUS. Nie będzie to jednak zapowiadana przez niektóre serwisy „piętnasta emerytura” ani nowy dodatek dla seniorów. Druga wypłata to świadczenie należne za listopad, które ze względu na układ kalendarza trafi na konta wcześniej.
Październikowy harmonogram wypłat może wywołać spore zamieszanie. Niektórzy emeryci najpierw otrzymają swoje regularne świadczenie 1 października, a następnie pod koniec tego samego miesiąca zobaczą na rachunku kolejny przelew z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Dodatkowe pieniądze nie oznaczają jednak wprowadzenia piętnastej emerytury. ZUS po prostu wcześniej przekaże świadczenie, którego termin płatności przypada na 1 listopada.
Dwa przelewy od ZUS w jednym miesiącu
Standardowe terminy wypłacania emerytur i rent przez ZUS to:
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- dzień miesiąca,
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- dzień miesiąca,
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- dzień miesiąca,
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- dzień miesiąca,
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- dzień miesiąca,
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- dzień miesiąca.
Każdy świadczeniobiorca ma jeden termin wskazany w decyzji ZUS. Jeżeli przypada on w sobotę, niedzielę albo święto, Zakład realizuje wypłatę najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ten termin. Taką zasadę potwierdza oficjalny komunikat ZUS. zus.pl
W 2026 roku 1 listopada wypada w niedzielę. Jest to jednocześnie Wszystkich Świętych, czyli dzień ustawowo wolny od pracy. Z tego powodu emerytura należna na początku listopada powinna zostać przekazana wcześniej – w piątek 30 października.
Kto otrzyma pieniądze dwukrotnie?
Dwa październikowe przelewy otrzymają osoby, którym ZUS standardowo przekazuje świadczenie pierwszego dnia miesiąca.
W ich przypadku harmonogram będzie wyglądał następująco:
- 1 października – emerytura za październik,
- 30 października – emerytura za listopad.
Drugi przelew nie będzie premią ani dodatkowym świadczeniem. Będzie to zwykła listopadowa emerytura przekazana dwa dni przed ustawowym terminem.
Seniorzy nie muszą składać żadnego wniosku. ZUS powinien zmienić datę wypłaty automatycznie.
To nie jest piętnasta emerytura
W Polsce funkcjonują trzynasta i czternasta emerytura. Nie wprowadzono natomiast powszechnej piętnastej emerytury, która miałaby zostać wypłacona w październiku 2026 roku.
Wpływ dwóch świadczeń w jednym miesiącu może stworzyć wrażenie, że senior otrzymał dodatkowe pieniądze. W rzeczywistości zmienia się wyłącznie termin jednej z wypłat.
Oznacza to również, że osoby, które dostaną listopadową emeryturę 30 października, nie powinny oczekiwać kolejnego przelewu na początku listopada. Następna regularna wypłata przypadnie dopiero na początek grudnia.
Warto więc uważać, aby drugiego październikowego przelewu nie potraktować jako bonusu i nie wydać całej kwoty od razu. Pieniądze będą musiały wystarczyć na listopadowe wydatki.
Dwie inne grupy także dostaną pieniądze wcześniej
Kalendarz wpłynie również na październikowe terminy przypadające 10. i 25. dnia miesiąca.
W 2026 roku:
- 10 października wypada w sobotę – wypłata powinna zostać zrealizowana najpóźniej 9 października, w piątek,
- 25 października wypada w niedzielę – pieniądze powinny trafić do seniorów najpóźniej 23 października, w piątek.
Pozostałe październikowe terminy przypadają w dni robocze i nie wymagają przesunięcia.
Harmonogram wypłat na październik 2026 roku
|Termin zapisany w decyzji ZUS
|Faktyczna wypłata
|1 października
|1 października
|6 października
|6 października
|10 października
|9 października
|15 października
|15 października
|20 października
|20 października
|25 października
|23 października
|1 listopada
|30 października
Terminy dotyczą momentu realizacji świadczenia zgodnie z harmonogramem ZUS. W przypadku przekazów pocztowych pieniądze są kierowane do operatora odpowiednio wcześniej, a rzeczywisty dzień doręczenia może zależeć od organizacji pracy poczty.
Ile wynosi najniższa emerytura?
Od 1 marca 2026 roku najniższa emerytura wynosi 1978,49 zł brutto miesięcznie. Taka sama kwota obowiązuje w przypadku najniższej renty rodzinnej oraz renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. ZUS
Jeżeli osoba otrzymująca najniższą emeryturę ma termin wypłaty ustalony na pierwszy dzień miesiąca, na jej konto może wpłynąć:
- 1978,49 zł brutto 1 października,
- kolejne 1978,49 zł brutto 30 października.
Nie oznacza to jednak dodatkowych 1978,49 zł przyznanych przez państwo. Druga kwota jest świadczeniem należnym za listopad.
Wcześniejszy przelew może być pułapką dla domowego budżetu
Przyspieszona wypłata jest korzystna, ponieważ seniorzy nie muszą czekać na zakończenie weekendu i święta. Może jednak utrudnić planowanie wydatków.
Dwie wpłaty w październiku oznaczają brak standardowego przelewu na początku listopada. Osoby otrzymujące świadczenie pierwszego dnia miesiąca powinny odłożyć drugi przelew na opłaty, żywność, leki i pozostałe listopadowe potrzeby.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.