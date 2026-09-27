W poniedziałek klienci pobiegną do Lidla. Takiej ceny jednego z hitów dawno nie było
Od poniedziałku 28 września Lidl uruchomi kolejne mocne promocje dostępne z aplikacją Lidl Plus. Największą uwagę przyciąga masło przecenione o połowę oraz akcja 1+1 gratis na popularne słodycze. Obowiązują jednak limity i dodatkowe warunki – bez aktywowanego kuponu przy kasie pojawi się regularna cena.
Początek tygodnia może przynieść większy ruch w sklepach Lidla. Sieć przygotowała dwie akcje na produkty, które bardzo często trafiają do domowych zapasów. Pierwsza obejmuje masło Pilos, a druga Ptasie Mleczko E.Wedel.
Największym hitem może zostać cena masła. Po spełnieniu warunków jedno opakowanie będzie kosztowało tylko 2,49 zł.
Masło za 2,49 zł. Trzeba kupić trzy opakowania
Promocja obejmuje masło ekstra Pilos 83 proc. w opakowaniu 200 g. Cena regularna wskazana w ofercie wynosi 4,99 zł.
Po aktywowaniu kuponu w aplikacji Lidl Plus i zakupie trzech opakowań naliczony zostanie rabat w wysokości 50 proc. Oznacza to, że:
- jedno opakowanie kosztuje 2,49 zł,
- trzy opakowania kosztują łącznie 7,47 zł,
- przed obniżką za taki zestaw należałoby zapłacić 14,97 zł,
- oszczędność wyniesie 7,50 zł.
Promocja ma limit trzech opakowań na jeden kupon. Klient musi więc kupić dokładnie trzy kostki, aby każda została rozliczona w cenie promocyjnej.
To oferta, która może przyciągnąć osoby robiące zapasy przed sezonem jesiennych wypieków. Masło można również zamrozić, dlatego część klientów kupuje większą liczbę opakowań, kiedy cena wyraźnie spada.
Ptasie Mleczko w akcji 1+1 gratis
Drugą mocną ofertą jest promocja na Ptasie Mleczko E.Wedel w opakowaniach 340 g. Przy zakupie dwóch opakowań klient zapłaci tylko za jedno.
Cena produktu poza promocją wynosi 18,49 zł. W ramach akcji 1+1 gratis średnia cena jednego pudełka spadnie więc do około 9,25 zł.
Produkty można dowolnie łączyć spośród wariantów dostępnych w promocji. Na przedstawionej ofercie widoczne są między innymi wersje śmietankowa i waniliowa.
Limit wynosi dwa opakowania gratis na jeden kupon. Oznacza to możliwość zakupu maksymalnie czterech pudełek w dwóch zestawach 1+1.
Przy wykorzystaniu pełnego limitu rachunek wygląda następująco:
- klient zabiera cztery opakowania,
- płaci za dwa,
- dwa kolejne otrzymuje gratis,
- zamiast 73,96 zł płaci 36,98 zł,
- w portfelu zostaje 36,98 zł.
Bez aplikacji ceny będą inne
Obie promocje są przeznaczone dla użytkowników aplikacji Lidl Plus. Samo posiadanie aplikacji nie wystarczy – przed podejściem do kasy trzeba odnaleźć odpowiednie kupony i je aktywować.
Następnie należy zeskanować aplikację podczas zakupów. Jeżeli klient nie aktywuje kuponu albo nie zeskanuje Lidl Plus, kasa może naliczyć ceny regularne.
Przed zapłatą warto zatem sprawdzić:
- czy właściwy kupon został aktywowany,
- czy w koszyku znajduje się wymagana liczba produktów,
- czy wybrane warianty uczestniczą w promocji,
- czy aplikacja została prawidłowo zeskanowana.
Ekspres do kawy przeceniony o 100 zł
W aktualnej ofercie znalazła się również obniżka na kolbowy ekspres do kawy Silvercrest o mocy 1400 W. Urządzenie kosztuje 199 zł zamiast 299 zł, co oznacza rabat w wysokości 100 zł.
Ta oferta rozpoczęła się już w sobotę 26 września. Ekspres ma być dostępny także w sprzedaży internetowej na lidl.pl, ale jego dostępność może zależeć od zapasów poszczególnych sklepów i magazynu internetowego.
W poniedziałek warto pojawić się wcześniej
Największym magnesem będzie prawdopodobnie masło za 2,49 zł. To właśnie produkty pierwszej potrzeby w cenie obniżonej o połowę często znikają z półek najszybciej.
Sieć zastrzega, że promocje obowiązują do wyczerpania zapasów. Jeżeli zainteresowanie będzie duże, dostępność produktów może różnić się pomiędzy poszczególnymi placówkami.
Najważniejszy warunek pozostaje jednak ten sam: kupony trzeba wcześniej aktywować w aplikacji Lidl Plus. Bez tego masło i Ptasie Mleczko zostaną rozliczone na innych zasadach.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.