Jutro w Biedronce zacznie się wielkie polowanie. Masło taniej o 58 proc., a przy innych produktach nawet 4 sztuki gratis
W poniedziałek 28 września w Biedronce ruszy nowa fala promocji. Najmocniejsze oferty obejmują masło, kawę, słodycze, papier toaletowy, napoje oraz kosmetyki. Część akcji będzie dostępna wyłącznie z kartą lub aplikacją Moja Biedronka, a przy największych rabatach obowiązują dzienne limity.
Nowa gazetka Biedronki będzie obowiązywała od poniedziałku 28 września do soboty 3 października 2026 roku, choć przy niektórych produktach podano krótsze terminy. Największego zainteresowania można spodziewać się już pierwszego dnia, ponieważ kilka wyjątkowo mocnych ofert obowiązuje tylko do środy, a jedna wyłącznie w poniedziałek.
Przejrzeliśmy nową ofertę i wybraliśmy promocje, przy których oszczędność jest największa.
Masło przecenione o 58 procent
Jednym z największych hitów będzie masło ekstra z Polskiej Mleczarni w opakowaniu 200 g. Przy zakupie trzech sztuk cena zostanie obniżona aż o 58 proc.
Promocja ma obowiązywać od poniedziałku 28 września do środy 30 września. Limit wynosi sześć opakowań dziennie na jedną kartę Moja Biedronka.
Oznacza to, że jeden klient będzie mógł kupić maksymalnie dwa zestawy po trzy kostki w promocyjnej cenie. Przy większych zakupach kolejne opakowania mogą zostać naliczone według ceny regularnej.
Kawa ziarnista w akcji 1+1 gratis
Dużym zainteresowaniem może cieszyć się również kawa ziarnista Cafe d’Or Oro w opakowaniu 1 kg. Zasady promocji przewidują maksymalnie jeden produkt gratis, a limit wynosi dwie sztuki dziennie na kartę Moja Biedronka.
Aby wykorzystać promocję w pełni, trzeba więc włożyć do koszyka dwa opakowania. Rabat zostanie rozłożony proporcjonalnie na oba produkty.
Akcja ma obowiązywać od 28 do 30 września albo do wyczerpania zapasów. Szczegółowe ceny mogą różnić się w zależności od wariantu objętego promocją.
Tylko w poniedziałek Ptasie Mleczko w specjalnej cenie
Jedna z najmocniejszych jednodniowych ofert obejmuje Ptasie Mleczko E.Wedel w opakowaniach 340 g. Promocja została zapowiedziana wyłącznie na poniedziałek 28 września.
Limit wynosi cztery opakowania dziennie na kartę Moja Biedronka. Oznacza to, że osoby zainteresowane pełnym limitem powinny zrobić zakupy właśnie pierwszego dnia obowiązywania nowej gazetki.
W promocji mają uczestniczyć wybrane warianty produktu. Przed podejściem do kasy warto sprawdzić oznaczenie na półce, ponieważ nie każde opakowanie musi być objęte tą samą ceną.
Wafle Princessa: 4+4 gratis
Kolejną mocną propozycją jest promocja na wafle Princessa. Przy zakupie ośmiu sztuk klient zapłaci tylko za cztery, a pozostałe cztery otrzyma bez dodatkowej opłaty.
Akcja oznacza w praktyce rabat wynoszący 50 proc. na cały zestaw. Limit to maksymalnie cztery bezpłatne sztuki dziennie na kartę Moja Biedronka.
Rabat zostanie rozłożony proporcjonalnie na wszystkie produkty znajdujące się w zestawie. Na paragonie nie musi więc pojawić się pozycja kosztująca dokładnie 0 zł.
Biszkopty i kremówki Bonitki: 2+2 gratis
Osoby robiące zapasy słodyczy będą mogły skorzystać również z oferty na wybrane biszkopty z nadzieniem oraz kremówki Bonitki.
Promocja działa według schematu 2+2 gratis. Klient zabiera cztery opakowania, ale płaci za dwa. Również w tym przypadku rabat rozkłada się proporcjonalnie na wszystkie produkty promocyjne.
Przed zakupem należy sprawdzić gramaturę i oznaczenia na etykiecie cenowej, ponieważ akcja może nie obejmować całego asortymentu marki.
Papier Velvet: drugie opakowanie gratis
Od poniedziałku warto zwrócić uwagę także na papier toaletowy Velvet z ekstraktem z aloesu. Jedno opakowanie zawiera 16 rolek.
Przy zakupie dwóch opakowań obowiązuje oferta 1+1 gratis. Średnia cena jednego opakowania wyniesie wówczas 13,99 zł, podczas gdy cena bez promocji została wskazana na poziomie 27,99 zł.
Za dwa opakowania, czyli łącznie 32 rolki, klient zapłaci zatem 27,98 zł. To oszczędność wynosząca 28 zł względem zakupu dwóch opakowań bez rabatu.
Płyn micelarny Be Beauty również 1+1 gratis
Wśród ofert kosmetycznych wyróżnia się płyn micelarny Be Beauty o pojemności 750 ml. Przy zakupie dwóch opakowań jeden produkt zostanie rozliczony gratis.
Promocja może zainteresować osoby, które regularnie używają tego kosmetyku i mogą wykorzystać większą butelkę przed upływem terminu ważności. Zasady wymagają posiadania karty Moja Biedronka.
Lody Marletto: drugi produkt 70 procent taniej
Mimo końca września w gazetce pojawi się także mocna oferta na lody Marletto w opakowaniach 900 ml. Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy, zostanie przeceniony o 70 proc.
Największą oszczędność można uzyskać, wybierając dwa opakowania w tej samej cenie. Jeżeli klient połączy wariant droższy z tańszym, obniżka zostanie naliczona od tańszego produktu.
Muszynianka po 1,33 zł za butelkę
Od poniedziałku do środy Muszynianka w butelkach 1,5 litra będzie dostępna w specjalnej ofercie przy zakupie większej liczby sztuk.
Cena jednej butelki wyniesie 1,33 zł, ale trzeba kupić 12 sztuk. Limit dzienny to dokładnie 12 butelek na kartę Moja Biedronka.
Za cały zestaw klient zapłaci 15,96 zł. Przed zakupem warto pamiętać, że do ceny napojów może zostać doliczona kaucja, jeżeli dane opakowania są objęte systemem kaucyjnym.
Wody Polaris i Oaza z produktami gratis
W promocji znajdą się również wody Polaris i Oaza o pojemności 1,5 litra. Limit wskazany w gazetce wynosi 18 butelek, w tym maksymalnie sześć produktów gratis.
Żeby wykorzystać pełny limit, klient powinien kupić 18 butelek i zapłacić za 12. Promocja obejmuje wybrane rodzaje wody, dlatego trzeba sprawdzić oznaczenia przy konkretnych wariantach.
Jaja i ser również znacznie taniej
Wśród ofert na podstawowe produkty znalazły się także:
- ser żółty Gouda w plastrach – 46 proc. taniej po spełnieniu warunków promocji,
- jaja ściółkowe Moja Kurka, opakowanie 10 sztuk – specjalna akcja przy zakupie kilku opakowań,
- jabłka, pieczarki i filet z piersi kurczaka – obniżki obowiązujące od poniedziałku do środy.
W przypadku jaj limit wynosi cztery opakowania, w tym maksymalnie dwa rozliczane na specjalnych zasadach. Szczegółową cenę warto sprawdzić na etykiecie w sklepie przed włożeniem produktów do koszyka.
Najważniejsze warunki promocji
Większość największych rabatów wymaga zeskanowania karty Moja Biedronka albo aplikacji sieci. Bez tego kasa może naliczyć standardową cenę.
Przed zapłatą warto sprawdzić:
- termin obowiązywania konkretnej promocji,
- wymaganą liczbę produktów,
- dzienny limit zakupów,
- wariant i gramaturę produktu,
- cenę widoczną na ekranie kasy,
- ewentualną kaucję za opakowania napojów.
Nowa gazetka zasadniczo obowiązuje od 28 września do 3 października, ale promocje na masło, kawę, warzywa i część świeżych produktów mogą zakończyć się już 30 września. Ptasie Mleczko w specjalnej ofercie będzie natomiast dostępne tylko w poniedziałek.
Najmocniejszy zestaw na pierwszy dzień to masło przecenione o 58 proc., kawa w akcji 1+1, Ptasie Mleczko w jednodniowej ofercie oraz produkty sprzedawane w systemach 4+4 i 2+2 gratis.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.