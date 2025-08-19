Designer Outlet Warszawa świętuje Urodziny! Zaprasza do zabawy i rozdaje prezenty
20 lat minęło jak jeden dzień. W tym czasie Designer Outlet Warszawa stał się największym w Polsce outletem z modą premium, a klienci zarówno z Warszawy, jak i całego regionu tłumnie przyjeżdżają tu na zakupy. Przez cały sierpień centrum świętuje urodziny, zaprasza do zabawy i rozdaje prezenty.
Designer Outlet Warszawa obchodzi wyjątkową rocznicę – 20 lat od powstania. To dwie dekady historii jednego z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych centrów outletowych w Polsce. Taka okazja zdarza się tylko raz, więc urodzinowe obchody będą trwały do samego końca wakacji. Wystarczy przyjechać tu na zakupy, by poczuć uroczystą atmosferę, pasaże i zaułki są pełne urodzinowych akcentów i dekoracji. Pomiędzy ławkami znajdziemy na przykład różową torbę zakupową XXL, spacerując można natknąć się na romantyczny instaspot z, a jakże – różową ławeczką – idealny do urodzinowego selfie, piękne anielskie skrzydła czy kwiatową ściankę. Każdy z tych elementów zaprasza do robienia pamiątkowych zdjęć. A dodatkowo, gdy Klient zdecyduje się opublikować te najpiękniejsze, najbardziej kreatywne foto na swoim profilu IG może wygrać kartę podarunkową o wartości 500 zł.
Jak na urodziny przystało, centrum zaprasza swoich klientów do wspólnego świętowania. Co czeka na klientów podczas zakupów z ekstra promocjami w sklepach? Można sprawdzić na stronie www.designeroutletwarszawa.pl/oferty/20urodziny. Po udanych urodzinowych łowach warto zarejestrować swój paragon w Programie Lojalnościowym gdzie czekają wartościowe nagrody oraz Urodzinowy Ranking.
Ale o urodzinach jest głośnio nie tylko w samym centrum. W środy, piątki i soboty, w Warszawie i okolicach można spotkać szalony różowy urodzinowy team Designer Outlet Warszawa, który zaprasza do udziału w zabawach i konkursach. Wystylizowani animatorzy widoczni są już z daleka – wystarczy rozejrzeć się za ogromną różową torbą na zakupy. Warto też śledzić profile Instagram i Facebook – tam znajdziemy podpowiedzi gdzie aktualnie można spotkać designerski team.
Trwający właśnie miesiąc świętowania zakończy się Szalonym Finałem, który potrwa od 29 do 31 sierpnia. To czas kumulacji aktywności i nagradzania klientów. Centrum rozda Klientom setki kart podarunkowych na zakupy!!! Bo przecież urodziny nie mogą obyć się bez prezentów!
Centrum w ten sposób chce podziękować za wspólne 20 lat, bo Designer Outlet Warszawa jest nadal chętnie odwiedzane przez tych, którzy pamiętają jego początki oraz przez kolejne, już młodsze pokolenia warszawiaków i mieszkańców regionu.
Jak to się zaczęło – czyli nieco historii
Podwarszawskie centrum wyprzedażowe powstało w pierwszych latach XXI wieku. W tym czasie tu w Warszawie jak i innych miastach w Polsce powstawały pierwsze galerie handlowe. Zaczęliśmy robić zakupy w markowych butikach, przechadzać się uporządkowanymi, jasnymi alejkami. To była zupełnie nowa jakość. Wielu z nas po raz pierwszy zetknęło się też z outletem – czyli miejscem gdzie rabaty i niższe ceny obowiązują przez cały rok.
Otwarte w 2005 centrum outletowe w Piasecznie szybko zyskało stałych klientów, którzy marzyli o tym, by móc kupić znane z filmów czy teledysków markowe ubrania, na które nie musieli oszczędzać miesiącami. Niższe nawet o 70% od regularnych ceny stały się magnesem dla kupujących, a w takich brandach sportowych, jak np. adidas, Nike czy Puma chciał pokazać się każdy. Warszawiacy często pierwszy markowy komplet dresów czy sneakersów kupowali właśnie w centrum outletowym w Piasecznie, podobnie oryginalne jeansy Levi’s czy modę okazjonalną – garnitury i sukienki na studniówki lub wesela.
To zainteresowanie napędzało rozwój outletu, pojawiały się kolejne nowe sklepy, coraz bardziej zróżnicowane, pożądane i modne. Coraz więcej klientów uczyło się, że znane marki można kupować taniej przez cały rok. Centrum nadążało za tym zainteresowaniem, rozbudowując się i wprowadzając nowe marki do oferty. Dzięki temu stało się jednym z najważniejszych obiektów wyprzedażowych i handlowych pod Warszawą, przyciągającym klientów z całego regionu. Kupujący od początku też chwalą sobie tutejszą atmosferę i unikalną w skali kraju architekturę przypominającą uliczki stołecznej starówki. To do dziś ogromny wyróżnik tego miejsca.
Obecnie, świętujący 20-lecie istnienia, Designer Outlet Warszawa może poszczycić się wieloma unikalnymi sklepami, wśród których klienci znajdą wiele znanych marek premium: włoskich, brytyjskich czy amerykańskich. Niektóre z nich można spotkać tylko tu. Atrakcyjne promocje i szeroki wybór sprawiają, że outlet w Piasecznie to miejsce, gdzie zakupy to prawdziwa przyjemność i okazja do sprytnego oszczędzania.
