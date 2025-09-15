Długi weekend w listopadzie. Premier dał cztery dni wolnego, ale nie wszystkim
Niektórzy pracownicy zyskają dodatkowy dzień wolny 10 listopada 2025 roku. Dzięki temu będą mieli czterodniowe wolne od 8 do 11 listopada.
Zarządzenie już podpisane
Premier Donald Tusk podpisał 27 lutego 2025 roku zarządzenie, które wyznacza 10 listopada jako dzień wolny od pracy dla członków korpusu służby cywilnej. Podstawą prawną jest święto Wszystkich Świętych przypadające w sobotę 1 listopada 2025 roku.
Przepisy przewidują rekompensatę za święta państwowe, które wypadają w weekendy. Jeśli święto przypada w sobotę lub niedzielę, pracownicy administracji mogą otrzymać inny dzień wolny w zamian.
Kto skorzysta z długiego weekendu?
Dodatkowy dzień wolny dotyczy wyłącznie pracowników administracji państwowej – urzędników ministerstw, urzędów wojewódzkich, centralnych instytucji państwowych. To około 120 tysięcy osób w całym kraju.
Kalendarz ułoży się korzystnie:
- 8 listopada (piątek) – Święto Niepodległości (dzień wolny dla wszystkich)
- 9-10 listopada (sobota-niedziela) – weekend
- 11 listopada (poniedziałek) – dodatkowy dzień wolny dla urzędników
Co z pozostałymi pracownikami?
Pracownicy sektora prywatnego, samorządowego i innych instytucji nie otrzymają automatycznie dodatkowego dnia wolnego. To zależy od decyzji konkretnych pracodawców.
Niektóre firmy mogą zdecydować się na wydłużenie weekendu dla swoich zespołów. Inne mogą zastosować dzień wolny w innym terminie lub w ogóle z niego zrezygnować.
Pracodawcy w sektorze prywatnym nie mają obowiązku stosowania zarządzenia rządowego dotyczącego administracji państwowej.
Podobne sytuacje w kalendarzu
W 2025 roku to nie jedyna okazja do długiego weekendu. Święto Konstytucji 3 Maja przypada w sobotę, więc teoretycznie także mogłoby być podstawą do wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego.
Jednak rząd nie zawsze korzysta z tej możliwości. Decyzje o dodatkowych dniach wolnych podejmowane są indywidualnie, z uwzględnieniem sytuacji budżetowej i organizacyjnej administracji.
Wpływ na usługi publiczne
W dniach 10-11 listopada 2025 roku urzędy administracji państwowej będą nieczynne. To oznacza ograniczenia w dostępie do usług publicznych świadczonych przez ministerstwa i urzędy centralne.
Urzędy gmin i powiatów mogą działać normalnie – wszystko zależy od decyzji lokalnych władz. Samorządy nie są objęte zarządzeniem premiera i same ustalają harmonogram pracy.
Warto sprawdzić z wyprzedzeniem, czy planowane załatwienie sprawy w urzędzie będzie możliwe w tym terminie.
