Zacznie się 4 czerwca. Zmiany w całej Warszawie
W czwartek 4 czerwca i piątek 5 czerwca ZTM wprowadza zmiany w rozkładach jazdy. Pierwsze modyfikacje zaczną się już w nocy ze środy na czwartek – ważne dla kibiców wracających z meczu Polska-Nigeria na PGE Narodowym.
Noc ze środy na czwartek (3/4 czerwca) – uwaga kibice
Nocne linie autobusowe przejdą na weekendowy rozkład jazdy, a metro będzie kursowało według rozkładu piątkowego – czyli z kursami nocnymi. To istotna informacja dla kibiców wracających z meczu Polska-Nigeria na PGE Narodowym.
4 czerwca – Boże Ciało (czwartek)
Obowiązuje rozkład jazdy dnia świątecznego. Metro kursuje według rozkładu niedzielnego, również z kursami nocnymi. Kursowanie autobusów linii 126 zostaje zawieszone. Linia 193 będzie jeździć według specjalnego rozkładu jazdy.
5 czerwca – piątek
Autobusy i tramwaje kursują co do zasady według sobotniego rozkładu jazdy. Metro w godzinach szczytu będzie kursowało ze zwiększoną częstotliwością.
Zmienione rozkłady poranne obejmują autobusy linii: 120, 140, 145, 150, 178, 186, 190, 193, 197, 500, 502, 509, 520, 523, 525, 709, 719, 739, 742 i 743.
W godzinach szczytu zostaną uruchomione linie 331, 401 (na trasie Ursus-Niedźwiadek – Metro Służew) i 402. Linia 409 zostaje tego dnia zawieszona. W wybranych kursach autobusy linii 126 będą podjeżdżać do przystanku ZP Polfa.
