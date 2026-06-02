Zacznie się 4 czerwca. Zmiany w całej Warszawie

2 czerwca 2026 15:10 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

W czwartek 4 czerwca i piątek 5 czerwca ZTM wprowadza zmiany w rozkładach jazdy. Pierwsze modyfikacje zaczną się już w nocy ze środy na czwartek – ważne dla kibiców wracających z meczu Polska-Nigeria na PGE Narodowym.

Ważna wiadomość dla wszystkich Czytelników mieszkających w Warszawie | Grafika poglądowa (Gemini).

Noc ze środy na czwartek (3/4 czerwca) – uwaga kibice

Nocne linie autobusowe przejdą na weekendowy rozkład jazdy, a metro będzie kursowało według rozkładu piątkowego – czyli z kursami nocnymi. To istotna informacja dla kibiców wracających z meczu Polska-Nigeria na PGE Narodowym.

4 czerwca – Boże Ciało (czwartek)

Obowiązuje rozkład jazdy dnia świątecznego. Metro kursuje według rozkładu niedzielnego, również z kursami nocnymi. Kursowanie autobusów linii 126 zostaje zawieszone. Linia 193 będzie jeździć według specjalnego rozkładu jazdy.

5 czerwca – piątek

Autobusy i tramwaje kursują co do zasady według sobotniego rozkładu jazdy. Metro w godzinach szczytu będzie kursowało ze zwiększoną częstotliwością.

Zmienione rozkłady poranne obejmują autobusy linii: 120, 140, 145, 150, 178, 186, 190, 193, 197, 500, 502, 509, 520, 523, 525, 709, 719, 739, 742 i 743.

W godzinach szczytu zostaną uruchomione linie 331, 401 (na trasie Ursus-Niedźwiadek – Metro Służew) i 402. Linia 409 zostaje tego dnia zawieszona. W wybranych kursach autobusy linii 126 będą podjeżdżać do przystanku ZP Polfa.

