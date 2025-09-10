Długo wyczekiwane informacje z Białego Domu. Jest reakcja Trumpa na drony w polskiej przestrzeni powietrznej
W środę, 10 września, prezydent USA Donald Trump ma rozmawiać z prezydentem Polski Karolem Nawrockim. Tematem rozmowy będą nocne wydarzenia związane z rosyjskimi dronami, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Przedstawicielka Białego Domu przekazała Polskiej Agencji Prasowej, że „prezydent Trump i Biały Dom śledzą doniesienia z Polski” i rozmowa odbędzie się jeszcze tego samego dnia.
Nocny atak z terytorium Ukrainy i Białorusi
Jak poinformował premier Donald Tusk w Sejmie, we wtorek o godzinie 22:06 Wojsko Polskie otrzymało sygnał o rozpoczęciu zmasowanego ataku powietrznego Rosji na Ukrainę. Do działań natychmiast włączono operację „Wschodnia Zorza”. Aktywowano systemy naziemne, a także samoloty wczesnego ostrzegania Saab i AWACS. W rejon zagrożenia skierowano również myśliwce F-35 i F-16 oraz śmigłowce Mi-24, Mi-17 i Black Hawk.
Pierwsze naruszenie polskiego nieba przez drony zarejestrowano około godziny 23:30, ostatnie – nad ranem w środę, około 6:30. Łącznie odnotowano 19 takich przypadków, choć – jak podkreśla premier – to wciąż niepełne dane. Szczególnie niepokojący jest fakt, że część maszyn nadleciała nad terytorium Polski bezpośrednio z Białorusi, co dzieje się po raz pierwszy od początku wojny.
Ślady dronów w dziesięciu miejscowościach
Szczątki zestrzelonych maszyn spadły w wielu punktach kraju. Jak przekazała rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka, do godziny 15:00 potwierdzono ich znalezienie w dziesięciu lokalizacjach. Wśród nich znalazły się m.in. Czosnówka, Cześniki, Krzywowierzba-Kolonia, Mniszków, Oleśno, Wielki Łan, Wohyń, Wyhalew, Wyryki oraz Zabłocie-Kolonia.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.