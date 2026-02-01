Dodatkowe pieniądze dla emerytów już w lutym. Nie każdy o nich pamięta
Luty to miesiąc, w którym seniorzy mogą otrzymać dodatkowe pieniądze z urzędu skarbowego. Część emerytów nawet nie wie, że czeka na nich przelew nawet kilkuset złotych. Termin 15 lutego to klucz do szybszego zwrotu.
Początek roku dla większości emerytów to czas oczekiwania na informacje o waloryzacji oraz wypłatach dodatkowych świadczeń. Niewiele osób pamięta jednak, że po połowie lutego można dostać kolejny przelew – tym razem ze skarbówki. Chodzi o zwrot nadpłaconego podatku od 13. i 14. emerytury wypłaconych w 2025 roku.
Kiedy skarbówka otworzy rozliczenia
15 lutego 2026 roku to data, którą powinni zapamiętać wszyscy seniorzy pobierający niskie i średnie świadczenia. Tego dnia Ministerstwo Finansów udostępni w systemie e-Urząd Skarbowy wstępnie wypełnione deklaracje podatkowe za 2025 rok. To pierwszy moment, kiedy można sprawdzić, czy przysługuje zwrot podatku i ile dokładnie wyniesie.
System automatycznie przelicza wszystkie dochody z minionego roku, w tym podstawową emeryturę, trzynastkę oraz czternastkę. Jeśli suma tych świadczeń nie przekroczyła 30 000 zł brutto, urząd skarbowy musi oddać pobraną wcześniej zaliczkę na podatek. To właśnie ona została automatycznie ściągnięta podczas wypłaty dodatkowych świadczeń.
Kto dostanie przelew, a kto nie
Zwrot nie trafi do każdego. Pieniądze otrzymają wyłącznie ci seniorzy, którzy w całym 2025 roku zarobili łącznie nie więcej niż 30 000 zł brutto. W praktyce oznacza to emerytów, których miesięczne świadczenie nie przekraczało około 2200 zł brutto.
Prosty rachunek pokazuje, że przy emeryturze 2200 zł, roczny dochód z podstawowego świadczenia wyniesie 26 400 zł. Do tego trzeba doliczyć 13. emeryturę, która w 2025 roku wynosiła 1878,91 zł brutto, oraz potencjalnie 14. emeryturę w takiej samej kwocie. Suma się nie zamyka – dlatego zwrot przysługuje tylko tym, których miesięczna emerytura jest niższa.
Seniorzy pobierający 2500 zł brutto miesięcznie lub więcej mogą o zwrocie zapomnieć. Ich łączny roczny dochód przekroczył próg opodatkowania, więc zaliczka pobrana od dodatkowych świadczeń została prawidłowo rozliczona.
Ile pieniędzy wpłynie na konto
Wysokość zwrotu zależy bezpośrednio od tego, ile wynosiła miesięczna emerytura w 2025 roku. Seniorzy z najniższymi świadczeniami dostaną najmniej, ale ci z emeryturą oscylującą wokół 2000-2200 zł mogą liczyć na najwyższe kwoty.
Oto przykładowe wyliczenia:
• przy emeryturze 1500 zł brutto – zwrot wyniesie około 210 zł
• przy emeryturze 1700 zł brutto – zwrot wyniesie około 258 zł
• przy emeryturze 1900 zł brutto – zwrot wyniesie około 306 zł
• przy emeryturze 2000 zł brutto – zwrot wyniesie około 330 zł
• przy emeryturze 2100 zł brutto – zwrot wyniesie około 354 zł
• przy emeryturze 2200 zł brutto – zwrot wyniesie około 378 zł
• przy emeryturze 2400 zł brutto – zwrot spadnie do około 144 zł
Małżeństwa, w których oboje seniorzy spełniają warunki do otrzymania zwrotu, mogą łącznie zyskać nawet ponad 800 zł. To nie są gigantyczne sumy, ale w lutowym budżecie domowym zawsze się przydadzą.
Co może zablokować przelew
Zwrot podatku nie zawsze trafia na konto w całości. Urząd skarbowy może pomniejszyć go lub nawet w ogóle nie wypłacić, jeśli senior ma jakiekolwiek zadłużenia wobec państwa. Nieopłacone mandaty, zaległy abonament RTV, długi wobec ZUS – wszystko to może zostać potrącone z kwoty zwrotu.
Jeśli komornik prowadzi przeciwko seniorowi postępowanie egzekucyjne, zwrot może trafić bezpośrednio do niego. Dla osób zadłużonych informacja o przysługującym zwrocie bywa tylko formalną wiadomością, która nie zmienia ich sytuacji finansowej.
Jest jeszcze jedna grupa emerytów, która nie otrzyma zwrotu. Chodzi o tych, którzy w 2025 roku złożyli w ZUS wniosek EPD-21 o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy. W ich przypadku od 13. i 14. emerytury nie pobrano zaliczki, więc nie ma czego zwracać. Zamiast tego otrzymali wyższe świadczenia w momencie wypłaty.
Jak przyspieszyć zwrot
Szybkość otrzymania pieniędzy zależy wyłącznie od seniora. Im szybciej zaakceptuje przygotowane przez urząd skarbowy zeznanie, tym szybciej zwrot trafi na konto. Wystarczy zalogować się na stronie podatki.gov.pl, sprawdzić wstępnie wypełnioną deklarację i ją zatwierdzić.
Prawo daje urzędom skarbowym 45 dni na zwrot nadpłaty przy rozliczeniach elektronicznych. W praktyce pieniądze trafiają znacznie szybciej. Seniorzy, którzy zaakceptują zeznanie w pierwszych dniach po 15 lutego, mogą otrzymać przelew już pod koniec lutego lub na początku marca.
Zupełnie inaczej wygląda sytuacja przy rozliczeniach papierowych. Tam termin wydłuża się do 90 dni, co oznacza, że na pieniądze trzeba czekać nawet do końca kwietnia lub początku maja.
Coraz mniej seniorów z prawem do zwrotu
Z roku na rok liczba emerytów uprawnionych do zwrotu podatku maleje. To efekt regularnych waloryzacji, które podnoszą świadczenia, podczas gdy kwota wolna od podatku pozostaje od lat na tym samym poziomie – 30 000 zł rocznie.
Gdy emerytury rosną o kilka lub kilkanaście procent, coraz więcej seniorów przekracza ustawowy próg i automatycznie traci prawo do nadpłaty. To mechanizm, który działa na niekorzyść osób z niskimi i średnimi świadczeniami – ci, którzy najbardziej potrzebują dodatkowych pieniędzy, otrzymują je tylko do momentu, aż waloryzacja wypchnie ich poza limit.
Kolejne rządy zapowiadają podniesienie kwoty wolnej od podatku, ale na razie pozostaje to w sferze deklaracji. W 2026 roku próg wciąż wynosi 30 000 zł, co oznacza, że mechanizm zwrotu dotyczy coraz węższej grupy emerytów.
Żadnych wniosków, żadnych kolejek
Dobra wiadomość jest taka, że cała procedura odbywa się automatycznie. Senior nie musi składać żadnych dodatkowych wniosków, wypełniać formularzy ani udowadniać, że ma prawo do zwrotu. System sam przelicza dochody, pobrane zaliczki i kwotę wolną od podatku.
Wystarczy sprawdzić przygotowane zeznanie i zaakceptować je, jeśli wszystko się zgadza. Jeśli ktoś ma dodatkowe ulgi do odliczenia – na przykład wydatki na leki czy rehabilitację – może je dopisać w systemie. To zwiększy kwotę zwrotu lub w ogóle ją wygeneruje, jeśli wcześniej nie było nadpłaty.
Termin na złożenie rocznego rozliczenia podatkowego upływa 30 kwietnia 2026 roku. Kto się spóźni, nie straci prawa do zwrotu, ale może zapłacić karę za nieterminowe rozliczenie.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.