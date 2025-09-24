Dodatkowy dzień wolny dla wszystkich. Weźmiesz go kiedy tylko zechcesz
Artykuł 130 Kodeksu pracy nakłada na pracodawców obowiązek obniżenia wymiaru czasu pracy o 8 godzin w okresie rozliczeniowym, jeśli święto przypada w sobotę. W praktyce oznacza to konieczność przyznania dodatkowego dnia wolnego. To nie jest dobra wola pracodawcy, lecz jego obowiązek wynikający wprost z przepisów. Tak szczęśliwie się składa, ze jedno ze zbliżających się świąt przypada właśnie w sobotę.
1 listopada 2025 roku przypadnie w sobotę. To ważna informacja nie tylko ze względu na tradycję odwiedzania grobów bliskich, lecz także dla osób pracujących na etatach. W polskim prawie funkcjonuje zasada, że jeśli ustawowe święto wypada w sobotę, pracownik nie traci dnia wolnego. Zyskuje go w innym terminie.
Kto może skorzystać z dodatkowego wolnego
Dodatkowy dzień wolny przysługuje wyłącznie osobom zatrudnionym na umowę o pracę. Nie obejmuje to zleceniobiorców czy wykonawców prac na podstawie umów cywilnoprawnych. Nie skorzystają też osoby, które w tym czasie i tak są nieobecne w pracy, na przykład przebywające na zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim czy bezpłatnym.
Pracodawca ma pewną swobodę w ustaleniu terminu. Może wyznaczyć dzień wolny przed 1 listopada lub dopiero po nim. Często firmy ustalają taki dzień z wyprzedzeniem w planie pracy, ale w niektórych przypadkach pozwalają pracownikom wybrać termin samodzielnie. Istotne jest jedno: wolne nie może zostać rozbite na godziny. To zawsze pełny dzień odpoczynku.
Co to oznacza w praktyce
Dla wielu pracowników etatowych listopad 2025 roku oznacza dodatkowy czas na odpoczynek. To dobra okazja, by przedłużyć weekend albo zaplanować rodzinny wyjazd. Warto jednak wcześniej upewnić się, jak firma rozwiąże kwestię wolnego dnia, bo w różnych zakładach stosuje się odmienne praktyki. Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych muszą pamiętać, że ich ta zasada nie obejmuje — w ich przypadku 1 listopada będzie dniem wolnym tylko wtedy, gdy wynika to z ustaleń z pracodawcą.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.