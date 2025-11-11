Dostałeś list z tego miasta? Nie ignoruj go. To może skończyć się egzekucją komorniczą
Koperta z logo Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu ląduje w skrzynce mieszkańca Gdańska. Reakcja? „To jakieś oszustwo, przecież nigdy tam nie byłem”. List trafia do kosza, a za kilka tygodni zaczyna się egzekucja komornicza. Takich przypadków jest coraz więcej, bo od 2016 roku to właśnie urząd w Opolu zajmuje się mandatami z całej Polski.
Jeden urząd dla wszystkich mandatów
Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości wyznaczył Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu do poboru należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego. Nieważne więc, czy dostałeś mandat w Warszawie, Krakowie czy Zakopanem – sprawa trafia do Opola.
Rozwiązanie miało uprościć system, ale wielu Polaków nie wie o centralizacji i podejrzewa oszustwo. Tymczasem centrum mandatowe faktycznie istnieje i mieści się w Nysie przy ul. Moniuszki 9–10. Jak informują urzędnicy, linie telefoniczne są przeciążone, bo obsługują 38 milionów obywateli.
Najczęstszy powód pisma z Opola – błąd w przelewie
Większość listów z Opola dotyczy drobnych pomyłek. System nie rozpoznaje przelewów bez numeru mandatu, z błędnym tytułem albo wykonanych z innego konta niż należące do osoby ukaranej. Wtedy automatycznie rozpoczyna procedurę windykacyjną.
Marcin z Gdyni zapłacił mandat z konta żony i zapomniał wpisać numer mandatu. Po trzech miesiącach dostał pismo o egzekucji. Katarzyna z Lublina nie zapłaciła mandatu po podróży służbowej – urząd doliczył odsetki i wszczął postępowanie komornicze.
Najczęstsze błędy to brak numeru mandatu w tytule przelewu, literówki, przelew z konta partnera lub niejasny opis. System jest zautomatyzowany – nie analizuje przyczyn, tylko przechodzi do kolejnego etapu.
Jak rozpoznać prawdziwy list
Autentyczne pismo z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu zawiera imię i nazwisko urzędnika, numer konta NBP O/O Bydgoszcz 47 1010 0055 0201 6090 0999 0000 oraz numer sprawy lub kod kreskowy. Zawsze przychodzi listem poleconym lub przez ePUAP. Urząd nigdy nie wysyła SMS-ów z linkami ani nie prosi o wpłatę na prywatne konto.
W razie wątpliwości można dzwonić pod numer 77 549 20 00. Warto mieć przy sobie numer mandatu, PESEL i potwierdzenie przelewu – to przyspieszy rozmowę.
Nie reagujesz? System sam uruchomi egzekucję
Procedura jest szybka i bezlitosna. Jeśli urząd nie odnotuje zapłaty, wysyła wezwanie. Brak reakcji oznacza wystawienie tytułu wykonawczego i skierowanie sprawy do komornika.
Komornik może zająć konto, część pensji lub majątek. Mandat za 100 zł może urosnąć do kilkuset przez odsetki i koszty. Urzędnicy nie weryfikują ręcznie, czy przelew był źle opisany – decyduje automat.
Jak się zabezpieczyć
- W tytule przelewu wpisz numer mandatu, imię, nazwisko i PESEL.
- Płać z własnego konta. Przelewy z cudzego rachunku system może odrzucić.
- Zachowaj potwierdzenie płatności przez co najmniej rok.
- Na każdą korespondencję z urzędu odpowiadaj natychmiast – im szybciej, tym mniejsze koszty.
Jeśli zapłaciłeś, a urząd twierdzi inaczej, wyślij potwierdzenie na adres centrum-mandatowe@mf.gov.pl z numerem mandatu i danymi.
Uważaj na fałszywe wezwania
Popularność listów z Opola wykorzystują oszuści. Podszywają się pod urząd, wysyłając SMS-y z linkami do „szybkiej płatności” lub e-maile z numerami kont prywatnych. To klasyczne oszustwo. Prawdziwy urząd nigdy nie żąda wpłat w ten sposób.
Dlaczego system budzi emocje
Centralizacja mandatów miała uprościć procedury, ale wywołała chaos. Ludzie dostają pisma z urzędu, o którym nigdy nie słyszeli, i często je ignorują. Jeden urząd obsługujący cały kraj to ogromne obciążenie – urzędnicy sami przyznają, że telefony są non stop zajęte.
Eksperci przewidują, że podobny model może wkrótce objąć inne obszary administracji – np. podatki lokalne czy opłaty komunikacyjne. Dla obywateli to oznacza konieczność większej czujności.
Co robić, gdy dostaniesz list z Opola
Nie panikuj, ale nie wyrzucaj. To prawdziwy urząd, który ściąga mandaty z całej Polski. Sprawdź, czy faktycznie masz zaległość, czy to tylko nieporozumienie. Jeśli zapłaciłeś – wyślij potwierdzenie. Jeśli nie – ureguluj należność jak najszybciej.
Fiskus nie zapomina i działa automatycznie. Jedna pomyłka w przelewie może uruchomić lawinę problemów, których unikniesz, jeśli zareagujesz od razu.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.