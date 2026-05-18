Dostałeś tajemniczy list i wyrzuciłeś go do kosza? Za kilka tygodni komornik zablokuje ci konto
Na początku 2026 roku zaległości z niezapłaconych grzywien przekraczały 660 mln zł. Część tej kwoty to mandaty zapomniane. Część – zapłacone, ale z błędnym tytułem przelewu, przez co system ich nie zaksięgował. A część to mandaty, za które przyszło wezwanie, które ktoś wyrzucił przekonany, że to spam lub pomyłka. Ta ostatnia grupa ma poważny problem – bo ignorowanie listu z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu to najprostsza droga do zablokowanego konta.
Dlaczego pismo z Opola, skoro dostałeś mandat w Gdańsku?
Do końca 2015 roku ściąganiem niezapłaconych mandatów karnych zajmowali się wojewodowie – każde województwo osobno, według własnych procedur, we własnym tempie. System był rozproszony i mało skuteczny. Ministerstwo Finansów postanowiło go scentralizować.
Na podstawie art. 100 § 13 ustawy z 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2022 r. poz. 1449 ze zm.) Minister Finansów wyznaczył – w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości – Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu do poboru należności z tytułu mandatów karnych z całego kraju. Przepis wszedł w życie 1 stycznia 2016 roku. Od tej daty nie ma znaczenia, gdzie dostałeś mandat i gdzie mieszkasz. Policja z Zakopanego, sanepid z Białegostoku, straż pożarna z Trójmiasta – wszystkie przekazują informacje o niezapłaconych mandatach do jednego miejsca.
Fizycznie obsługuje to Centrum Mandatowe w Nysie przy ul. Stanisława Moniuszki 9-10 – ale formalnie podlega ono pod Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu. Na kopertach widnieje opolski adres i logo Krajowej Administracji Skarbowej. Stąd powszechne zaskoczenie – i powszechny błąd polegający na zignorowaniu korespondencji jako „nie mojej”.
Kogo obsługuje Opole, a kogo nie. Ważne wyjątki
Centralizacja nie objęła wszystkich podmiotów uprawnionych do nakładania mandatów. Tabela poniżej pokazuje, gdzie trafia grzywna w zależności od tego, kto ją nałożył:
|Kto nałożył mandat
|Gdzie trafia grzywna
|Kto ściąga zaległość
|Policja
|Pierwszy US w Opolu / Centrum Mandatowe Nysa
|Centrum Mandatowe Nysa
|Państwowa Straż Pożarna
|Pierwszy US w Opolu / Centrum Mandatowe Nysa
|Centrum Mandatowe Nysa
|Straż Graniczna
|Pierwszy US w Opolu / Centrum Mandatowe Nysa
|Centrum Mandatowe Nysa
|Żandarmeria Wojskowa
|Pierwszy US w Opolu / Centrum Mandatowe Nysa
|Centrum Mandatowe Nysa
|Sanepid, nadzór budowlany, inspekcja środowiska, inspekcja weterynaryjna, urzędy morskie, urzędy żeglugi śródlądowej, urzędy miar, Lasy Państwowe
|Pierwszy US w Opolu / Centrum Mandatowe Nysa
|Centrum Mandatowe Nysa
|Straż miejska i gminna
|Lokalny budżet samorządu
|Lokalnie – nie Opole
|GITD (Inspekcja Transportu Drogowego)
|Odrębny rachunek GITD
|Nie Opole
|Urzędy skarbowe i organy KAS (mandaty skarbowe)
|Odrębny tryb
|Nie Opole
Źródło: art. 100 § 13 k.p.s.w. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1449), informacje Centrum Mandatowego i TVN24 Biznes. Skala operacji: w 2025 roku Policja wystawiła prawie 3,9 mln mandatów na ponad 1,32 mld zł.
Zapłaciłeś – a Opole i tak twierdzi inaczej. Cztery przyczyny błędnego księgowania
Spora część korespondencji windykacyjnej z Centrum Mandatowego trafia do osób, które mandat faktycznie opłaciły. Problem nie leży w złej woli urzędu, lecz w tym, jak działa system automatycznego przypisywania wpłat. Algorytm szuka konkretnego zestawu danych – jeśli czegoś brakuje lub coś się nie zgadza, wpłata „wisi” bez przypisania, a sprawa idzie na windykację jak gdyby nikt nic nie zapłacił.
Cztery najczęstsze przyczyny:
Brak numeru mandatu w tytule przelewu – wpisano „mandat karny” lub „grzywna” bez serii i numeru blankietu. System nie wie, której sprawy dotyczy wpłata.
Literówka w nazwisku lub błędny PESEL – jeden znak różnicy powoduje, że algorytm nie może jednoznacznie przypisać płatności do osoby ukaranej.
Przelew z konta współmałżonka, rodzica lub partnera – system przypisuje wpłatę do właściciela rachunku bankowego, nie do osoby ukaranej. Jeśli żona zapłaciła mandat za męża ze swojego konta, mąż w systemie figuruje jako nieuiszczający.
Zbyt ogólny opis transakcji lub brak pola identyfikatora – wiele platform bankowych domyślnie zostawia tytuł przelewu pustym lub z ogólnymi danymi. Jeśli użytkownik nie wpisze wymaganych danych ręcznie – wpłata nie zostanie rozpoznana.
Efekt jest w każdym przypadku identyczny: urząd inicjuje procedurę windykacyjną tak samo, jak w przypadku osoby, która w ogóle nie zapłaciła. Pierwsze pismo – wezwanie do zapłaty. Brak reakcji – tytuł wykonawczy. Kolejny krok – komornik lub organ egzekucji administracyjnej.
Od mandatu do zablokowanego konta. Jak działa automatyczna egzekucja
Procedura jest w pełni zautomatyzowana – nie przewiduje ręcznej weryfikacji ani „przerwy technicznej” na wyjaśnienia. Przebiega według schematu:
Wezwanie do zapłaty – zazwyczaj z terminem 7-14 dni. Jeśli urząd nie odnotuje wpływu należności w tym czasie, sprawa przechodzi do kolejnego etapu automatycznie.
Tytuł wykonawczy – wystawiany bez udziału sądu, na podstawie przepisów ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2023 r. poz. 2505). To wystarczający dokument do wszczęcia egzekucji. Nie jest potrzebny żaden nakaz sądowy.
Egzekucja – organ egzekucji administracyjnej lub komornik może na podstawie tytułu wykonawczego: zająć środki na rachunkach bankowych (bez wcześniejszego ostrzeżenia dla właściciela), zająć część wynagrodzenia za pracę (do 50 proc. pensji netto), potrącić kwotę z ewentualnego zwrotu podatku PIT, wszcząć egzekucję z majątku ruchomego lub nieruchomości.
Do kwoty podstawowej doliczane są: odsetki ustawowe od dnia wymagalności, opłata za upomnienie (16 zł), koszty wystawienia tytułu wykonawczego, opłaty komornicze (do 15 proc. egzekwowanej kwoty, min. 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia). Mandat na 100 zł może urosnąć do kilkuset złotych, zanim właściciel konta zorientuje się, że cokolwiek się dzieje.
Jak odróżnić prawdziwe pismo od próby oszustwa
Popularność listów z Opola nie umknęła cyberprzestępcom. Phishingowe wiadomości podszywające się pod Centrum Mandatowe to rosnący problem. Rozróżnienie jest jednak proste – oryginalne pismo ma kilka cech, których fałszerze zazwyczaj nie odwzorowują prawidłowo:
Prawdziwa korespondencja z Centrum Mandatowego dociera listem poleconym lub przez ePUAP. Zawiera: imię i nazwisko urzędnika prowadzącego sprawę, numer sprawy, oraz numer konta NBP O/O Bydgoszcz: 47 1010 0055 0201 6090 0999 0000. Prawdziwy urząd nigdy nie prosi o kliknięcie linku w SMS-ie, nie wysyła e-maili z żądaniem przelewu na konto inne niż podany numer NBP i nie kontaktuje się przez komunikatory.
Jeśli masz wątpliwości co do autentyczności pisma – zadzwoń na numer 77 549 20 00 (czynny w dni robocze, 7:30-15:30). Numer sprawdzaj wyłącznie na stronie opolskie.kas.gov.pl – nie z podejrzanego dokumentu. Przed rozmową przygotuj: numer mandatu, PESEL, oraz – jeśli zapłaciłeś – datę i numer transakcji.
Jak prawidłowo opisać przelew, żeby mandat nie wrócił jako dług
Prawidłowy przelew za mandat karny do Centrum Mandatowego musi zawierać trzy elementy, które system jest w stanie jednoznacznie zidentyfikować:
|Pole przelewu
|Co wpisać
|Najczęstszy błąd
|Numer konta odbiorcy
|47 1010 0055 0201 6090 0999 0000 (NBP O/O Bydgoszcz)
|Przelew na konto podane w fałszywym piśmie lub na inne konto US
|Symbol formularza / typ płatności
|MANDATY (słowo wpisane dokładnie w tym polu)
|Pominięcie pola lub wpisanie „mandat karny” jako tytułu
|Identyfikator zobowiązania / tytuł płatności
|Seria i numer mandatu (z blankietu lub pisma), imię, nazwisko, PESEL
|Brak numeru mandatu, ogólny opis („za mandat z 12 maja”), PESEL z literówką
|Konto, z którego płacisz
|Wyłącznie własne konto osoby ukaranej
|Przelew z konta małżonka, rodzica, partnera – system przypisuje go do właściciela rachunku
Dane: Centrum Mandatowe (opolskie.kas.gov.pl). Potwierdzenie przelewu zachowaj przez minimum rok – to jedyny dokument, który pozwala szybko wyjaśnić sprawę błędnego księgowania.
Trzy scenariusze i co zrobić w każdym z nich
Nie zapłaciłeś mandatu. Zapłać niezwłocznie na podany wyżej numer konta, z prawidłowym opisem. Mandat kredytowany (wystawiany bez pobierania gotówki na miejscu) ma termin płatności 7 dni od momentu przyjęcia. Po tym czasie urząd uznaje go za nieopłacony i może wszcząć procedurę windykacyjną.
Zapłaciłeś, ale urząd twierdzi inaczej. Wejdź do bankowości elektronicznej, znajdź transakcję, zapisz ją jako PDF lub zrzut ekranu. Wyślij na adres centrum-mandatowe@mf.gov.pl z podaniem: imienia i nazwiska, PESEL-u, numeru mandatu i daty przelewu. Po weryfikacji urząd zamknie sprawę. Nie ignoruj wezwania – wyjaśniaj pisemnie, nawet gdy wiesz, że zapłaciłeś.
Uważasz, że mandat był niesłuszny. Centrum Mandatowe w Nysie nie ocenia zasadności grzywny – wyłącznie ją egzekwuje. Odwołanie od mandatu (o ile nie został przez ciebie przyjęty) składa się do sądu rejonowego właściwego dla miejsca popełnienia wykroczenia, w terminie 7 dni od odmowy przyjęcia mandatu. Jeśli mandat przyjąłeś i podpisałeś blankiet – co do zasady nie możesz go zaskarżyć. Jedyną drogą jest wniosek o uchylenie prawomocnego mandatu na podstawie art. 101 § 1 k.p.s.w., co jest możliwe wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach i tylko w ciągu roku od uprawomocnienia.
Raty i umorzenie: kiedy urząd może pójść na rękę
System nie jest całkowicie bezlitosny. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu może – na pisemny wniosek osoby ukaranej – rozłożyć należność na raty, odroczyć termin zapłaty lub w wyjątkowych przypadkach umorzyć dług. Decyzja ma charakter uznaniowy i każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie.
Do wniosku o raty dołącza się opłatę skarbową w wysokości 10 zł. Osoby korzystające z pomocy społecznej z tytułu ubóstwa są z tej opłaty zwolnione. Wnioski można składać listownie na adres Centrum Mandatowego (ul. Stanisława Moniuszki 9-10, 48-300 Nysa) lub elektronicznie przez portal e-Urząd Skarbowy w zakładce „Złóż dokument” – opcja „Pismo ogólne”.
Warszawa: mandaty Policji idą do Opola, mandaty straży miejskiej – do budżetu dzielnicy
Dla mieszkańców Warszawy ważne jest rozróżnienie między mandatem wystawionym przez Policję a mandatem Straży Miejskiej m.st. Warszawy. Straż Miejska Warszawy to samorządowa służba porządkowa – jej mandaty nie trafiają do Centrum Mandatowego w Nysie, lecz do budżetu Warszawy. Egzekucją tych zaległości zajmuje się lokalny aparat, nie opolski urząd.
Odwrotnie jest z mandatami nałożonymi przez Policję podczas kontroli drogowych w stolicy, przez Państwową Straż Pożarną, Straż Graniczną na Lotnisku Chopina, sanepid czy nadzór budowlany działający w Warszawie. Każdy z tych mandatów – jeśli nieopłacony – trafi do Nysy. List przyjdzie z Opola. I będzie autentyczny.
Co to oznacza dla Ciebie? Zasady, które eliminują ryzyko egzekucji
- Zawsze opisuj przelew za mandat kompletnie. Numer konta NBP w Bydgoszczy, słowo MANDATY w polu symbolu, seria i numer mandatu plus imię, nazwisko i PESEL w identyfikatorze. Brak choćby jednego z tych elementów może spowodować, że wpłata nie zostanie przypisana do twojej sprawy.
- Płać wyłącznie z własnego konta. Przelew z konta współmałżonka lub rodzica to techniczne „nieodpłacenie” mandatu przez osobę ukaraną. System przypisuje wpłatę do właściciela rachunku, nie do sprawcy wykroczenia.
- Zachowaj potwierdzenie przelewu przez minimum rok. PDF lub zrzut ekranu z bankowości elektronicznej to jedyny dokument, który pozwala szybko wyjaśnić sprawę błędnie zaksięgowanej wpłaty. Bez niego postępowanie wyjaśniające trwa znacznie dłużej – a komornik nie czeka.
- Nie ignoruj żadnej korespondencji z urzędu skarbowego w Opolu. Nawet jeśli jesteś pewny, że mandat zapłaciłeś – odpowiedz na pismo. Wystarczy wysłać potwierdzenie przelewu mailem na centrum-mandatowe@mf.gov.pl. To kilka minut pracy, które mogą oszczędzić zablokowanego konta i tygodni korespondencji z komornikiem.
- Pamiętaj o 7-dniowym terminie mandatu kredytowanego. Mandat, w którym funkcjonariusz nie pobiera gotówki na miejscu (czyli wręcza blankiet do zapłaty przelewem), ma termin 7 dni od przyjęcia. Po tym czasie urząd uznaje go za nieopłacony i może wszcząć procedurę windykacyjną. Blankiet schowany do kieszeni i zapomniany to najkrótsza droga do egzekucji.
- Sprawdź, kto wystawił mandat – zanim zdecydujesz, jak reagować. Straż miejska i gminna, GITD, urzędy skarbowe – to nie Opole. Policja, PSP, Straż Graniczna, sanepid, nadzór budowlany i kilkanaście innych służb – to Centrum Mandatowe w Nysie. Pomyłka w tej kwestii może skończyć się zapłatą na złe konto i dalszą windykacją ze strony właściwego wierzyciela.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.