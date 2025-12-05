Drakońskie kary dla kierowców od 2025 roku. Sprawdź, co zmienia nowa ustawa i kogo dotyczy
Sejm przyjął poprawki do ustawy zaostrzającej odpowiedzialność kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego. Nowe regulacje obejmą organizatorów i uczestników nielegalnych wyścigów, osoby driftingujące na drogach publicznych oraz kierowców łamiących sądowe zakazy prowadzenia.
Co się dokładnie zmienia
Parlamentarzyści zatwierdzili przepisy, które wprowadzają minimalne progi kar za najpoważniejsze wykroczenia drogowe. Ustawa przewiduje wyraźne podniesienie kar finansowych, możliwość przepadku pojazdu oraz obligatoryjne dożywotnie zakazy prowadzenia w niektórych przypadkach.
Kogo to dotyczy i na jakich zasadach
• organizatorów nielegalnych wyścigów ulicznych
• kierowców biorących udział w takim wydarzeniu oraz pasażerów i widzów
• osób driftujących na drogach publicznych
• motocyklistów i motorowerzystów wykonujących jazdę na jednym kole
• kierowców łamiących sądowe zakazy prowadzenia
• osób rażąco przekraczających prędkość i narażających ludzi na niebezpieczeństwo
Najważniejsze kary w nowelizacji
1. Nielegalne wyścigi
• organizatorzy: grzywna nie niższa niż 2000 zł lub kara ograniczenia wolności
• uczestnicy: grzywna (wysokość ustali sąd)
• widzowie i pasażerowie: również podlegają karze grzywny
• definicja wyścigu: rywalizacja co najmniej dwóch kierowców na czas z naruszeniem zasad bezpieczeństwa
2. Drift i jazda w poślizgu
• minimalna kara: 1500 zł
• jeśli działanie powoduje zagrożenie bezpieczeństwa – kara nie niższa niż 2500 zł
• dotyczy także motocyklistów i motorowerzystów jadących na jednym kole
3. Złamanie sądowego zakazu prowadzenia
• obligatoryjny dożywotni zakaz prowadzenia
• możliwość orzeczenia przepadku pojazdu
• kara finansowa: zwiększona z 5000 zł do 10 000 zł
• recydywiści: zawieszenie kary pozbawienia wolności tylko w wyjątkowych przypadkach
4. Poważne zagrożenie dla życia w ruchu drogowym
• za rażące przekroczenie prędkości i narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia:
kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności
Terminy wejścia w życie
• ustawa wchodzi w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw
• przepisy dotyczące kar za drift – po 3 miesiącach od publikacji
• nowelizacja została przekazana prezydentowi do podpisu
Co trzeba zrobić teraz
• kierowcy powinni zapoznać się z nowymi przepisami, szczególnie dotyczącymi driftu i przekraczania prędkości
• właściciele pojazdów objęci sądowymi zakazami muszą pamiętać o ryzyku przepadku auta
• organizatorzy imprez motoryzacyjnych powinni sprawdzić legalność wydarzeń i uzyskać wymagane zgody
Co to oznacza dla czytelnika
Nowe przepisy mają ograniczyć niebezpieczne zachowania na drogach i ułatwić policji ściganie najpoważniejszych wykroczeń. Oznacza to wyższe kary finansowe, realne ryzyko utraty pojazdu oraz surowsze konsekwencje za złamanie zakazów sądowych. Jeśli korzystasz z dróg publicznych, warto znać te zasady, bo obowiązywać będą już w najbliższych miesiącach.
Nowelizacja znacząco zaostrza odpowiedzialność kierowców łamiących przepisy. Wprowadza minimalne kary za drift, surowe sankcje za nielegalne wyścigi oraz możliwość przepadku pojazdu za jazdę mimo zakazu. Po podpisie prezydenta zmiany wejdą w życie w ciągu miesiąca.
