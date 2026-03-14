Dramat na moście Łazienkowskim w Warszawie. Nie żyje 41-letni mężczyzna
W rejonie mostu Łazienkowskiego doszło do tragicznego zdarzenia. Po praskiej stronie przeprawy znaleziono ciało mężczyzny. Nie jest jasne, jak się tam znalazł, ale najprawdopodobniej doszło do fatalnego wypadku.
W rejonie mostu Łazienkowskiego w Warszawie doszło do tragicznego zdarzenia. Z przeprawy, po stronie dzielnicy Praga-Południe, spadł 41-letni mężczyzna.
Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Ratownicy medyczni rozpoczęli walkę o życie poszkodowanego. Niestety, pomimo resuscytacji i wysiłków ratowników nie udało się przywrócić funkcji życiowych. Lekarz obecny na miejscu stwierdził zgon.
Obecnie, na tym terenie pracuje policja, która zabezpieczyła miejsca zdarzenia i prowadzi czynności pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze rozpoczęli ustalanie dokładnego przebiegu i okoliczności zdarzenia.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.