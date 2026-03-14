Dramat na moście Łazienkowskim w Warszawie. Nie żyje 41-letni mężczyzna

14 marca 2026 20:44 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

W rejonie mostu Łazienkowskiego doszło do tragicznego zdarzenia. Po praskiej stronie przeprawy znaleziono ciało mężczyzny. Nie jest jasne, jak się tam znalazł, ale najprawdopodobniej doszło do fatalnego wypadku.

Zdjęcie poglądowe. Fot. Warszawa w Pigułce

W rejonie mostu Łazienkowskiego w Warszawie doszło do tragicznego zdarzenia. Z przeprawy, po stronie dzielnicy Praga-Południe, spadł 41-letni mężczyzna.

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Ratownicy medyczni rozpoczęli walkę o życie poszkodowanego. Niestety, pomimo resuscytacji i wysiłków ratowników nie udało się przywrócić funkcji życiowych. Lekarz obecny na miejscu stwierdził zgon.

Obecnie, na tym terenie pracuje policja, która zabezpieczyła miejsca zdarzenia i prowadzi czynności pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze rozpoczęli ustalanie dokładnego przebiegu i okoliczności zdarzenia.

 

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl