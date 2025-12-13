Dramat na S8. 2 śmigłowce LPR na miejscu. Bus roztrzaskał się o bariery, kilku poszkodowanych. Droga całkowicie zablokowana
Do groźnego wypadku doszło w sobotnie popołudnie na trasie S8 na Mazowszu. W rejonie miejscowości Lucynów, niedaleko Wyszkowa, samochód dostawczy uderzył z dużą siłą w bariery ochronne. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe, a do transportu rannych zadysponowano dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Co wydarzyło się na trasie S8
Według wstępnych ustaleń policji kierowca busa marki Iveco, którym podróżowało pięć osób, nagle zjechał z jezdni i uderzył w bariery energochłonne. Przyczyny zdarzenia nie są jeszcze znane. Siła uderzenia była na tyle duża, że wszystkie osoby znajdujące się w pojeździe odniosły obrażenia.
Ratownicy medyczni udzielali pomocy na miejscu, a trzech poszkodowanych zostało zakwalifikowanych jako osoby w poważniejszym stanie.
Akcja ratunkowa i lądowanie śmigłowców
Ze względu na liczbę rannych i charakter obrażeń służby zdecydowały o użyciu śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dwa śmigłowce lądowały bezpośrednio na trasie ekspresowej, co wymagało całkowitego wstrzymania ruchu w jednym kierunku.
Na miejscu pracowały także zespoły ratownictwa medycznego, straż pożarna oraz policja, która zabezpieczała teren i prowadziła wstępne czynności.
Utrudnienia dla kierowców
Policja poinformowała, że pas w kierunku Białegostoku został całkowicie zablokowany. Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami i długimi korkami. Funkcjonariusze apelują o wybieranie tras alternatywnych oraz stosowanie się do poleceń służb obecnych na miejscu zdarzenia.
Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin, do czasu zakończenia akcji ratunkowej i usunięcia uszkodzonego pojazdu.
Co to oznacza dla kierowców
Osoby podróżujące trasą S8 w rejonie Wyszkowa powinny unikać tego odcinka i sprawdzać bieżące komunikaty drogowe. W takich sytuacjach nawet krótki postój może znacznie wydłużyć czas przejazdu. Policja przypomina także o zachowaniu ostrożności, zwłaszcza w warunkach wzmożonego ruchu weekendowego.
Podsumowanie
Na trasie S8 w miejscowości Lucynów doszło do poważnego wypadku z udziałem busa, którym podróżowało pięć osób. Wszyscy zostali ranni, a stan części poszkodowanych jest poważny. Na miejscu lądowały dwa śmigłowce LPR, a droga w kierunku Białegostoku została całkowicie zablokowana. Służby wyjaśniają okoliczności zdarzenia.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.