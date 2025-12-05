Dramat w Piasecznie. 8-latka i 3-latek zniknęli z domu. Policja apeluje do wszystkich rodziców

5 grudnia 2025

W Piasecznie doszło do dramatycznej sytuacji, która mogła zakończyć się tragedią. W sobotni poranek mieszkanka miasta odkryła, że jej 8-letnia córka i 3-letni syn zniknęli z domu. Natychmiast rozpoczęto intensywne policyjne poszukiwania.

Po kilku godzinach dzieci zauważyła klientka jednego z centrów handlowych. Maluchy były tam same, bez żadnej opieki.

Policja potwierdziła: to poszukiwane rodzeństwo

Funkcjonariusze dotarli na miejsce i szybko ustalili, że to poszukiwane dzieci. Okazało się, że maluchy wykorzystały sen mamy i wyszły z domu, by „pooglądać zabawki w sklepie”.
Na szczęście były całe i zdrowe.

Policja podkreśla jednak, że w takich sytuacjach:
„Liczy się każda minuta. Każde zniknięcie dziecka wymaga natychmiastowej reakcji.”

Dlaczego ta historia jest tak ważna?

W ostatnich miesiącach policja notuje coraz więcej przypadków, w których dzieci samodzielnie wychodzą z domów lub mieszkań, szczególnie w weekendy, gdy rodzice odpoczywają.

Z tego powodu funkcjonariusze apelują do opiekunów:

– zamykajcie drzwi na klucz nawet w ciągu dnia,
– zabezpieczajcie furtki i wyjścia,
– regularnie sprawdzajcie, co robią dzieci,
– reagujcie, jeśli zauważycie maluchy błąkające się same po mieście.

Co to oznacza dla czytelnika?

Każdy rodzic powinien potraktować tę historię jako ostrzeżenie.
Dzieci potrafią wyjść z domu szybciej, niż dorosły zdąży się obudzić. Stała kontrola i zabezpieczenie mieszkania mogą zapobiec podobnym dramatom.Dzięki szybkiej reakcji mieszkańców i policji sprawa zakończyła się szczęśliwie. Ale ta historia pokazuje, że brakuje naprawdę niewiele, aby doszło do tragedii.
Policja apeluje — jeśli widzisz samotne, zagubione dziecko, reaguj natychmiast.

