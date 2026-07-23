Dramatyczna akcja służb na torach pod Warszawą. Wezwano śmigłowiec LPR
Na odcinku torów kolejowych między ulicami Słoneczną i Krasickiego w Lesznowoli trwa akcja ratunkowa. Jak informuje piasecznonews, na miejscu znalazł się mężczyzna, o którego życie walczą teraz służby ratunkowe. Wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a ruch pociągów na tym odcinku został wstrzymany.
Co wiadomo na razie?
Wskazany fragment torów, między Słoneczną a Krasickiego, leży w rejonie Nowej Iwicznej i Nowej Woli – okolicy dobrze znanej z dwóch ruchliwych przejazdów kolejowych, na których od lat gromadzą się korki, a władze planują ich docelową likwidację na rzecz bezkolizyjnych wiaduktów. Na razie żadna ze służb nie podała więcej szczegółów na temat okoliczności zdarzenia ani stanu poszkodowanego. Wiadomo, że został on oddany pod opiekę ratowników medycznych.
Utrudnienia w ruchu pociągów
W związku z akcją ratunkową ruch kolejowy na trasie przebiegającej przez Lesznowolę i Nową Iwiczną jest poważnie zakłócony. To odcinek wykorzystywany między innymi przez pociągi Kolei Mazowieckich kursujące w kierunku Warszawy i Radomia, więc utrudnień mogą doświadczyć pasażerowie dojeżdżający do pracy z całego powiatu piaseczyńskiego.
Sprawdź, zanim ruszysz w trasę
Osoby planujące dziś wieczorem podróż pociągiem przez Lesznowolę czy Nową Iwiczną powinny przed wyjściem z domu sprawdzić bieżące komunikaty Kolei Mazowieckich i PKP – przy tego typu zdarzeniach opóźnienia bywają liczone w godzinach, a informacje o trasach objazdowych czy zastępczej komunikacji autobusowej pojawiają się z opóźnieniem. Dojazd samochodem lub lokalnym autobusem to sensowna alternatywa przynajmniej do czasu wznowienia normalnego ruchu pociągów.
Jeżeli Ty lub ktoś w Twoim otoczeniu przeżywa kryzys psychiczny lub myśli o odebraniu sobie życia, można zadzwonić na bezpłatny, całodobowy Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123 lub na infolinię Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym 800 70 22 22.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.