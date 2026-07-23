Potrącenie w rejonie Nowej Iwicznej. Poważne utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM i KM

23 lipca 2026 23:09 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Wieczorem doszło do potrącenia człowieka w rejonie przystanku Nowa Iwiczna. W związku ze zdarzeniem występują poważne utrudnienia w kursowaniu pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej oraz Kolei Mazowieckich. Podróżni muszą liczyć się z opóźnieniami, odwołanymi kursami i zmianami w organizacji ruchu.

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Tory kolejowe Fot. Warszawa w Pigułce
Tory kolejowe Fot. Warszawa w Pigułce

Do zdarzenia doszło w rejonie przystanku Nowa Iwiczna. Na miejsce skierowano służby ratunkowe, a ruch pociągów został ograniczony.

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Według przekazanych informacji jedna osoba została potrącona przez pociąg. Na tę chwilę nie podano szczegółów dotyczących jej stanu zdrowia ani okoliczności zdarzenia.

Utrudnienia dla pasażerów

W związku z wypadkiem problemy dotyczą:

  • SKM linii S4 i S40,
  • Kolei Mazowieckich linii R8.

Ruch pociągów prowadzony jest wahadłowo po jednym torze, co może powodować znaczne opóźnienia, odwołania pociągów oraz skrócone relacje.

Honorowanie biletów

Aby ułatwić podróż pasażerom, od godziny 21:10 wprowadzono wzajemne honorowanie biletów KM i SKM na odcinku Warszawa Zachodnia – Piaseczno.

Podróżni planujący przejazd w tym rejonie powinni na bieżąco sprawdzać komunikaty przewoźników i przygotować się na możliwe zmiany w rozkładzie jazdy. Służby pracują nad usunięciem skutków zdarzenia i przywróceniem normalnego ruchu kolejowego.

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