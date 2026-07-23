Potrącenie w rejonie Nowej Iwicznej. Poważne utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM i KM
Wieczorem doszło do potrącenia człowieka w rejonie przystanku Nowa Iwiczna. W związku ze zdarzeniem występują poważne utrudnienia w kursowaniu pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej oraz Kolei Mazowieckich. Podróżni muszą liczyć się z opóźnieniami, odwołanymi kursami i zmianami w organizacji ruchu.
Do zdarzenia doszło w rejonie przystanku Nowa Iwiczna. Na miejsce skierowano służby ratunkowe, a ruch pociągów został ograniczony.
Według przekazanych informacji jedna osoba została potrącona przez pociąg. Na tę chwilę nie podano szczegółów dotyczących jej stanu zdrowia ani okoliczności zdarzenia.
Utrudnienia dla pasażerów
W związku z wypadkiem problemy dotyczą:
- SKM linii S4 i S40,
- Kolei Mazowieckich linii R8.
Ruch pociągów prowadzony jest wahadłowo po jednym torze, co może powodować znaczne opóźnienia, odwołania pociągów oraz skrócone relacje.
Honorowanie biletów
Aby ułatwić podróż pasażerom, od godziny 21:10 wprowadzono wzajemne honorowanie biletów KM i SKM na odcinku Warszawa Zachodnia – Piaseczno.
Podróżni planujący przejazd w tym rejonie powinni na bieżąco sprawdzać komunikaty przewoźników i przygotować się na możliwe zmiany w rozkładzie jazdy. Służby pracują nad usunięciem skutków zdarzenia i przywróceniem normalnego ruchu kolejowego.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.