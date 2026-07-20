Tragedia na Mazowszu. W jednym domu znaleziono ciało mężczyzny, kilka godzin później odkryto zwłoki kobiety
W miejscowości Dłutowo w gminie Naruszewo doszło do dramatycznych wydarzeń. Najpierw służby zostały wezwane do domu, gdzie ujawniono ciało mężczyzny. Kilka godzin później policjanci ponownie pojawili się pod tym samym adresem – tym razem odnaleziono zwłoki kobiety.
Dwie interwencje jednego dnia
Jak poinformowało Radio Płońsk 93,6 FM, pierwsza interwencja miała miejsce w nocy. W jednym z domów w Dłutowie ujawniono ciało mężczyzny, który – według przekazanych informacji – odebrał sobie życie.
Wieczorem, około godziny 18:00, służby ponownie zostały wezwane pod ten sam adres.
Odnaleziono ciało kobiety
Podczas drugiej interwencji w domu odnaleziono zwłoki kobiety. Z nieoficjalnych informacji wynika, że była partnerką zmarłego mężczyzny i również miała targnąć się na swoje życie.
Na miejscu przez wiele godzin pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora.
Trwa wyjaśnianie okoliczności
Obecnie służby prowadzą czynności mające wyjaśnić wszystkie okoliczności tej tragedii. Na razie nie przekazano oficjalnych informacji dotyczących przebiegu zdarzeń ani wyników prowadzonych czynności.
Sprawa pozostaje pod nadzorem prokuratury.
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Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.