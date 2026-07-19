Mazowsze: motocyklista uderzył w tył osobówki. Kierowca jednośladu trafił do szpitala, zamknięta trasa, objazdy

19 lipca 2026 15:01 | Autor: Michał Wierzbicki | Mazowsze | Brak komentarzy

Około godziny 13:00 w Machcinie doszło do zdarzenia drogowego. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 52-letni kierujący motocyklem najprawdopodobniej nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu i uderzył w tył BMW, którym kierował 41-latek. W wyniku odniesionych obrażeń motocyklista został przewieziony do szpitala.

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Wypadek w Machcinie na Mazowszu.
Wypadek w Machcinie na Mazowszu. | Fot. Policja Płock.

Droga z Płocka w kierunku Zągot jest obecnie całkowicie zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać do godziny 16:00. Kierowcy poruszający się tą trasą powinni skorzystać z wyznaczonego objazdu przez miejscowości Stare Proboszczewice, Niszczyce i Bielsk.

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To kolejne w ostatnich miesiącach zdarzenie drogowe z udziałem motocyklisty w rejonie Machcina – w maju doszło tam do wypadku, w którym młody kierujący jednośladem stracił panowanie nad pojazdem podczas wyprzedzania ciągnika rolniczego. Dokładne przyczyny dzisiejszego zdarzenia wciąż utsala policja.

Wypadek w Machcinie na Mazowszu.
Wypadek w Machcinie na Mazowszu. | Fot. Policja Płock.
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