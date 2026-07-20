Tragedia pod Warszawą. Nie żyje 20-letni motocyklista. Miał sądowy zakaz prowadzenia
W miejscowości Brzóze, na drodze krajowej nr 50 między Mińskiem Mazowieckim a Łochowem, doszło do śmiertelnego zderzenia motocykla z samochodem ciężarowym. 20-letni kierujący jednośladem zginął na miejscu, a trasa została całkowicie zablokowana w obu kierunkach.
Reanimacja nie przyniosła efektu
Z ustaleń policji wynika, że młody motocyklista wyjeżdżał z drogi podporządkowanej i uderzył w prawidłowo jadącą ciężarówkę marki Scania. Informację tę potwierdziła st. sierż. Paula Antolak z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, wskazując, że to właśnie manewr wyjazdu z drogi podporządkowanej doprowadził do zderzenia z prawidłowo poruszającym się pojazdem ciężarowym.
Na miejscu natychmiast podjęto próbę reanimacji poszkodowanego motocyklisty. Mimo wysiłków ratowników medycznych życia dwudziestolatka nie udało się uratować.
Kierowca ciężarówki trzeźwy, motocyklista miał sądowy zakaz jazdy
Jak podała policja, ciężarówką kierował obywatel Polski, który był trzeźwy i posiadał wymagane uprawnienia do prowadzenia tego typu pojazdu. W toku dalszych ustaleń służby przekazały też, że sam motocyklista nie powinien był w ogóle znajdować się za kierownicą – miał bowiem orzeczony przez sąd zakaz prowadzenia pojazdów.
Na miejscu zdarzenia pracują policjanci, strażacy oraz zespół ratownictwa medycznego. Funkcjonariusze ustalają teraz dokładne okoliczności tragedii i poszukują ewentualnych świadków, którzy mogliby pomóc odtworzyć pełny przebieg zdarzenia.
Droga zablokowana, wyznaczono objazdy
Droga krajowa nr 50 pozostaje zamknięta w obu kierunkach na czas działań służb. Policja wyznaczyła objazdy dla kierowców i apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w tym rejonie oraz stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy kierujących ruchem.
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