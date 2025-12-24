Dramatyczna akcja w Pruszkowie. Doszło do poparzenia małego dziecka. Zadysponowano LPR
W wigilijny wieczór, 24 grudnia 2025 roku, w Pruszkowie doszło do dramatycznego zdarzenia, które postawiło na nogi służby ratunkowe. Około godziny 18:40 przy ulicy Bolesława Prusa poważnych obrażeń doznało kilkuletnie dziecko, które uległo poparzeniu. Ze wstępnych informacji wynika, że do nieszczęścia doszło w wyniku krótkiej chwili nieuwagi.
Od samego początku zgłoszenie miało status pilnego. Do akcji zadysponowano dwa zespoły ratownictwa medycznego, straż pożarną, straż miejską oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na miejsce jako pierwsi dotarli strażacy. Natychmiast przystąpili do udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu dziecku i zabezpieczyli teren do czasu przyjazdu ratowników medycznych. Ich szybkie i zdecydowane działania miały ogromne znaczenie dla dalszego przebiegu akcji.
Ze względu na rodzaj obrażeń zapadła decyzja o wezwaniu Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Śmigłowiec LPR wylądował na terenie miejskiego targowiska, w rejonie ulicy Komorowskiej 33. Strażacy przygotowali i zabezpieczyli lądowisko, a cała operacja przebiegała przy ścisłej współpracy wszystkich służb.
Po udzieleniu specjalistycznej pomocy około 3-letnie dziecko zostało przekazane zespołowi ratownictwa medycznego i przewiezione karetką do szpitala. Jego stan pozwolił na odstąpienie od transportu śmigłowcem.
Po zakończeniu działań maszyna LPR wróciła do bazy, a straż pożarna ponownie zabezpieczyła teren targowiska na czas jej startu. Szczegółowe okoliczności zdarzenia będą ustalane przez odpowiednie służby.
Źródło: Warszawska Grupa Luka&Maro
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.