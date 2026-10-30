Dramatyczna ewakuacja z pułapki śmierci w Ołeszkach. Drogi są rozminowywane, Melania Trump pośredniczką bezprecedensowego rozejmu
Przez blisko rok to okupowane miasto było odcięte od świata, a uwięzieni w nim cywile znaleźli się na granicy śmierci głodowej pod nieustannym ostrzałem dronów. Niespodziewany przełom dyplomatyczny z udziałem pierwszej damy USA otworzył wąskie okno nadziei i doprowadził do wstrzymania ognia. Zanim jednak pierwsze autobusy ruszą z uchodźcami, saperzy muszą oczyścić zaminowane trasy. Zobacz, jak wygląda walka o życie setek ludzi i przed jakim podstępem ostrzega Kijów!
Wąskie okno nadziei do 1 listopada. Saperzy na trasach i mediacja Melanii Trump
W okupowanych przez wojska rosyjskie Ołeszkach w obwodzie chersońskim trwa kruchy, ściśle skoordynowany rozejm humanitarny. Na mocy porozumienia wynegocjowanego pomiędzy Kijowem a Moskwą, od 27 października do niedzieli, 1 listopada 2026 roku do godziny 22:59 obowiązuje lokalne wstrzymanie ognia. Głównym celem operacji jest dostarczenie ratującej życie żywności oraz umożliwienie wyjazdu uwięzionym cywilom.
Jak poinformował w oficjalnym komunikacie ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec, na trasach dojazdowych trwa gorączkowe rozminowywanie dróg. Zaangażowane w to służby muszą usunąć dziesiątki ładunków wybuchowych, by kolumny ewakuacyjne mogły bezpiecznie dotrzeć do centrum miejscowości. Łubinec koordynuje działania ze swoją rosyjską odpowiedniczką Janą Łantratową.
Niezwykle istotną rolę w doprowadzeniu do zawieszenia broni odegrała dyplomacja międzynarodowa. Ukraiński komisarz ujawnił, że kluczowy przełom nastąpił dzięki osobistemu zaangażowaniu i pośrednictwu pierwszej damy Stanów Zjednoczonych, Melanii Trump, której wysiłki skłoniły obie strony do złożenia podpisów pod protokołem humanitarnym. Wcześniej o rozejm i ratunek dla cywilów wielokrotnie apelował również papież Leon XIV.
Dwa tysiące cywilów na skraju głodu. Terror dronów i zaminowane szlaki
Ołeszki, leżące zaledwie 4 kilometry od wyzwolonego Chersonia po lewej, okupowanej stronie Dniepru, od grudnia 2025 roku znajdowały się w faktycznym oblężeniu. Odcięcie dróg, zaminowanie przepraw oraz bezwzględne ataki rosyjskich dronów kamikadze na każdy poruszający się obiekt doprowadziły do skrajnej katastrofy.
Z danych amerykańskiej administracji oraz władz w Kijowie wynika, że w mieście wegetuje w dramatycznych warunkach około 2 000 mieszkańców, w tym co najmniej 50 dzieci. Przez wiele miesięcy jedynym sposobem dostarczania im minimalnych racji żywnościowych i lekarstw były zrzuty z powietrza organizowane przez ukraińskie bezzałogowce. Teraz na ratunek rusza kolumna 25 autobusów przygotowana do transportu 750 osób w pierwszej turze. Według wstępnych szacunków ukraińskiego biura RPO, ponad 520 mieszkańców natychmiast zadeklarowało chęć powrotu na tereny kontrolowane przez Kijów.
Kontrowersyjny korytarz przez Rosję, brak ONZ i obawy o podstęp wroga
Ewakuacja, choć ratuje ludzkie życie, niesie ze sobą ogromne ryzyko i kontrowersje natury geopolitycznej. Dziennik „Financial Times” ujawnił, że zgodnie z narzuconym przez Moskwę mechanizmem uchodźcy nie trafią od razu na linię frontu w Chersoniu. Będą musieli zostać najpierw przetransportowani przez okupowany Krym lub terytorium Federacji Rosyjskiej, skąd dopiero w dalszym etapie uzyskają możliwość powrotu do wolnej Ukrainy.
Sytuację na miejscu monitorują ekipy dziennikarskie z trzech państw: ukraińskiej stacji 1+1, amerykańskiej telewizji Newsmax oraz mediów rosyjskich. Uderzająca jest jednak całkowita nieobecność przedstawicieli Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), którzy odmówili udziału w misji na linii frontu.
W Kijowie rosną obawy, że Kreml potraktuje akcję humanitarną jako zasłonę dymną. Ukraińskie dowództwo ostrzega, że pod pretekstem konwojów pomocowych Rosjanie mogą potajemnie przerzucić w rejon Ołeszek świeże oddziały szturmowe oraz ciężki sprzęt, przygotowując nowe uderzenie na leżący tuż za rzeką Chersoń.
Podsumowanie: najważniejsze fakty o ewakuacji z Ołeszek
Zobacz zestawienie kluczowych informacji dotyczących operacji humanitarnej nad Dnieprem:
- Rozejm do 1 listopada (godz. 22:59) – tymczasowe wstrzymanie walk uzgodnione między Kijowem a Moskwą.
- Mediacja Melanii Trump i papieża – pierwsza dama USA i Leon XIV doprowadzili do otwarcia korytarza.
- Rozminowywanie tras – saperzy usuwają miny, by umożliwić wjazd 25 autobusów ewakuacyjnych.
- 2 000 uwięzionych cywilów – od miesięcy odciętych od wody i żywności, w tym 50 dzieci.
- Trasa przez Krym i Rosję – mieszkańcy opuszczą miasto okrężną drogą przed powrotem do Ukrainy.
- Bojkot ONZ i obawy Kijowa – brak międzynarodowych obserwatorów budzi lęk przed rosyjską prowokacją militarną.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.