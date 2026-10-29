Wybrano słowo roku 2026. Opisuje nowy trend, który może być niebezpieczny
Lepszy wygląd, wydajniejsza praca, zdrowsza dieta i sen dopracowany niemal co do minuty. W internecie coraz więcej rzeczy można robić „na maksa”, a Dictionary.com wybrał Słowem Roku 2026 określenie, które zawiera to w jednym słowie. Za popularnym określeniem kryje się jednak coś więcej niż nowa moda językowa. Nawet odpoczynek bywa dziś kolejnym zadaniem do wykonania, a specjaliści ostrzegają, że ciągłe poprawianie siebie może przynieść skutek odwrotny do zamierzonego.
Co znaczy „maxxing”? Nie chodzi tylko o robienie czegoś lepiej
Rano zegarek podaje ocenę snu. Potem aplikacja liczy kroki, posiłki i czas skupienia. Po pracy można jeszcze poprawić sylwetkę, przeczytać określoną liczbę stron i sprawdzić, czy udało się zrealizować plan oszczędzania. Każde z tych zajęć osobno może mieć sens. Problem zaczyna się wtedy, gdy zwykły dzień wygląda jak zestaw wyników do pobicia, a człowiek ma poczucie, że każda niewykorzystana godzina jest stratą. Właśnie ten sposób myślenia doskonale opisuje słowo, które pod koniec października trafiło na pierwsze strony zagranicznych mediów.
Dictionary.com ogłosił wybór 25 października 2026 roku. W najprostszym tłumaczeniu „maxxing” oznacza dążenie do maksymalnego wykorzystania jakiejś aktywności albo optymalizowania wybranego obszaru życia. Słowo pochodzi od angielskiego „maximum” i „maximize”. Charakterystyczne podwójne „x” to element internetowej pisowni, który odróżnia modne określenie od zwykłego angielskiego „maxing”. Można powiedzieć, że ktoś „maxxuje” zdrowie, wygląd, pieniądze albo pracę. Można też dołączyć końcówkę „-maxxing” do niemal dowolnego słowa i stworzyć nazwę nowego trendu.
To właśnie łatwość tworzenia kolejnych określeń zwróciła uwagę językoznawców. Słowo ma związki z kulturą gier, w której „min-maxing” polega na takim rozwijaniu postaci, aby maksymalnie wykorzystać jej najmocniejsze cechy, często kosztem innych. W grach widać od razu, czy bohater zadaje więcej obrażeń albo ma lepsze statystyki. W życiu podobna logika jest znacznie bardziej kłopotliwa, bo nie wszystko można policzyć i nie istnieje jeden zestaw parametrów opisujących dobrego rodzica, szczęśliwego człowieka czy udany odpoczynek. Mimo to właśnie język gier przeniósł się na codzienne nawyki.
Skala popularności jest mierzalna. Według danych Dictionary.com przytoczonych przez brytyjski „The Guardian” w sierpniu 2026 roku słowo „maxxing” pojawiało się w mediach cyfrowych 19 razy częściej niż wynosiła jego przeciętna miesięczna obecność w 2025 roku. Nie znaczy to, że dziewiętnastokrotnie wzrosła liczba osób stosujących takie praktyki. Jest to wskaźnik popularności samego słowa w publikacjach. Pokazuje jednak, jak szybko określenie wyszło poza wąskie internetowe grupy i zaczęło opisywać wiele zwyczajnych czynności.
Looksmaxxing, sleepmaxxing, gymmaxxing. Jedno słowo ma dziesiątki odmian
Najbardziej rozpoznawalną odmianą jest looksmaxxing, czyli dążenie do możliwie atrakcyjnego wyglądu. Gymmaxxing dotyczy treningów i poprawiania formy fizycznej, proteinmaxxing zwiększania udziału białka w diecie, a fibermaxxing zwracania szczególnej uwagi na błonnik. Jest też sleepmaxxing, czyli doskonalenie snu przy użyciu harmonogramów, urządzeń i rozmaitych rytuałów. W każdej z tych nazw kryje się podobna obietnica: jeśli dobierzemy odpowiednią metodę i będziemy konsekwentni, uzyskamy lepszy wynik.
To jednak nie koniec. Moneymaxxing odnosi się do maksymalizowania korzyści finansowych, na przykład przez pilnowanie wydatków, oszczędzanie lub szukanie dodatkowych dochodów. Personalitymaxxing dotyczy pracy nad sposobem bycia i relacjami, a booksmaxxing może oznaczać próbę czytania jak największej liczby książek. W świecie technologii pojawił się tokenmaxxing, którym Dictionary.com opisuje intensywne korzystanie z narzędzi sztucznej inteligencji w pracy. Sama nazwa nie oznacza, że każdy taki użytkownik faktycznie jest bardziej produktywny. Pokazuje raczej sposób myślenia, w którym również technologia staje się kolejną dziedziną do optymalizacji.
Nie wszystkie odmiany są traktowane śmiertelnie poważnie. Cozymaxxing może oznaczać wieczór pod kocem, z filmem i ulubionym jedzeniem, przedstawiony żartobliwie jako doskonalenie przytulności. Nonnamaxxing, przywoływany przez Dictionary.com, to z kolei inspiracja codziennością włoskiej babci: spokojniejszym rytmem, domowym jedzeniem i prostymi przyjemnościami. Internet potrafi więc nazwać „maxxingiem” nawet rezygnację z pośpiechu. To jeden z paradoksów tego słowa: może oznaczać zarówno presję na doskonałość, jak i żart z ludzi, którzy nie potrafią już po prostu usiąść i odpocząć.
Największe kontrowersje budzi wygląd. Niektóre metody są niebezpieczne
Wygląd był jednym z pierwszych obszarów, w których końcówka „-maxxing” stała się popularna. Początkowo określenie rozprzestrzeniało się między innymi na forach internetowych, w części środowisk skupionych wokół męskiej atrakcyjności. Z czasem pojawiło się na TikToku, Instagramie i innych platformach. Specjaliści z Johns Hopkins Medicine rozróżniają softmaxxing, obejmujący na przykład dbanie o higienę, fryzurę, skórę i ubranie, oraz hardmaxxing, w którym pojawiają się bardziej inwazyjne i ryzykowne metody ingerencji w wygląd.
To rozróżnienie nie jest wyłącznie kwestią nazewnictwa. Johns Hopkins oraz eksperci Harvard T.H. Chan School of Public Health ostrzegają przed treściami, które zachęcają nastolatków do niebezpiecznych eksperymentów z ciałem. W skrajnych przypadkach propagowane są urazy twarzy mające rzekomo zmienić kształt kości, niekontrolowane stosowanie preparatów lub inne rady bez medycznego uzasadnienia. Takie działania mogą powodować poważne szkody, a obietnice łatwego uzyskania „idealnych” rysów twarzy nie mają wiarygodnego potwierdzenia. Nie oznacza to, że każdy, kto używa hasła looksmaxxing, robi coś szkodliwego. Różnica między kupieniem kremu a próbą samodzielnej zmiany anatomii twarzy jest ogromna.
Zdaniem ekspertów problem dotyczy także sposobu oceniania własnej wartości. W niektórych społecznościach wygląd jest sprowadzany do punktów, proporcji twarzy i porównań ze zdjęciami innych osób. Młody człowiek może wtedy odnieść wrażenie, że powodzenie w relacjach, pracy czy szkole zależy przede wszystkim od idealnej szczęki lub symetrii twarzy. Psychologowie podkreślają, że taka presja może nasilać niezadowolenie z wyglądu. To szczególnie ważne dla rodziców nastolatków, którzy słyszą te określenia, ale nie zawsze wiedzą, co kryje się za filmami oglądanymi przez ich dzieci.
Sleepmaxxing. Gdy walka o idealny sen zaczyna utrudniać zasypianie
Jeszcze bardziej zaskakujący jest sleepmaxxing. Jego zwolennicy próbują poprawić sen, kontrolując porę zasypiania, temperaturę sypialni, światło, wieczorne nawyki oraz wyniki z opasek i zegarków. Część takich działań ma solidne podstawy. Amerykańskie CDC zaleca dorosłym w wieku 18-60 lat co najmniej 7 godzin snu na dobę, regularne godziny zasypiania i wstawania oraz spokojne warunki w sypialni. Problem nie polega więc na tym, że ktoś chce się wyspać. Chodzi o sytuację, w której sposób pomiaru odpoczynku staje się ważniejszy od samego odpoczynku.
Lekarze z University of Washington Medicine opisują zjawisko zwane ortosomnią. To określenie obsesyjnego dążenia do uzyskania idealnego snu, często pod wpływem danych z urządzeń monitorujących nocny wypoczynek. Wyobraźmy sobie osobę, która po przebudzeniu czuje się dobrze, ale na ekranie widzi niską ocenę nocy. Zaczyna więc analizować, co zrobiła źle, przestawia kolejne ustawienia i wieczorem obawia się, że znów nie osiągnie odpowiedniego wyniku. Napięcie związane z koniecznością idealnego zaśnięcia może paradoksalnie pogarszać sen. Zegarek może być pomocnym narzędziem do obserwowania nawyków, ale nie jest nieomylnym sędzią tego, czy człowiek ma prawo czuć się wypoczęty.
Specjaliści podkreślają też różnicę między prostymi, sprawdzonymi nawykami a skomplikowanymi metodami reklamowanymi w mediach społecznościowych. Stała pora snu i ograniczanie wieczornego pobudzenia to coś innego niż kupowanie kolejnych gadżetów lub eksperymentowanie z niesprawdzonymi sposobami tylko po to, aby poprawić wykres. Kto przez dłuższy czas ma problemy z zasypianiem, powinien potraktować je jako kwestię zdrowia, którą można omówić z lekarzem, a nie jako osobistą porażkę w realizacji planu.
Zdrowie też ma swoje granice. Więcej białka, błonnika i ćwiczeń nie zawsze znaczy lepiej
Modne określenia potrafią zachęcać do dobrych nawyków, ale nie zastępują zaleceń zdrowotnych. Fibermaxxing może skłonić kogoś do częstszego jedzenia warzyw, pełnoziarnistych produktów i roślin strączkowych. Polskie normy żywienia opublikowane w 2024 roku przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB wskazują 25 g błonnika dziennie dla dorosłych w wieku 19-65 lat. To użyteczny punkt odniesienia, a nie konkurs na jak najwyższy wynik. Zbyt szybkie zwiększenie ilości błonnika u części osób może prowadzić do wzdęć i innych dolegliwości. Szczególnie przy problemach jelitowych sposób żywienia powinien być dopasowany do indywidualnej sytuacji.
Podobnie z aktywnością fizyczną. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca dorosłym 150-300 minut umiarkowanego ruchu tygodniowo albo 75-150 minut intensywnego, a także ćwiczenia wzmacniające mięśnie przynajmniej 2 razy w tygodniu. Regularny ruch przynosi korzyści zdrowotne. Nie wynika jednak z tych zaleceń obowiązek codziennego bicia rekordów czy ćwiczenia mimo kontuzji. Gymmaxxing może być dobrą motywacją, jeżeli pomaga komuś zacząć się ruszać. Przestaje być rozsądną strategią, gdy każda przerwa wywołuje poczucie winy, a zmęczenie i sygnały organizmu są stale ignorowane.
Praca, pieniądze i AI. Optymalizować można już cały dzień
Maxxing wyszedł daleko poza dietę i ćwiczenia. Osoba zainteresowana moneymaxxingiem może szukać sposobów na ograniczenie niepotrzebnych opłat, lepsze zarządzanie domowym budżetem lub zwiększenie oszczędności. Nie ma w tym nic złego. Różnica pojawia się wtedy, gdy każdy wydatek, nawet niewielka przyjemność, zaczyna być traktowany jak błąd wymagający naprawy. Można oszczędzić pieniądze i jednocześnie stracić możliwość swobodnego korzystania z tego, co już się zarobiło. Nie da się ocenić jakości życia wyłącznie po tym, jak duża część wypłaty została odłożona na koniec miesiąca.
W pracy pojawia się podobna pokusa. Tokenmaxxing opisuje intensywne wykorzystanie sztucznej inteligencji do wykonywania obowiązków, a inne odmiany tego języka zachęcają do zwiększania wydajności i liczby zrealizowanych zadań. Narzędzia cyfrowe mogą oszczędzać czas, ale większa liczba wygenerowanych tekstów, raportów lub pomysłów nie jest sama w sobie dowodem lepszej jakości pracy. Wymagają sprawdzenia, oceny i odpowiedzialności za wynik. Jeśli odzyskana dzięki technologii godzina natychmiast zostaje zapełniona kolejnymi zadaniami, pracownik może w ogóle nie odczuć korzyści z przyspieszenia.
Presja nie musi nawet pochodzić od przełożonego. Czasem wystarczy własna lista celów, aplikacja wysyłająca przypomnienia i porównywanie się z ludźmi, którzy pokazują w internecie wyłącznie najlepsze fragmenty dnia. W takim otoczeniu łatwo uznać, że trzeba jednocześnie pracować więcej, lepiej jeść, intensywniej ćwiczyć, szybciej czytać i jeszcze wzorowo odpoczywać. Czas jednak pozostaje ograniczony. Optymalizacja jednej dziedziny często odbywa się kosztem innej, a nie poprzez magiczne wydłużenie doby.
Dlaczego eksperci ostrzegają? Nie istnieje idealny wynik z życia
Jennifer Donnelly, badaczka z irlandzkiego RCSI University of Medicine and Health Sciences, opisała w 2026 roku paradoks tego trendu. Maxxing sugeruje, że istnieje jakiś punkt maksymalny, do którego można dojść, a następnie uznać zadanie za wykonane. Tymczasem zdrowie, relacje i samopoczucie nie mają jednego końcowego wyniku. Zależą od wieku, warunków życia i rzeczy, na które nie mamy pełnego wpływu. Człowiek może się rozwijać, ale nie musi stale poprawiać wszystkich parametrów, aby jego życie było wartościowe.
Badaczka zwraca uwagę na ryzyko nieustannego obserwowania i oceniania siebie. Gdy każdy posiłek ma być idealny, każda godzina wykorzystana produktywnie, a każda noc kończyć się wysoką oceną w aplikacji, łatwo przesunąć uwagę z własnych potrzeb na kolejne niedociągnięcia. Nie oznacza to, że zainteresowanie samorozwojem automatycznie wywołuje zaburzenia psychiczne. Problem może się jednak pojawić, gdy dążeniu do poprawy towarzyszy stały niepokój, samokrytyka i przekonanie, że nigdy nie robi się wystarczająco dużo. Wtedy metoda mająca poprawić codzienność zaczyna ją dodatkowo obciążać.
Co ciekawe, również samo słowo „maxxing” bywa używane ironicznie. Ktoś opisuje oglądanie serialu jako cozymaxxing, bo chce zażartować z kultury, w której nawet leżenie na kanapie musi mieć atrakcyjną nazwę i wyglądać jak świadomie zaplanowany projekt. Dictionary.com podkreśla, że w 2026 roku określenie może oznaczać szczere dążenie do poprawy, ale również wyśmiewanie presji nieustannej optymalizacji. Nie każdy internetowy film z końcówką „-maxxing” jest więc poradnikiem, który odbiorca powinien potraktować dosłownie.
Jak korzystać z dobrych stron trendu i nie zamienić życia w niekończący się egzamin?
Najprostsze rozróżnienie dotyczy celu. Jeśli wcześniejsze chodzenie spać pomaga mieć więcej energii, ograniczenie zbędnych wydatków daje poczucie bezpieczeństwa, a spacery poprawiają samopoczucie, takie zmiany mogą być pożyteczne. Nie trzeba jednak podnosić poprzeczki za każdym razem, gdy poprzedni wynik został osiągnięty. Sen może być udany bez idealnego wykresu, trening wartościowy bez nowego rekordu, a czas z bliskimi dobrze spędzony bez wpisywania go w aplikację. Przydatne jest też pytanie, czy dany nawyk ułatwia codzienne życie, czy wymaga coraz więcej uwagi, czasu i pieniędzy.
Sygnałem ostrzegawczym może być sytuacja, w której odwołany trening wywołuje silne poczucie winy, wynik z zegarka psuje cały poranek, a nieplanowane jedzenie lub spotkanie z przyjaciółmi wydają się porażką. W przypadku nastolatków warto zwrócić uwagę na filmy obiecujące radykalną zmianę wyglądu, zachęcające do ryzykownych zabiegów albo sprowadzające wartość człowieka do oceny twarzy i sylwetki. Zamiast od razu wyśmiewać nowe słownictwo, lepiej zapytać, co konkretny twórca radzi zrobić i czy taka metoda jest bezpieczna. Gdy nawyki zaczynają szkodzić zdrowiu lub wywoływać utrzymujący się lęk, pomocna może być konsultacja z odpowiednim specjalistą.
Wybór „maxxingu” na Słowo Roku 2026 mówi więc nie tylko o języku internetu. Pokazuje zmianę w sposobie, w jaki myślimy o codziennych czynnościach. Wiele z nich daje się ulepszyć, ale nie każdą trzeba zamieniać w wyścig. Czasami prawdziwą korzyścią z dobrze zaplanowanego dnia jest właśnie to, że zostaje w nim miejsce na coś niezaplanowanego. I nie trzeba nadawać temu kolejnej nazwy z końcówką „-maxxing”.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.