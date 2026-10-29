Kurczak za śmieszną cenę w Netto. Promocja do aż 6 kg, ale tylko do soboty
4,99 zł za kilogram zamiast 10,99 zł. Netto mocno obniżyło cenę ćwiartki z kurczaka, a promocyjna stawka obejmuje nawet 6 kg mięsa. Oferta obowiązuje od 29 do 31 października, również w sklepach w Warszawie. Przy większych zakupach różnica na paragonie może wynieść 36 zł. Trzeba jednak zwrócić uwagę na rodzaj produktu i limit.
Mięso na niedzielny obiad, kilka porcji do zamrażarki albo zakupy dla większej rodziny. Przy takich planach cena za kilogram ma znacznie większe znaczenie niż efektowna etykieta na pojedynczym opakowaniu. W nowej gazetce Netto pojawiła się oferta na jeden z najpopularniejszych elementów kurczaka, z którego można przygotować pieczone mięso, rosół lub dania duszone. Sieć obniżyła cenę o ponad połowę w stosunku do wskazanej ceny regularnej. Promocja trwa jednak tylko przez 3 dni, a zasady dotyczą konkretnie produktu oznaczonego jako Mega Paka.
Ćwiartka z kurczaka za 4,99 zł/kg. Netto obniżyło cenę o 54 proc.
Oferta obejmuje ćwiartkę z kurczaka Sztuka Mięsa Mega Paka. W gazetce obowiązującej od czwartku 29 października do soboty 31 października 2026 roku produkt kosztuje 4,99 zł za kilogram. Cena wskazana przed obniżką to 10,99 zł/kg, dlatego na każdym kilogramie różnica wynosi dokładnie 6 zł. To około 54,6 proc. mniej niż cena odniesienia. Ćwiartka z kurczaka jest sprzedawana na wagę, zatem ostateczna kwota przy kasie zależy od masy wybranego opakowania, a nie od liczby kawałków znajdujących się w środku.
Oznaczenie Mega Paka ma tutaj znaczenie. Nie należy zakładać, że wszystkie porcje kurczaka w chłodni są objęte identyczną przeceną. Filet z piersi, podudzie sprzedawane oddzielnie czy cała tuszka mogą mieć inne ceny i własne warunki promocji. Przed włożeniem mięsa do koszyka najlepiej sprawdzić pełną nazwę na etykiecie oraz cenę za kilogram. Różnica między 4,99 zł a 10,99 zł jest na tyle duża, że pomyłka przy wyborze produktu może znacząco zmienić rachunek za większe zakupy.
6 kg kurczaka za 29,94 zł zamiast 65,94 zł. Tyle można zaoszczędzić
Przeliczenie jest proste. 1 kg ćwiartki z kurczaka kosztuje w promocji 4,99 zł, 2 kg to 9,98 zł, a 3 kg – 14,97 zł. Rodzina, która kupi 4 kg, zapłaci 19,96 zł, natomiast przy pełnych 6 kg rachunek wyniesie 29,94 zł. Gdyby ten sam produkt kupić po wskazanej cenie regularnej 10,99 zł/kg, 6 kg kosztowałoby 65,94 zł. Różnica wynosi 36 zł. W przypadku 3 kg oszczędność względem tej ceny wynosi 18 zł. To porównanie cen tego samego produktu, nie obietnica, że każdy klient rzeczywiście wyda o tyle mniej podczas całych zakupów.
Warto odróżnić obniżkę ceny od dodatkowych pieniędzy w domowym budżecie. Kto i tak planował zakup kilku kilogramów ćwiartek z kurczaka, może teraz zapłacić za nie znacznie mniej. Jeśli jednak do sklepu szliśmy po niewielką porcję na jeden obiad, pełny sześciokilogramowy zapas oznacza również większy wydatek i konieczność właściwego przechowywania. Dobrze więc zdecydować przed zakupami, ile mięsa zostanie wykorzystane w najbliższych dniach, a ile może trafić do zamrażarki. Najtańszy kilogram nie będzie oszczędnością, jeśli część produktu się zmarnuje.
Limit 6 kg nie oznacza, że trzeba kupić aż 6 kg
Przy tej ofercie łatwo źle zrozumieć warunek zapisany drobnym drukiem. Promocyjna cena obowiązuje do 6 kg. Jest to górna granica ilości objętej obniżką, a nie wymóg zakupu przynajmniej 6 kg. Klient nie musi więc zabierać kilku dużych opakowań tylko po to, żeby uzyskać 4,99 zł za kilogram. Może wybrać mniejszą ilość mięsa z oferty Mega Paka, mieszczącą się w limicie, i skorzystać z tej samej stawki za kilogram. Nie należy mylić tej zasady z promocjami, w których niższa cena przysługuje dopiero po zakupie określonej liczby sztuk.
Ograniczenie ma znaczenie szczególnie dla osób planujących duży zapas do zamrożenia. Przy zakupie przekraczającym 6 kg nie należy z góry zakładać, że cały nadmiar również zostanie rozliczony po 4,99 zł. Przed zapłatą trzeba sprawdzić warunki oznaczone przy produkcie i cenę naliczoną przy kasie. W przypadku opakowań sprzedawanych według rzeczywistej masy należy też zwrócić uwagę, że łączny ciężar zakupionego mięsa nie zawsze będzie równą liczbą kilogramów. To waga produktu, a nie liczba opakowań, decyduje o ostatecznej wartości rachunku.
Ćwiartka to nie filet. Niska cena za kilogram nie oznacza kilograma mięsa bez kości
Ćwiartka z kurczaka składa się z części udowej i podudzia, z kośćmi oraz zwykle ze skórą. W kuchni daje sporo możliwości: można ją upiec z ziemniakami, udusić z warzywami, wykorzystać do zupy lub po ugotowaniu oddzielić mięso i dodać do innych potraw. Nie jest jednak odpowiednikiem kilograma filetu z piersi. Przy porównywaniu cen tych produktów trzeba uwzględnić, że część masy ćwiartki stanowią kości, skóra i elementy, których nie każdy użyje do przygotowania posiłku. Dlatego 4,99 zł/kg nie oznacza ceny kilograma samego mięsa po oddzieleniu od kości.
Dla rodziny robiącej obiady na kilka dni taki element kurczaka może być wygodny, zwłaszcza gdy potrawy przygotowuje się w piekarniku lub jednym większym garnku. Z 2 albo 3 kg można zaplanować kilka posiłków, ale dokładna liczba porcji zależy od wielkości kawałków, liczby domowników i dodatków. Nie da się uczciwie przeliczyć każdego kilograma na jednakową liczbę obiadów. Niektórzy wolą całe ćwiartki pieczone z warzywami, inni po ugotowaniu wykorzystują mięso i wywar osobno. O opłacalności zakupu decyduje więc również sposób gotowania, a nie sama przecena.
Duży zapas trzeba szybko schłodzić. Surowy drób nie powinien czekać kilka dni w lodówce
Przy zakupie większej ilości świeżego drobiu warto od razu zaplanować przechowywanie. Zgodnie z zaleceniami inspekcji sanitarnej surowe mięso należy trzymać w chłodzie, oddzielnie od gotowych potraw i innych produktów, najlepiej na najniższej półce lodówki w zamkniętym pojemniku. Dla surowego mięsa podaje się orientacyjnie 1-2 dni przechowywania w lodówce, przy zachowaniu właściwej temperatury i terminu przydatności wskazanego na opakowaniu. Kupowanie 6 kg z myślą o gotowaniu przez cały następny tydzień bez zamrażania nie jest zatem dobrym pomysłem.
Jeśli część zakupionej Mega Paki ma posłużyć na późniejsze obiady, warto podzielić mięso na porcje przeznaczone do jednego przygotowania posiłku i zamrozić je, gdy pozostaje świeże i nadaje się do zamrażania. Szczelne opakowania ograniczają wysychanie, a oznaczenie daty pozwala kontrolować zapasy. Temperatura zamrażarki powinna wynosić około -18 st. C. Drobiu nie należy myć pod bieżącą wodą, bo rozpryski mogą przenosić bakterie na zlew i przybory. W czasie przygotowywania trzeba natomiast dokładnie upiec lub ugotować mięso i nie używać tej samej nieumytej deski do surowego kurczaka oraz produktów gotowych do jedzenia.
Warszawa: zakupy przed Wszystkimi Świętymi. Nie wszystkie sklepy muszą mieć ten sam zapas
Promocja może zainteresować także mieszkańców Warszawy, którzy przed listopadowym weekendem robią większe zakupy spożywcze. W stolicy Netto prowadzi między innymi placówki przy ul. Raabego 2 na Ursynowie i ul. Mehoffera 23/u2 na Białołęce. Według informacji podanych na stronach tych sklepów od 26 do 31 października obowiązują tam godziny otwarcia 6.00-23.00. Nie oznacza to jednak gwarancji dostępności przecenionego mięsa do końca dnia. Zasoby poszczególnych placówek mogą się różnić, zwłaszcza przy ofercie ograniczonej do 3 dni.
Termin jest istotny również dlatego, że 1 listopada 2026 roku przypada w niedzielę i jest dniem ustawowo wolnym od handlu w dużych sklepach. Promocja kończy się już w sobotę 31 października. Osoby planujące niedzielny obiad mogą więc kupić mięso wcześniej, a następnie właściwie je przechować. Przy większych zakupach warto uwzględnić drogę do domu i możliwość szybkiego umieszczenia drobiu w lodówce. Wyjazd do odległego sklepu wyłącznie po kilka kilogramów mięsa może zmniejszyć korzyść z rabatu, jeżeli dochodzą koszty dojazdu i wiele czasu spędzonego w drodze.
Jak kupić ćwiartki z kurczaka po 4,99 zł i rzeczywiście zaoszczędzić
Najpierw trzeba sprawdzić, czy na etykiecie widnieje ćwiartka z kurczaka Sztuka Mięsa Mega Paka, a następnie odczytać masę opakowania. Promocyjna cena to 4,99 zł za kilogram przy zakupie do 6 kg, więc nie trzeba szukać zestawu ważącego dokładnie 6 kg. Jeśli na przykład opakowanie waży 2 kg, jego koszt wyniesie 9,98 zł, a przy wadze 3 kg – 14,97 zł. Przy produktach sprzedawanych na wagę rachunek wynika z rzeczywistej masy widniejącej na etykiecie. Po zeskanowaniu zakupów najlepiej sprawdzić paragon, żeby upewnić się, że naliczono właściwą stawkę.
Przed zakupem warto zajrzeć do lodówki i zamrażarki, ustalić liczbę planowanych posiłków oraz sprawdzić termin przydatności mięsa. Większą ilość surowego drobiu trzeba szybko przewieźć do domu, a porcje nieprzeznaczone do natychmiastowego przygotowania odpowiednio zabezpieczyć. To szczególnie istotne przy pełnym limicie 6 kg za 29,94 zł. Sama oferta jest bardzo konkretna: obniżka z 10,99 do 4,99 zł za kilogram, limit do 6 kg i termin do 31 października. Rzeczywista oszczędność pojawi się wtedy, gdy kupiona ilość odpowiada potrzebom domowników i zostanie w całości wykorzystana.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.