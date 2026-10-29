Emerytura może nie dotrzeć na Twoje konto bankowe. ZUS wskazuje surowy termin 20 dni
Zmiana banku może opóźnić wypłatę emerytury, nawet jeśli na nowym rachunku wszystko działa prawidłowo. ZUS zaleca zgłoszenie nowego numeru konta co najmniej 20 dni przed terminem wypłaty. To szczególnie ważne przed listopadowymi przelewami, bo część seniorów dostanie pieniądze wcześniej niż zwykle.
Stare konto zostaje zamknięte, karta przestaje działać, a wszystkie oszczędności są już przeniesione do innego banku. Pozostaje jeszcze miesięczna emerytura. Jeśli jej odbiorca nie poinformował ZUS o zmianie rachunku, przelew może zostać wysłany na poprzedni numer. Wtedy nie wystarczy otworzyć aplikacji nowego banku i czekać na powiadomienie o wpływie. ZUS musi mieć prawidłową dyspozycję wypłaty, a na jej wprowadzenie do systemu potrzebuje czasu. Najwięcej problemów może sprawić zamknięcie starego konta tuż przed ustalonym dniem wypłaty.
ZUS zaleca co najmniej 20 dni. Zgłoszenie zmiany w ostatniej chwili może być za późne
Na oficjalnej stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych znajduje się wyraźna wskazówka: informację o zmianie rachunku należy przekazać minimum 20 dni przed terminem płatności świadczenia. Dotyczy ona emerytur i rent, czyli świadczeń wypłacanych regularnie. Nie jest to ustawowy termin, po którego przekroczeniu senior traci prawo do pieniędzy. ZUS przyjmuje zgłoszenia również później, jednak może już nie zdążyć zmienić numeru konta przed najbliższą wypłatą. Wówczas nowa dyspozycja zostanie zastosowana dopiero przy kolejnym terminie.
Przykładowo osoba otrzymująca emeryturę 20. dnia każdego miesiąca powinna zgłosić nowy rachunek przynajmniej 20 dni wcześniej. Jeżeli zrobi to dopiero kilka dni przed wypłatą, ZUS może mieć już przygotowany przelew na stary numer. Znaczenie ma więc termin zapisany w decyzji emerytalnej, a nie data otwarcia konta w nowym banku. Nawet gdy bank umożliwia przeniesienie rachunku w krótkim czasie, nie oznacza to, że wszystkie instytucje wypłacające pieniądze automatycznie przestawiły swoje systemy. ZUS informuje świadczeniobiorcę, od kiedy zmiana danych będzie obowiązywać, dlatego warto poczekać na takie potwierdzenie przed likwidacją poprzedniego rachunku.
Przelew na zamknięte konto wróci do ZUS. Emerytura nie przepada, ale wypłata się opóźni
Zakład opisuje również sytuację, w której konto zostało już zamknięte, a przelew wysłano na jego numer. Bank zwraca wtedy pieniądze do ZUS, a Zakład ponownie przekazuje świadczenie zgodnie z prawidłową dyspozycją. Nie oznacza to utraty emerytury ani obowiązku ponownego ubiegania się o jej przyznanie. Problem polega na czasie, jaki zajmują zwrot i ponowne skierowanie pieniędzy. ZUS nie podaje jednej liczby dni, która byłaby gwarantowana w każdym przypadku, dlatego nie należy zakładać, że świadczenie trafi na nowe konto jeszcze tego samego dnia.
Przy emeryturze wynoszącej na przykład 3200 zł miesięcznie opóźnienie oznacza, że przez pewien czas całe 3200 zł pozostaje poza bieżącą dyspozycją seniora. Z tych pieniędzy mogą być opłacane czynsz, leki, zakupy i rachunki. Sam zwrot przelewu nie zmniejsza należnej kwoty, ale może spowodować konieczność odroczenia zaplanowanych płatności. Jeżeli stare konto nadal jest aktywne, wypłata może zostać na nim zaksięgowana i wówczas można przekazać środki na nowy rachunek samodzielnie. Dlatego z zamknięciem starego konta najlepiej nie spieszyć się przed otrzymaniem pierwszej emerytury na nowe.
Listopad 2026: dwie grupy seniorów dostaną wypłaty wcześniej
Przed listopadowymi wypłatami daty mają szczególne znaczenie. ZUS standardowo przekazuje emerytury i renty w terminach 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Jeśli ustalony dzień wypłaty wypada w sobotę albo w dzień wolny od pracy, świadczenie jest przekazywane wcześniej. W listopadzie 2026 roku 1 listopada przypada w niedzielę i jest świętem, dlatego osoby z tym terminem mają otrzymać pieniądze najpóźniej w piątek 30 października. Z kolei termin 15 listopada również przypada w niedzielę, a wypłata powinna zostać przyspieszona do 13 listopada.
Pozostałe listopadowe terminy przypadają w dni robocze: 6 listopada to piątek, 10 listopada wtorek, 20 listopada piątek, a 25 listopada środa. Już pod koniec października widać więc, że dla wielu osób zalecane przez ZUS 20 dni przed najbliższą wypłatą minęło. Zgłoszenie zmiany nadal ma sens, ale nie daje pewności, że listopadowa emerytura zostanie wysłana na nowe konto. Najbardziej ryzykowne byłoby zamknięcie poprzedniego rachunku bez sprawdzenia, czy ZUS zastosował już nową dyspozycję.
Zmiana numeru konta w ZUS. Potrzebny jest formularz EZP
Osoba pobierająca emeryturę lub rentę i mieszkająca w Polsce zgłasza zmianę rachunku na formularzu EZP – Wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce. Dokument służy także do aktualizacji danych osobowych i adresowych oraz zmiany sposobu wypłaty świadczenia. ZUS udostępnia go na swojej stronie internetowej. We wniosku podaje się dane identyfikacyjne, informacje dotyczące świadczenia oraz numer rachunku, na który mają trafiać kolejne przelewy. Osoba wypełniająca dokument powinna szczególnie dokładnie sprawdzić cyfry numeru konta, ponieważ pomyłka może oznaczać kolejne wyjaśnienia i przedłużenie całej procedury.
Sprawę można załatwić przez internet na PUE/eZUS, wybierając w katalogu usług dokument ZUS EZP, albo złożyć formularz osobiście w placówce ZUS. Zakład dopuszcza również przesłanie go pocztą. Przy osobistej wizycie przyda się dowód osobisty lub paszport, a w przypadku działania przez pełnomocnika potrzebne będzie odpowiednie pełnomocnictwo. Po rozpatrzeniu zgłoszenia ZUS przekazuje informację wskazującą, od jakiej daty zmienione dane będą stosowane. Jeżeli wniosek jest niekompletny, Zakład może zwrócić się o uzupełnienie informacji lub dokumentów. Samo wysłanie formularza nie przesądza więc, że wszystkie kolejne przelewy natychmiast zmienią odbiorczy rachunek.
Nowy bank nie zastąpi zgłoszenia do ZUS. Najpierw sprawdź datę pierwszego przelewu
Przy zmianie banku łatwo skupić się na przeniesieniu oszczędności, zleceniu nowych poleceń zapłaty i zamknięciu niepotrzebnej karty. Tymczasem emerytura jest przekazywana na rachunek wskazany w dokumentacji ZUS. Samo otwarcie konta w innej instytucji nie jest równoznaczne z aktualizacją danych w Zakładzie. Tak samo zlikwidowanie poprzedniego rachunku nie daje ZUS informacji, na jaki numer ma wysłać kolejne świadczenie. Wniosek EZP pozwala zgłosić zmianę bez ponownego składania wniosku o emeryturę i bez zmiany jej wysokości.
Najbezpieczniejszy scenariusz to okres, w którym oba rachunki pozostają aktywne. Senior może wówczas zgłosić nowy numer do ZUS, zaczekać na potwierdzenie daty zmiany, a następnie sprawdzić, gdzie pojawiła się kolejna wypłata. Dopiero po zaksięgowaniu emerytury na nowym koncie można rozważyć zamknięcie starego. To rozwiązanie wymaga uwzględnienia ewentualnych opłat pobieranych przez bank za utrzymywanie rachunku, ale ogranicza ryzyko zwrotu pieniędzy i opóźnienia w dostępie do świadczenia. Jeżeli stary rachunek jest już nieczynny, nie należy czekać biernie na kolejny termin: trzeba skontaktować się z ZUS i upewnić się, że prawidłowy numer został zgłoszony.
Warszawa: zmianę rachunku można zgłosić bez wizyty w oddziale
Ta sama procedura obowiązuje emerytów z Warszawy, Radomia, Płocka i pozostałych miejscowości na Mazowszu. Mieszkaniec Woli czy Pragi-Południe może przesłać wniosek EZP elektronicznie, bez wizyty w urzędzie i niezależnie od tego, w którym banku ma konto. Osoby wolące osobisty kontakt mają do dyspozycji warszawskie placówki, w tym I Oddział ZUS przy ul. Senatorskiej 6/8, II Oddział przy ul. Podskarbińskiej 25 oraz III Oddział przy ul. Czerniakowskiej 16. Dla konkretnego adresu właściwa może być także jedna z podległych placówek terenowych.
Przy wątpliwościach dotyczących daty zastosowania nowego numeru konta można zadzwonić do Centrum Kontaktu Klientów ZUS pod numer 22 560 16 00. Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00. Aby otrzymać szczegółowe informacje o własnej sprawie, trzeba przejść odpowiednie uwierzytelnienie. W ten sposób można sprawdzić, czy zgłoszenie zostało odnotowane i czy istnieje ryzyko skierowania najbliższego przelewu na poprzedni rachunek. Ogólnopolska zasada 20 dni obowiązuje w Warszawie dokładnie tak samo jak w każdym innym mieście.
Co zrobić przed zamknięciem konta, żeby nie czekać dodatkowo na emeryturę
Najpierw należy odczytać z decyzji ZUS swój termin płatności świadczenia i sprawdzić, czy w najbliższym miesiącu nie zostanie on przesunięty z powodu weekendu lub święta. Potem trzeba złożyć wniosek EZP z nowym numerem rachunku, najlepiej z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 20 dni. Samo potwierdzenie wysłania dokumentu warto zachować, ale o skutecznej zmianie świadczy informacja z ZUS wskazująca datę jej zastosowania. Dopóki nie wiadomo, na które konto trafi następna wypłata, rozsądniej zachować dostęp do dotychczasowego rachunku i środki pozwalające opłacić najpilniejsze wydatki.
Jeżeli emerytura nie pojawi się w oczekiwanym terminie, trzeba sprawdzić historię obu rachunków i skontaktować się z ZUS. Przy zamkniętym koncie bank może odesłać przelew do Zakładu, a pieniądze zostaną skierowane ponownie zgodnie z aktualną dyspozycją. Nie ma potrzeby ponownego występowania o przyznanie emerytury, ale konieczne jest wyjaśnienie, gdzie powinna zostać przekazana wypłata. Szczególnie przed listopadem 2026 roku znaczenie ma to, że część przelewów będzie realizowana wcześniej. Termin 20 dni jest zaleceniem ZUS służącym uniknięciu opóźnień, dlatego o zmianie rachunku najlepiej poinformować Zakład jeszcze przed jego zamknięciem, a nie dopiero po nieudanym przelewie.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.