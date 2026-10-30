CPK ma nowego prezesa. Przed nim miliardowe inwestycje i wielkie wyzwania
Centralny Port Komunikacyjny ma nowego prezesa. Rada nadzorcza spółki powołała na to stanowisko Piotra Borysa, inżyniera budownictwa i wieloletniego menedżera związanego z dużymi inwestycjami kolejowymi. Nowy szef CPK od 2024 roku pracował przy realizacji komponentu kolejowego programu Port Polska. Teraz będzie odpowiadał za spółkę w momencie, gdy projekt przechodzi z etapu przygotowań do właściwej budowy.
Piotr Borys został nowym prezesem CPK
Rada nadzorcza Centralnego Portu Komunikacyjnego zakończyła postępowanie kwalifikacyjne i 30 października powołała Piotra Borysa na stanowisko prezesa zarządu.
Poszukiwania nowego szefa spółki rozpoczęły się w sierpniu.
Według oficjalnego komunikatu CPK w wyznaczonym terminie wpłynęło 13 kandydatur. Do etapu indywidualnych rozmów zakwalifikowano cztery osoby.
Przy wyborze rada nadzorcza korzystała również ze wsparcia niezależnego doradcy specjalizującego się w rekrutacji najwyższej kadry zarządzającej. Kandydaci byli oceniani na podstawie dokumentów, rozmów oraz dodatkowych testów.
Najważniejszym kryterium było doświadczenie w zarządzaniu dużymi i skomplikowanymi inwestycjami infrastrukturalnymi.
Kim jest nowy prezes?
Piotr Borys jest inżynierem budownictwa i menedżerem specjalizującym się w projektach infrastrukturalnych.
Przez kilkanaście lat zajmował stanowiska zarządcze i menedżerskie w strukturach inwestycyjnych PKP Polskich Linii Kolejowych.
Brał udział między innymi w przygotowaniu polskiej kolei do prowadzenia pociągów z prędkością maksymalną 200 km/h. Umożliwiło to uruchomienie połączeń obsługiwanych przez Pendolino w 2014 roku.
W ramach PKP PLK nadzorował również realizację połączenia kolejowego do warszawskiego Lotniska Chopina. Inwestycja była przygotowywana przed Euro 2012.
Ma też doświadczenie w prowadzeniu projektów zgodnie z międzynarodowymi warunkami FIDIC.
Od 2024 roku pracował już przy CPK
Nowy prezes nie wchodzi do spółki z zewnątrz.
Od września 2024 roku pracował w kierownictwie Podprogramu Kolejowego CPK, odpowiedzialnego za przygotowanie i realizację infrastruktury kolejowej programu Port Polska.
W ostatnim okresie kierował tym podprogramem.
Oznacza to, że zna już zarówno samą organizację, jak i najbardziej skomplikowaną część realizowanego programu.
To właśnie inwestycje kolejowe będą jednym z najważniejszych elementów przedsięwzięcia w najbliższych latach.
Port Polska wchodzi w kluczową fazę
Zmiana prezesa następuje w momencie, gdy program ma przechodzić od projektowania i przygotowywania dokumentacji do coraz bardziej zaawansowanych robót budowlanych.
Na terenie przyszłego lotniska przeprowadzono już próbne palowanie.
Trwają również przygotowania do realizacji infrastruktury Kolei Dużych Prędkości, w tym tunelu kolejowego pod Łodzią.
Docelowo program obejmuje nie tylko nowe lotnisko w rejonie Baranowa, ale także setki kilometrów nowych linii kolejowych.
Jednym z najważniejszych elementów będzie połączenie Koleją Dużych Prędkości Warszawy i Łodzi, a później także Wrocławia i Poznania.
Duże wyzwania przed nowym prezesem
Piotr Borys obejmuje stanowisko w momencie, w którym przed spółką stoją decyzje o ogromnej skali finansowej i organizacyjnej.
CPK musi między innymi prowadzić kolejne postępowania dotyczące budowy infrastruktury lotniskowej, koordynować inwestycje kolejowe oraz zapewnić finansowanie całego programu.
Jednym z kluczowych zadań będzie zachowanie odpowiedniego tempa prac pomiędzy częścią lotniskową i kolejową.
Nowe lotnisko ma bowiem funkcjonować razem z nową infrastrukturą transportową. Bez sprawnego połączenia kolejowego jego możliwości komunikacyjne byłyby znacznie ograniczone.
Poprzedni prezes został odwołany w lipcu
Poprzednim prezesem spółki był Filip Czernicki.
Rada nadzorcza odwołała go ze stanowiska 30 lipca 2026 roku. Z zarządu odszedł wówczas również Dariusz Kuś.
Po tych zmianach obowiązki prezesa czasowo przejął Marcin Michalski, członek zarządu odpowiedzialny za finanse.
Spółka rozpoczęła następnie poszukiwania nowego prezesa, którego doświadczenie miało odpowiadać przede wszystkim aktualnej fazie programu – czyli przejściu od planowania do prowadzenia dużych robót infrastrukturalnych.
Zarząd CPK jest przebudowywany
Powołanie Piotra Borysa jest jednym z elementów szerszych zmian w kierownictwie spółki.
W czerwcu do zarządu został powołany Adam Ferens, również posiadający doświadczenie inżynierskie i menedżerskie w dużych inwestycjach.
Rada nadzorcza nie wyklucza dalszego uzupełniania składu zarządu. Ewentualne decyzje w tej sprawie mają być podejmowane w porozumieniu z nowym prezesem.
Lotnisko i szybka kolej mają powstać razem
Program Port Polska zakłada budowę nowego lotniska pomiędzy Warszawą a Łodzią oraz związanej z nim infrastruktury kolejowej i drogowej.
Pierwszy etap lotniska ma być przygotowany do obsługi około 44 mln pasażerów rocznie.
Równolegle ma powstać pierwsza część Kolei Dużych Prędkości łączącej Warszawę z Łodzią przez rejon przyszłego portu lotniczego.
W kolejnych latach linia ma zostać przedłużona w kierunku Wrocławia i Poznania, tworząc układ określany jako kolejowe „Y”.
Nowy prezes: przed nami dużo pracy
Po nominacji Piotr Borys podkreślił, że jego celem będzie sprawne prowadzenie spółki oraz konsekwentna realizacja przyjętych planów.
Nowy prezes obejmuje CPK w jednym z najważniejszych momentów dla całego programu.
Po latach przygotowań, projektowania i zmian koncepcji coraz większa część prac ma przenosić się bezpośrednio na place budowy.
To właśnie od tempa realizacji inwestycji lotniskowych i kolejowych, zapewnienia finansowania oraz koordynacji wszystkich elementów programu będzie w dużej mierze zależało, czy Port Polska uda się uruchomić zgodnie z obecnym harmonogramem.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.