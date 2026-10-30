Nocne zakupy przed 1 listopada. Dyskonty wydłużają godziny otwarcia niemal do północy, sprawdź, gdzie zrobisz zakupy na ostatnią chwilę
Zbliżający się Dzień Wszystkich Świętych wywołał prawdziwą gorączkę w handlu, a przedświąteczną presję potęguje fakt, że 1 listopada przypada w tym roku w niehandlową niedzielę. Największe sieci dyskontowe w Polsce podjęły błyskawiczną decyzję i wydłużają czas pracy tysięcy placówek do późnych godzin nocnych, by rozładować gigantyczny tłok. Nie wszyscy rynkowi gracze poszli jednak tym śladem, a za złamanie zakazu handlu grożą drakońskie sankcje. Zobacz, do której godziny będą czynne sklepy w piątek i sobotę!
Biedronka, Lidl i Netto otwarte do późnej nocy. Maraton zakupowy przed Wszystkich Świętych
Przedłużony weekend związany z uroczystością Wszystkich Świętych to tradycyjnie jeden z najgorętszych okresów w polskim handlu detalicznym. Z informacji przekazanych przez Polską Agencję Prasową wynika, że kluczowe sieci dyskontowe postanowiły wyjść naprzeciw tłumom klientów poszukujących zniczy, kwiatów oraz zapasów spożywczych na nadchodzące dni.
Liderzy rynku wprowadzają w piątek (30 października) i w sobotę (31 października 2026 r.) specjalne harmonogramy pracy:
- Biedronka – ponad 3 tysiące placówek w całym kraju będzie przyjmować klientów co najmniej do godziny 23:30, a wybrane punkty mogą działać jeszcze dłużej,
- Lidl – sklepy niemieckiej sieci pozostaną w piątek i sobotę otwarte do godziny 23:00 lub dłużej, zależnie od lokalnych uwarunkowań,
- Netto – sieć zdecydowała o wydłużeniu pracy swoich marketów do godziny 23:00.
Dodatkowe godziny mają umożliwić rozłożenie potoków kupujących i uniknięcie dantejskich scen przy kasach, które regularnie towarzyszą ostatnim godzinom przed zamknięciem placówek handlowych.
Kaufland i Carrefour stawiają na standard. Kary za handel 1 listopada
Na wydłużenie czasu pracy nie zdecydowały się jednak wszystkie podmioty. Przedstawiciele sieci Kaufland poinformowali, że ich supermarkety będą w piątek i sobotę funkcjonować w standardowych godzinach otwarcia.
Podobną strategię przyjęły sklepy własne sieci Carrefour, które nie planują wydłużania pracy załóg. Wyjątkiem mogą być pojedyncze sklepy franczyzowe (działające m.in. pod szyldami Carrefour Express), gdzie decyzje o godzinach otwarcia leżą w rękach niezależnych przedsiębiorców.
W niedzielę, 1 listopada, polski handel całkowicie zamrze. Dzień Wszystkich Świętych jest dniem ustawowo wolnym od pracy, a zbieżność z niedzielą objętą zakazem handlu oznacza podwójną barierę prawną. Państwowa Inspekcja Pracy przypomina o surowych konsekwencjach: za nielegalne otwarcie sklepu i zatrudnianie pracowników w ten dzień grozi kara grzywny od 1 000 zł do nawet 100 000 zł, a w przypadkach uporczywego łamania przepisów – kara ograniczenia wolności.
Przedświąteczny szczyt w stolicy: Śródmieście, Wola i Mokotów na zakupowym celowniku
Wydłużenie godzin pracy dyskontów to kluczowa wiadomość dla mieszkańców Warszawy, gdzie tempo życia i piątkowe powroty z pracy tradycyjnie kumulują zakupy na późny wieczór.
W stołecznym Śródmieściu, na Woli oraz na Mokotowie placówki Biedronki i Lidla przeżywają prawdziwe oblężenie już od piątkowego popołudnia. Na Woli i Mokotowie – w gęsto zaludnionych osiedlach mieszkaniowych oraz w sąsiedztwie zagłębi biurowych – dodatkowe godziny otwarcia do 23:00 czy 23:30 pozwalają zrobić zakupy osobom wracającym późno z pracy lub pakującym się na wyjazdy poza aglomerację. Z kolei w Śródmieściu z nocnego maratonu handlowego korzystają tysiące warszawiaków zaopatrujących się w znicze przed sobotnią wizytą na pobliskich Cmentarzach Powązkowskich. Władze dzielnic Śródmieście, Wola i Mokotów apelują o zachowanie spokoju na przysklepowych parkingach, gdzie w piątkowy i sobotni wieczór ruch może być mocno spowolniony.
Najważniejsze fakty o handlu przed Wszystkich Świętych
Zobacz podsumowanie zmian w funkcjonowaniu sklepów w dniach 30–31 października:
- Biedronka – otwarta co najmniej do godz. 23:30 w ponad 3 tys. sklepów w piątek i sobotę.
- Lidl i Netto – wydłużone zakupy do godz. 23:00 (lub dłużej w wybranych placówkach Lidla).
- Kaufland i Carrefour – placówki własne działają w standardowym wymiarze godzin.
- Niedziela 1 listopada – bezwzględny zakaz handlu; otwarte mogą być tylko nieliczne punkty z wyjątkami (np. stacje paliw).
- Kary do 100 tys. zł – surowe sankcje PIP za nielegalne zmuszanie pracowników do pracy w święto.
- Nocny ruch na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu – stołeczne dyskonty rozładowują kolejki do późnych godzin nocnych.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.