Niższe ceny paliw na weekend. Znamy maksymalne stawki do poniedziałku
Kierowcy zapłacą w weekend nieco mniej niż w piątek. Minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego, które mają obowiązywać od soboty 31 października do poniedziałku 2 listopada. Najpopularniejsza benzyna Pb95 będzie mogła kosztować maksymalnie 6,48 zł za litr, a olej napędowy 8,15 zł za litr.
Nowe ceny paliw od soboty
Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem maksymalne ceny detaliczne paliw w dniach od 31 października do 2 listopada mają wynosić:
- benzyna Pb95 – 6,48 zł za litr,
- benzyna Pb98 – 7,32 zł za litr,
- olej napędowy – 8,15 zł za litr.
To oznacza spadek wszystkich trzech limitów w porównaniu z piątkiem.
30 października maksymalna cena benzyny 95 wynosi 6,51 zł za litr, benzyny 98 – 7,36 zł, a oleju napędowego – 8,19 zł. Ministerstwo Energii potwierdza te piątkowe poziomy.
O ile paliwo będzie tańsze?
W porównaniu z piątkiem maksymalny limit dla benzyny 95 spadnie o 3 grosze na litrze.
Benzyna 98 będzie mogła kosztować maksymalnie o 4 grosze mniej, podobnie jak olej napędowy.
Przy pojedynczym tankowaniu różnice nie są duże, ale przy większym zbiorniku stają się bardziej zauważalne.
Ile kosztuje zatankowanie 50 litrów?
Przy maksymalnych stawkach zatankowanie 50 litrów paliwa będzie kosztować:
- 324 zł w przypadku Pb95,
- 366 zł w przypadku Pb98,
- 407,50 zł w przypadku oleju napędowego.
Dla porównania w piątek 50 litrów Pb95 kosztuje maksymalnie 325,50 zł, Pb98 – 368 zł, a diesla – 409,50 zł.
Oznacza to oszczędność od 1,50 do 2 zł przy 50-litrowym tankowaniu w zależności od rodzaju paliwa.
Jedna cena przez trzy dni
Weekendowe limity będą obowiązywać nie tylko w sobotę i niedzielę, ale również w poniedziałek.
Wynika to z zasad działania programu CPN.
Ministerstwo Energii wyjaśnia, że w przypadku dni wolnych stosuje się cenę ogłoszoną w ostatnim dniu roboczym przed weekendem lub świętem. Obowiązuje ona aż do kolejnego dnia roboczego włącznie.
Dlatego jeden zestaw stawek może obowiązywać przez kilka kolejnych dni.
Maksymalna cena to nie cena obowiązkowa
Podawane przez ministra wartości są górnym limitem.
Stacje nie mogą sprzedawać objętych programem paliw drożej, ale mogą oferować je po niższych cenach.
W praktyce oznacza to, że część kierowców może zatankować taniej niż wynika z ministerialnego obwieszczenia.
Ceny nadal mogą różnić się pomiędzy poszczególnymi stacjami i regionami.
CPN ma działać do końca roku
Obecna odsłona programu Ceny Paliwa Niżej rozpoczęła się 3 października i zgodnie z zapowiedziami ma obowiązywać do 31 grudnia 2026 roku.
Program opiera się na dwóch głównych mechanizmach.
Pierwszym jest obniżenie VAT na paliwa z 23 do 8 proc. oraz zmniejszenie akcyzy.
Drugim są maksymalne ceny detaliczne benzyny i oleju napędowego.
Program obejmuje Pb95, Pb98 oraz diesel.
Dlaczego rząd utrzymuje ceny maksymalne?
Ministerstwo Energii wskazuje na utrzymującą się niestabilność światowych rynków paliw.
Na ceny ropy wpływają napięcia geopolityczne, ograniczenia podaży i sytuacja na Bliskim Wschodzie.
Rząd argumentuje, że mechanizm CPN ma ograniczać przenoszenie gwałtownych zmian cen surowca bezpośrednio na rachunki polskich kierowców.
Program kosztuje miliardy
Czasowe obniżenie VAT i akcyzy oznacza mniejsze wpływy podatkowe.
Koszt obecnej odsłony programu szacowany jest na około 5 mld zł.
Część wydatków ma być finansowana z podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych.
Ministerstwo Energii podkreśla, że opodatkowane mają być nadzwyczajne zyski firm, a nie całe ich dochody.
Co będzie po 31 grudnia?
Na razie nie ma decyzji, czy program zostanie przedłużony na 2027 rok.
Rząd uzależnia dalsze działania od sytuacji na światowym rynku ropy i paliw.
Rozstrzygnięcia mają zapaść bliżej końca roku.
Dla kierowców najważniejsze jest jednak to, że od soboty do poniedziałku maksymalna cena Pb95 wyniesie 6,48 zł, Pb98 – 7,32 zł, a oleju napędowego – 8,15 zł za litr.
Wszystkie trzy limity będą niższe niż obowiązujące w piątek.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.