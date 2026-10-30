Wsypują to do odpływu prysznica. Efekt wygląda imponująco, ale jest haczyk
Woda coraz wolniej znika z brodzika, a z odpływu zaczyna wydobywać się nieprzyjemny zapach? W internecie nie brakuje porad, by wsypać do rur sodę oczyszczoną i dolać octu. Charakterystyczne pienienie wygląda efektownie, ale nie oznacza, że zator rzeczywiście został usunięty.
Dlaczego odpływ prysznica się zatyka?
Najczęściej problem powodują włosy, pozostałości kosmetyków, mydła oraz osady gromadzące się w syfonie.
Zanieczyszczenia stopniowo ograniczają przepływ wody. Początkowo odpływ działa tylko trochę wolniej, ale z czasem może dojść do niemal całkowitego zatkania.
Właśnie wtedy wiele osób sięga po domowe sposoby.
Soda i ocet. Czy to naprawdę działa?
Połączenie sody oczyszczonej z octem wywołuje reakcję chemiczną, podczas której wydziela się dwutlenek węgla. Powstają pęcherzyki i piana.
Taki zabieg może pomóc poruszyć część luźnych zabrudzeń, ale nie ma podstaw, by uznawać go za niezawodny sposób na usunięcie zwartego kłębu włosów.
Soda i ocet w dużej mierze wzajemnie się neutralizują. Sam efekt pienienia nie dowodzi, że wnętrze rury zostało dokładnie oczyszczone.
Co działa lepiej przy włosach w odpływie?
Najpierw warto sprawdzić sitko i dostępne elementy odpływu.
Po zdjęciu osłony często można ręcznie usunąć włosy i osady, najlepiej w rękawiczkach. W niektórych modelach da się również wyjąć wkład syfonu zgodnie z instrukcją producenta.
Pomocna może być także przeznaczona do tego elastyczna wyciągarka do włosów.
Nie należy na siłę demontować elementów, których konstrukcji nie znamy. Może to skończyć się nieszczelnością.
Uważaj na mieszanie środków chemicznych
Najważniejsza zasada dotyczy bezpieczeństwa.
Nie wolno łączyć domowych mieszanek z preparatami do udrażniania rur ani mieszać różnych środków czyszczących.
Szczególnie niebezpieczne jest łączenie produktów zawierających chlor z kwasami, w tym octem, ponieważ może dojść do uwolnienia toksycznych gazów.
Jeżeli wcześniej wlano do odpływu silny preparat chemiczny, nie należy eksperymentować z kolejnymi substancjami.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli woda odpływa powoli, zacznij od mechanicznego usunięcia włosów i oczyszczenia dostępnych elementów syfonu.
Gdy problem powraca lub woda w ogóle nie spływa, konieczna może być pomoc hydraulika.
Domowy trik z sodą i octem może wyglądać spektakularnie, ale nie zastąpi usunięcia rzeczywistej przyczyny zatoru.
Źródła: Kärcher, poradnik czyszczenia odpływów; zalecenia dotyczące bezpiecznego stosowania środków czystości.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.