Nie wyrzucaj wytłaczanek po jajkach. Jesienią mogą przydać się bardziej, niż myślisz
Zwykłe papierowe opakowanie po jajkach najczęściej trafia do kosza zaraz po rozpakowaniu zakupów. Tymczasem jesienią i zimą może pomóc w uporządkowaniu domowych drobiazgów, przygotowaniu rozsady i przechowywaniu niewielkich przedmiotów. Trzeba jednak wiedzieć, do czego rzeczywiście się nadaje, a kiedy lepiej go nie używać.
Niepozorne opakowanie, które ma kilka zastosowań
Papierowa wytłaczanka składa się z niewielkich przegródek. To właśnie one sprawiają, że może pełnić funkcję prostego organizera.
Można w niej przechowywać śrubki, nakrętki, guziki, drobne elementy dekoracji albo nasiona przygotowane do wysiewu.
Przed ponownym wykorzystaniem należy jednak sprawdzić, czy opakowanie jest czyste i suche. Wytłaczanki zabrudzone zawartością jaj lub zawilgocone najlepiej wyrzucić, zamiast wykorzystywać je do kolejnych prac.
Przyda się podczas przygotowań do wiosny
Wytłaczanka może posłużyć jako tymczasowy pojemnik do kiełkowania nasion lub przygotowywania niewielkich sadzonek.
Do przegródek wystarczy wsypać podłoże i umieścić nasiona zgodnie z wymaganiami konkretnej rośliny.
Trzeba jednak pamiętać, że papier szybko nasiąka wodą i może pleśnieć. Dlatego taki pojemnik powinien stać na podstawce, a rozsady nie należy w nim przetrzymywać zbyt długo.
Po pojawieniu się korzeni rośliny najlepiej przenieść do odpowiednich doniczek.
A może zrobić z niej karmnik dla ptaków?
W internecie można znaleźć instrukcje przygotowania karmników z wytłaczanek po jajkach. Nie jest to jednak rozwiązanie, które warto bezkrytycznie polecać.
Brytyjskie Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (RSPB) zwraca uwagę, że karmienie ptaków na płaskich powierzchniach zwiększa ryzyko przenoszenia chorób. Problemem może być także wilgotny pokarm i trudność w utrzymaniu papierowego karmnika w czystości.
Bezpieczniejszym rozwiązaniem jest odpowiedni karmnik, który można regularnie myć i dezynfekować.
Co to oznacza dla Ciebie?
Zanim wyrzucisz kolejną wytłaczankę, zastanów się, czy nie przyda Ci się do uporządkowania drobiazgów albo przygotowania rozsady.
Nie warto jednak przechowywać jej w wilgotnym miejscu ani wykorzystywać do karmienia ptaków w sposób utrudniający zachowanie higieny.
Największą zaletą wytłaczanki jest prostota. Nie trzeba niczego kupować, żeby nadać czystemu opakowaniu drugie zastosowanie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.