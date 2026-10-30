Służby drogowe w pełnej gotowości na Wszystkich Świętych. Zakazy dla tirów, wstrzymane remonty i infolinia 19 111, drogowcy ostrzegają przed mgłą i zatorami
Miliony Polaków ruszają w długą trasę na groby bliskich, a na trasach szykuje się bezprecedensowa kumulacja ruchu spotęgowana zdradliwą, jesienną aurą. Drogowcy postawili wszystkie ekipy w stan najwyższej gotowości i wprowadzają nadzwyczajne procedury, by uchronić kierowców przed wielogodzinnym paraliżem. Zobacz, w jakich godzinach obowiązuje twardy zakaz dla ciężarówek, pod jaki numer dzwonić w razie zatoru i jak zorganizowano ruch przy kluczowych wylotówkach!
Podwyższona gotowość GDDKiA: Wstrzymane remonty i jesienne pułapki na trasach
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ogłosiła wprowadzenie stanu podwyższonej gotowości dla wszystkich służb utrzymania i zarządzania ruchem w okresie Wszystkich Świętych. W obliczu masowych podróży Polaków na cmentarze i spotkania rodzinne, zarządca dróg krajowych podjął decyzję o maksymalnym ograniczeniu utrudnień wynikających z prowadzonych inwestycji – prace budowlane i remontowe na newralgicznych odcinkach zostaną zawieszone lub zminimalizowane, by oddać kierowcom pełną dostępną przepustowość pasów.
Drogowcy zwracają uwagę, że największym zagrożeniem dla podróżujących będzie specyficzna, jesienna aura. Szybko zapadający zmrok, gęste mgły ograniczające widzialność do kilkudziesięciu metrów oraz wilgotna, śliska nawierzchnia przy gwałtownych nocnych spadkach temperatur stwarzają realne ryzyko groźnych wypadków. GDDKiA apeluje o:
- Zredukowanie prędkości i dostosowanie stylu jazdy do nagle zmieniających się warunków pogodowych,
- Zwiększenie odstępów między pojazdami, co zapobiega karambolom przy nagłym hamowaniu na trasach szybkiego ruchu,
- Drobiazgową kontrolę techniczną auta przed wyruszeniem w drogę – weryfikację stanu ogumienia, sprawności wszystkich żarówek, piór wycieraczek oraz uzupełnienie zimowego płynu do spryskiwaczy i dokładne odtłuszczenie szyb.
Twardy zakaz dla ciężarówek i całodobowa infolinia 19 111
W celu zapewnienia płynności ruchu osobistego i autobusowego na najważniejszych ciągach komunikacyjnych, GDDKiA przypomina o ustawowych ograniczeniach w poruszaniu się pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) przekraczającej 12 ton. Tiry i wielkogabarytowy transport zostaną zatrzymane na parkingach w wyznaczonych oknach czasowych:
- Sobota, 31 października – zakaz ruchu ciężarówek obowiązuje w godzinach 18:00 – 22:00,
- Niedziela, 1 listopada (Wszystkich Świętych) – zakaz obowiązuje w godzinach 8:00 – 22:00.
Kierowcy planujący podróż mogą na bieżąco kontrolować sytuację na sieci dróg krajowych, która liczy w Polsce 17 892 km, w tym 5 606,2 km dróg szybkiego ruchu (1 950 km autostrad oraz 3 656,2 km dróg ekspresowych). Pod całodobowym, bezpłatnym numerem informacji drogowej 19 111 oraz w serwisie internetowym drogowcy udzielają meldunków o aktualnych zatorach, objazdach i warunkach atmosferycznych.
Wielki wyjazd ze stolicy: Śródmieście, Wola i Mokotów na trasie cmentarnych potoków
Stan podwyższonej gotowości GDDKiA jest ściśle powiązany z ruchem na warszawskim węźle drogowym, z którego w przededniu Wszystkich Świętych wyjeżdżają setki tysięcy pojazdów w kierunku innych województw.
Potężny strumień aut formuje się na Mokotowie, skąd kierowcy zmierzający na południe kraju włączają się do Południowej Obwodnicy Warszawy (S2) oraz trasy S7. Z kolei na Woli kumulacja ruchu jest podwójna: dzielnica musi obsłużyć zarówno tysiące osób odwiedzających nekropolie powązkowskie, jak i zmotoryzowanych ruszających w stronę tras wylotowych S8 i autostrady A2. W stołecznym Śródmieściu kluczowe arterie przelotowe – Aleje Jerozolimskie, Wisłostrada czy Trasa Łazienkowska – stanowią kanały tranzytowe łączące wschodnie i zachodne dzielnice z ekspresowymi obwodnicami zarządzanymi przez GDDKiA. Służby apelują do mieszkańców dzielnic Śródmieście, Wola oraz Mokotów o sprawdzanie komunikatów na tablicach zmiennej treści przed wjazdem na obwodnicę, co pozwoli ominąć korki już na starcie podróży.
Najważniejsze fakty o gotowości służb drogowych na Wszystkich Świętych
Zobacz podsumowanie najważniejszych wytycznych GDDKiA przed 1 listopada:
- Podwyższona gotowość GDDKiA – wstrzymanie robót drogowych i bieżący monitoring 17,9 tys. km dróg krajowych.
- Zakazy dla pojazdów powyżej 12 t – 31 października (18:00–22:00) oraz 1 listopada (8:00–22:00).
- Infolinia 19 111 – całodobowe wsparcie telefoniczne z informacją o zatorach i warunkach pogodowych.
- Jesienne zagrożenia – gęsta mgła, śliska nawierzchnia i wcześnie zapadający zmrok wymagają wolniejszej jazdy.
- Infrastruktura w liczbach – 5 606,2 km dróg szybkiego ruchu w Polsce (1 950 km autostrad i 3 656,2 km dróg ekspresowych).
- Mobilizacja w Śródmieściu, Woli i na Mokotowie – stołeczne trasy wylotowe i węzły obwodnicy pod szczególnym nadzorem.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.