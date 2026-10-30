Historyczny cios w imperium Zuckerberga. Sąd zatrzymał kontrowersyjny plan Mety, wydawcy obronili swoje teksty przed AI
Amerykański gigant technologiczny zderzył się z bezprecedensowym oporem, który może zaważyć na przyszłości globalnego internetu i praw autorskich. Właściciel Facebooka i Instagrama zamierzał wymusić na redakcjach bezpłatne oddanie dorobku dziennikarskiego – w tym treści zza płatnych paywalli – by trenować na nich swoje algorytmy sztucznej inteligencji. Gdy zjednoczone media postawiły się koncernowi, sprawa trafiła do sądu, a zapadły wyrok wywołał trzęsienie ziemi w Dolinie Krzemowej. Zobacz, jak zablokowano cyfrowy dyktat!
Zjednoczony front przeciwko gigantowi: Dyktat Mety zablokowany
To bez wątpienia jeden z najważniejszych wyroków w europejskiej branży medialnej w dobie ekspansji generatywnej sztucznej inteligencji. W czwartek, 29 października 2026 roku, dziennik „VG” poinformował o spektakularnym zwycięstwie norweskich wydawców nad koncernem Meta. Amerykański gigant planował wdrożyć 20 listopada 2026 roku nowe, jednostronne warunki korzystania z kont biznesowych na platformach Facebook i Instagram, które przyznawały korporacji szerokie prawo do automatycznego pobierania i przetwarzania materiałów prasowych.
Przeciwko korporacyjnemu dyktatowi wystąpiła bezprecedensowa koalicja norweskich mediów: publiczny nadawca NRK, komercyjna telewizja TV 2, narodowa agencja informacyjna NTB oraz potężne grupy wydawnicze, w tym Schibsted, Amedia i Polaris, zrzeszone w Krajowym Związku Przedsiębiorstw Medialnych (MBL).
Zapisy przygotowane przez prawników Marka Zuckerberga miały objąć nie tylko ogólnodostępne publikacje, ale również unikalne artykuły, zdjęcia i materiały wideo dostępne wyłącznie dla płatnych subskrybentów (zza tzw. paywalla). Wydawcy zostali postawieni pod ścianą: albo zaakceptują grabież dorobku intelektualnego, albo usuną konta redakcyjne, tracąc kluczowy kanał kontaktu z milionami odbiorców. Norweskie redakcje nie miały wątpliwości, że pozyskane w ten sposób dane posłużyłyby Mecie do zasilania modeli AI, które wkrótce stałyby się bezpośrednią, bezpłatną konkurencją dla tradycyjnego dziennikarstwa.
Sąd stawia tamę korporacji: „Jednostronny przymus i zagrożenie dla dorobku”
Sąd rozpatrujący pozew wydawców bez wahania wydał zabezpieczenie powództwa i zakazał koncernowi Meta wprowadzania planowanych zmian regulaminowych do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sporu w procesie cywilnym. W uzasadnieniu skład sędziowski podkreślił, że narzucenie wydawcom tak radykalnych warunków bez prawa sprzeciwu stawia ich w sytuacji przymusowej, noszącej znamiona szantażu rynkowego, co grozi bezpowrotną utratą kontroli nad wieloletnim dorobkiem dziennikarskim. Dodatkowo sąd nakazał amerykańskiemu gigantowi pokrycie kosztów procesu w wysokości 1,2 miliona koron norweskich.
– Ta decyzja ma ogromne znaczenie dla norweskich mediów – oceniła Lene Eltvik Vindfeld, przewodnicząca zrzeszenia wydawców MBL.
W podobnym tonie wypowiedział się Olav A. Nyhus, dyrektor nadawcy publicznego NRK: – Orzeczenie to kluczowy sygnał dla wszystkich technologicznych gigantów. Nie mogą oni nadużywać swojej dominującej pozycji rynkowej do zawłaszczania cudzych treści poprzez jednostronne zmiany warunków korzystania z platform.
Początek globalnej batalii o prawa autorskie w dobie sztucznej inteligencji
W odpowiedzi na sądową porażkę przedstawiciele Mety przyjęli pojednawczy ton, deklarując wstrzymanie planów i chęć podjęcia dialogu. „Zależy nam, żeby zrobić to właściwie” – przekazano redakcji NRK, zapowiadając konsultacje branżowe. Mimo to postanowienie ma charakter tymczasowy – jeśli koncern złoży apelację, sprawę czeka wielomiesięczny, precedensowy proces cywilny.
Wyrok w Oslo jest bacznie obserwowany przez wydawców na całym świecie. Sukces norweskiej koalicji wyznacza jasną czerwoną linię dla globalnych korporacji Big Tech (m.in. Meta, Google czy OpenAI), które od miesięcy usiłują bezpłatnie trenować wielkie modele językowe na profesjonalnych materiałach prasowych. Zwycięstwo w sądzie dowodzi, że zjednoczone środowisko medialne jest w stanie skutecznie obronić prawa autorskie przed samowolą algorytmicznych monopoli.
Najważniejsze fakty o wygranej mediów z koncernem Meta
Zobacz podsumowanie kluczowych informacji dotyczących historycznego sporu prawnego:
- Zablokowane plany Mety – sąd wstrzymał nowe regulaminy Facebooka i Instagrama planowane na 20 listopada 2026 r.
- Zjednoczony front redakcji – wspólny pozew NRK, TV 2, NTB oraz koncernów Schibsted, Amedia, Polaris i MBL.
- Obrona treści za paywallem – Meta chciała automatycznie pobierać płatne artykuły i multimedia do trenowania AI.
- Koniec szantażu rynkowego – sąd uznał jednostronne narzucanie zasad za niedopuszczalną presję na wydawcach.
- 1,2 miliona koron kosztów – kara finansowa nałożona na spółkę Marka Zuckerberga za koszty postępowania.
- Globalny precedens – wyrok wyznacza nowe standardy ochrony własności intelektualnej w erze generatywnego AI.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.