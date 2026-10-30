Biedronka rusza z wielką promocją! 1+1 gratis, a popularne słodycze za 12,99 zł. Tylko przez kilka dni
Biedronka przygotowała promocje, które mogą przyciągnąć tłumy klientów. Popularny krem Nutella można otrzymać w ofercie 1+1 gratis, a opakowanie Ptasiego Mleczka kupić za 12,99 zł. Trzeba jednak pilnować terminów i warunków, ponieważ obie promocje obowiązują na innych zasadach.
Nutella 1+1 gratis. Promocja tylko w czwartek
W czwartek, 29 października, Biedronka przygotowała specjalną ofertę dla miłośników słodkich śniadań. Przy zakupie dwóch słoików kremu Nutella o gramaturze 350 g jeden z nich klient otrzyma gratis.
To oznacza, że zamiast płacić regularną cenę za dwa opakowania, można zapłacić tylko za jedno. Standardowa cena jednego słoika wynosi 18,99 zł, dlatego przy zakupie dwóch w promocji średnia cena jednego wyniesie około 9,50 zł.
Warunkiem skorzystania z oferty jest posiadanie karty Moja Biedronka lub korzystanie z aplikacji. Obowiązuje również limit dzienny wynoszący dwa produkty promocyjne na kartę.
Ptasie Mleczko za 12,99 zł. Jest jeden warunek
To nie koniec słodkich okazji. Od czwartku 29 października do soboty 31 października sieć przecenia również popularne Ptasie Mleczko E.Wedel o smaku waniliowym, w opakowaniu 340 g.
Cena promocyjna wynosi 12,99 zł za opakowanie, ale aby z niej skorzystać, należy kupić dwa produkty i użyć karty Moja Biedronka lub aplikacji.
Regularna cena jednego opakowania wynosi 18,89 zł. Oznacza to oszczędność 5,90 zł na sztuce, czyli 11,80 zł przy zakupie dwóch opakowań.
Oferta objęta jest limitem dziennym sześciu sztuk na kartę Moja Biedronka.
Co to oznacza dla klientów?
Osoby planujące większe zakupy powinny zwrócić uwagę przede wszystkim na daty obowiązywania promocji. Oferta na Nutellę trwa tylko jeden dzień, natomiast Ptasie Mleczko w obniżonej cenie można kupić przez trzy dni.
W obu przypadkach potrzebna jest karta lojalnościowa lub aplikacja. Warto również pamiętać, że oferty mogą podlegać ograniczeniom dostępności produktów w poszczególnych sklepach.
Uwaga: Promocje dotyczą 29–31 października 2026 roku. Oferta na Nutellę zakończyła się 29 października, natomiast promocja na Ptasie Mleczko obowiązuje do 31 października.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.