Rano widzisz wodę na oknach? Nie ignoruj tego objawu. Czasem zapowiada większy problem

30 października 2026 15:05 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Krople wody na szybach to częsty widok jesienią i zimą. Najczęściej pojawiają się rano, gdy temperatura na zewnątrz spada, a wewnątrz mieszkania gromadzi się wilgoć. Nie zawsze oznaczają wadliwe okna. Jeśli jednak szyby są mokre niemal codziennie, a na ścianach pojawiają się ciemne plamy, warto szybko ustalić przyczynę.

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Zdjęcie poglądowe. Fot. Grafika wygenerowana przy użyciu AI.

Skąd bierze się woda na szybach?

Powodem jest skraplanie pary wodnej.

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Ciepłe, wilgotne powietrze wewnątrz mieszkania styka się z chłodną powierzchnią szyby. Gdy temperatura szkła jest wystarczająco niska, część pary zamienia się w krople wody.

Wilgoć wytwarzamy każdego dnia podczas gotowania, kąpieli, prania i suszenia ubrań.

Znaczenie ma również liczba domowników oraz skuteczność wentylacji.

Kiedy nie trzeba się niepokoić?

Niewielka ilość pary na szybie po kąpieli czy gotowaniu może być normalnym zjawiskiem.

Podobnie bywa w sypialni rano, szczególnie przy chłodnej pogodzie.

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Warto jednak obserwować, czy woda szybko znika i czy nie gromadzi się na parapecie.

Regularnie mokre okna, zawilgocone ościeża i ciemne plamy mogą wskazywać na nadmierną wilgotność lub problemy z wentylacją.

Ile wilgoci powinno być w mieszkaniu?

Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska EPA zaleca utrzymywanie wilgotności względnej poniżej 60 proc., a najlepiej w granicach 30–50 proc.

Poziom wilgotności można sprawdzić za pomocą higrometru.

To prosty sposób, aby odróżnić jednorazowe skraplanie pary od problemu utrzymującego się przez dłuższy czas.

W okresie zimowym szczególnie ważne jest zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza.

Co zrobić, gdy okna są stale mokre?

Najpierw warto usunąć skroploną wodę z szyb i parapetów.

Należy też sprawdzić, czy kratki wentylacyjne i nawiewniki nie są zasłonięte.

Pomocne może być regularne wietrzenie pomieszczeń, korzystanie z wentylacji podczas gotowania i kąpieli oraz ograniczenie nadmiernego suszenia prania w zamkniętych pokojach.

Jeśli problem utrzymuje się mimo tych działań, warto skontrolować wentylację, izolację termiczną i stan stolarki okiennej.

Para między szybami to inny problem

Warto rozróżnić wodę na wewnętrznej powierzchni szyby od wilgoci pojawiającej się pomiędzy taflami szkła w pakiecie szybowym.

Jeśli zaparowanie występuje wewnątrz zamkniętego pakietu, może oznaczać utratę jego szczelności.

W takim przypadku zwykłe wietrzenie nie usunie przyczyny.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeżeli codziennie rano widzisz mokre okna, sprawdź wilgotność w mieszkaniu.

Pojedyncze krople nie muszą oznaczać awarii. Ale długotrwałe zawilgocenie może sprzyjać rozwojowi pleśni.

Warto zareagować, zanim problem obejmie ściany i ościeża.

Źródła: US Environmental Protection Agency, „A Brief Guide to Mold, Moisture and Your Home”; Energy Saving Trust, zalecenia dotyczące kondensacji i wentylacji.

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