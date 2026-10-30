Rano widzisz wodę na oknach? Nie ignoruj tego objawu. Czasem zapowiada większy problem
Krople wody na szybach to częsty widok jesienią i zimą. Najczęściej pojawiają się rano, gdy temperatura na zewnątrz spada, a wewnątrz mieszkania gromadzi się wilgoć. Nie zawsze oznaczają wadliwe okna. Jeśli jednak szyby są mokre niemal codziennie, a na ścianach pojawiają się ciemne plamy, warto szybko ustalić przyczynę.
Skąd bierze się woda na szybach?
Powodem jest skraplanie pary wodnej.
Ciepłe, wilgotne powietrze wewnątrz mieszkania styka się z chłodną powierzchnią szyby. Gdy temperatura szkła jest wystarczająco niska, część pary zamienia się w krople wody.
Wilgoć wytwarzamy każdego dnia podczas gotowania, kąpieli, prania i suszenia ubrań.
Znaczenie ma również liczba domowników oraz skuteczność wentylacji.
Kiedy nie trzeba się niepokoić?
Niewielka ilość pary na szybie po kąpieli czy gotowaniu może być normalnym zjawiskiem.
Podobnie bywa w sypialni rano, szczególnie przy chłodnej pogodzie.
Warto jednak obserwować, czy woda szybko znika i czy nie gromadzi się na parapecie.
Regularnie mokre okna, zawilgocone ościeża i ciemne plamy mogą wskazywać na nadmierną wilgotność lub problemy z wentylacją.
Ile wilgoci powinno być w mieszkaniu?
Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska EPA zaleca utrzymywanie wilgotności względnej poniżej 60 proc., a najlepiej w granicach 30–50 proc.
Poziom wilgotności można sprawdzić za pomocą higrometru.
To prosty sposób, aby odróżnić jednorazowe skraplanie pary od problemu utrzymującego się przez dłuższy czas.
W okresie zimowym szczególnie ważne jest zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza.
Co zrobić, gdy okna są stale mokre?
Najpierw warto usunąć skroploną wodę z szyb i parapetów.
Należy też sprawdzić, czy kratki wentylacyjne i nawiewniki nie są zasłonięte.
Pomocne może być regularne wietrzenie pomieszczeń, korzystanie z wentylacji podczas gotowania i kąpieli oraz ograniczenie nadmiernego suszenia prania w zamkniętych pokojach.
Jeśli problem utrzymuje się mimo tych działań, warto skontrolować wentylację, izolację termiczną i stan stolarki okiennej.
Para między szybami to inny problem
Warto rozróżnić wodę na wewnętrznej powierzchni szyby od wilgoci pojawiającej się pomiędzy taflami szkła w pakiecie szybowym.
Jeśli zaparowanie występuje wewnątrz zamkniętego pakietu, może oznaczać utratę jego szczelności.
W takim przypadku zwykłe wietrzenie nie usunie przyczyny.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli codziennie rano widzisz mokre okna, sprawdź wilgotność w mieszkaniu.
Pojedyncze krople nie muszą oznaczać awarii. Ale długotrwałe zawilgocenie może sprzyjać rozwojowi pleśni.
Warto zareagować, zanim problem obejmie ściany i ościeża.
Źródła: US Environmental Protection Agency, „A Brief Guide to Mold, Moisture and Your Home”; Energy Saving Trust, zalecenia dotyczące kondensacji i wentylacji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.