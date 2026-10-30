336,16 zł miesięcznie bez kryterium dochodowego. ZUS wypłaca ryczałt energetyczny
Od 1 marca 2026 roku ryczałt energetyczny wynosi 336,16 zł miesięcznie. Świadczenie wypłacane przez ZUS nie jest uzależnione od wysokości dochodów, ale przysługuje tylko ściśle określonym grupom. Sam wiek czy status emeryta nie wystarczą, aby otrzymać dodatkowe pieniądze.
Ryczałt energetyczny jest jednym z dodatków do świadczeń emerytalno-rentowych. Jego nazwa może sugerować dopłatę przeznaczoną dla wszystkich osób mających wysokie rachunki za prąd, ale w rzeczywistości krąg uprawnionych jest znacznie węższy.
Świadczenie związane jest przede wszystkim ze statusem kombatanta, osoby represjonowanej lub określonych grup byłych żołnierzy oraz członków ich rodzin.
Ile wynosi ryczałt energetyczny w 2026 roku?
Od 1 marca 2026 roku do 28 lutego 2027 roku ryczałt energetyczny wynosi 336,16 zł miesięcznie.
Kwota jest wypłacana co miesiąc osobom posiadającym prawo do świadczenia.
W skali 12 miesięcy daje to:
336,16 zł × 12 = 4033,92 zł.
Uprawniona osoba może więc w ciągu roku otrzymać ponad 4 tys. zł dodatkowego wsparcia.
Nie ma przy tym znaczenia, czy jej emerytura wynosi 2 tys., 5 tys. czy 10 tys. zł. Ryczałt nie jest świadczeniem przyznawanym na podstawie kryterium dochodowego.
Nie każdy emeryt dostanie 336,16 zł
To jeden z najważniejszych warunków.
Ryczałt energetyczny nie jest powszechnym dodatkiem dla wszystkich emerytów i rencistów.
Zgodnie z zasadami ZUS mogą go otrzymać przede wszystkim:
- kombatanci,
- osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
- żołnierze zastępczej służby wojskowej, którzy byli przymusowo zatrudniani m.in. w kopalniach, kamieniołomach czy zakładach wydobywania rud uranu,
- wdowy i wdowcy po osobach posiadających odpowiednie uprawnienia.
Samo ukończenie określonego wieku nie daje prawa do tego świadczenia.
Nie wystarczy również samo pobieranie emerytury lub renty.
Dochód nie jest sprawdzany
W przeciwieństwie do wielu świadczeń socjalnych przy ryczałcie energetycznym nie obowiązuje próg dochodowy.
ZUS nie sprawdza więc, czy uprawniony przekroczył określony poziom miesięcznych lub rocznych dochodów.
Kluczowe jest posiadanie ustawowego statusu uprawniającego do świadczenia.
Oznacza to, że osoba spełniająca odpowiednie warunki może otrzymywać ryczałt niezależnie od wysokości swojej emerytury lub renty.
Skąd wzięła się kwota 336,16 zł?
Wysokość ryczałtu energetycznego jest ustalana na każdy rok.
Nowa stawka obowiązuje od 1 marca.
Kwotę ogłasza Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w komunikacie publikowanym w Monitorze Polskim.
W komunikacie z 20 stycznia 2026 roku wskazano, że od 1 marca wysokość świadczenia wynosi właśnie 336,16 zł miesięcznie.
Osoby, które już mają przyznany ryczałt, nie muszą co roku składać nowego wniosku tylko dlatego, że zmieniła się jego wysokość.
Jak dostać ryczałt energetyczny?
Osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia, ale nie pobiera jeszcze świadczenia, musi złożyć wniosek.
ZUS udostępnia formularz ERK, czyli wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego.
Do wniosku trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające prawo do świadczenia.
W zależności od sytuacji mogą być wymagane m.in. dokumenty z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych albo właściwego organu wojskowego.
Jakie dokumenty mogą być potrzebne?
W przypadku kombatantów i osób represjonowanych dokument powinien potwierdzać okres działalności kombatanckiej lub represji.
Wdowa albo wdowiec musi przedstawić dokument potwierdzający uprawnienia jako członek rodziny po osobie uprawnionej.
W przypadku byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych wymagane jest odpowiednie zaświadczenie potwierdzające okres i rodzaj zatrudnienia.
Dokumentacja zależy więc od podstawy, na której dana osoba ubiega się o świadczenie.
Wniosek można złożyć w dowolnym czasie
ZUS wskazuje, że wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego można złożyć w każdym czasie.
Nie obowiązuje jeden coroczny termin, którego przekroczenie powodowałoby utratę prawa do świadczenia na cały rok.
Najważniejsze jest przedstawienie dokumentów potwierdzających spełnienie ustawowych warunków.
Jedna osoba dostaje jeden ryczałt
Istotna zasada dotyczy osób pobierających więcej niż jedno świadczenie.
Jeżeli ktoś otrzymuje z ZUS kilka świadczeń, na przykład emeryturę i rentę, nie oznacza to, że dostanie kilka ryczałtów energetycznych.
Jednej osobie przysługuje jeden ryczałt energetyczny.
Nie można więc pomnożyć dodatku przez liczbę pobieranych świadczeń.
To nie jest zwykła dopłata do rachunku za prąd
Określenie „dodatek do prądu” jest popularne, ale może być mylące.
Ryczałt energetyczny nie działa jak refundacja konkretnej faktury za energię elektryczną.
Uprawniony nie musi co miesiąc przedstawiać rachunków za prąd ani wykazywać, ile energii zużył.
To stałe świadczenie pieniężne przysługujące osobom należącym do grup określonych w przepisach.
Nie należy też mylić go z bonami energetycznymi lub innymi czasowymi programami pomocowymi, które mogą mieć zupełnie inne warunki przyznawania.
Ponad 4 tys. zł w ciągu roku
Przy obecnej wysokości świadczenia osoba uprawniona otrzymuje miesięcznie 336,16 zł.
W ciągu pełnych 12 miesięcy oznacza to 4033,92 zł.
Najważniejsze jest jednak to, że pieniądze nie są przeznaczone dla wszystkich seniorów.
Prawo do ryczałtu wynika ze szczególnego statusu określonego w przepisach, a nie z wieku czy wysokości emerytury.
Osoby, które już pobierają świadczenie, otrzymują jego aktualną wysokość po zmianie stawki. Ci, którzy mają odpowiednie uprawnienia, ale dotychczas nie występowali o ryczałt, mogą złożyć wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do dodatku.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.