Czy 1 listopada trzeba mieć opony zimowe? To trzeba wiedzieć przed wyjazdem na groby bliskich
1 listopada 2026 roku przypada w niedzielę, a wielu kierowców pokona setki kilometrów, żeby odwiedzić groby bliskich. Jest kilka rzeczy, które warto sprawdzić, zanim samochód z całą rodziną wyjedzie w długą trasę. Najczęstsze pytanie brzmi: czy przed wyjazdem trzeba obowiązkowo zmienić opony na zimowe?
Opony zimowe od 1 listopada?
Przygotowania do Wszystkich Świętych zwykle zaczynają się od ustalenia, które cmentarze odwiedzić, gdzie kupić znicze i o której wyjechać, aby ominąć największe korki. Tymczasem auto, które bez problemu radzi sobie podczas krótkich przejazdów po mieście, może zachować się inaczej po kilku godzinach jazdy autostradą, w deszczu, po zmroku albo na zimnym asfalcie. Zużyte wycieraczki, zbyt niskie ciśnienie w oponach czy słaby akumulator łatwo przeoczyć na co dzień. Przed listopadowym weekendem warto więc sprawdzić nie tylko przepisy dotyczące zimówek, lecz także rzeczywisty stan samochodu.
W polskich przepisach nie ma daty, od której kierowca samochodu osobowego musi jeździć na oponach zimowych. Ani 1 października, ani 1 listopada, ani pierwszy dzień przymrozków nie oznaczają automatycznej konieczności wymiany. Policja przypomina to w swoich komunikatach, również publikowanych w 2026 roku. Kierowca, który 1 listopada jedzie na sprawnych oponach letnich po polskich drogach, nie otrzyma mandatu za sam brak zimówek. To jednak nie znaczy, że każda opona nadaje się do dalszej jazdy albo że letnie ogumienie będzie rozsądnym wyborem przy śniegu i oblodzeniu.
Obowiązkowy jest odpowiedni stan techniczny ogumienia. W Polsce graniczna głębokość bieżnika wynosi co do zasady 1,6 mm, z uwzględnieniem wskaźników zużycia umieszczonych przez producenta. Przepisy zabraniają również jazdy na oponach z uszkodzeniami zagrażającymi bezpieczeństwu, na przykład głębokimi pęknięciami odsłaniającymi strukturę opony. Policjant może więc zakwestionować stan kół niezależnie od pory roku, a w uzasadnionym przypadku zatrzymać dowód rejestracyjny w systemie. Brak prawnego nakazu wymiany sezonowej i obowiązek posiadania sprawnych opon to dwie zupełnie różne sprawy.
IMGW podało prognozę na Wszystkich Świętych. W Warszawie 9 stopni, w górach możliwy śnieg
Prognoza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikowana 30 października zapowiada na niedzielę 1 listopada chłodną, jesienną aurę. W Warszawie temperatura maksymalna ma wynieść około 9 st. C, w Łodzi również 9 stopni, w Lublinie 8, w Krakowie 8, a w Zakopanem około 4 st. C. Na Mazowszu przewidywane są duże zachmurzenie i miejscami słaby deszcz. W północnej części kraju lokalnie możliwe będą poranne mgły, natomiast wysoko w Sudetach IMGW przewiduje okresami opady śniegu i temperaturę poniżej zera.
Nie oznacza to, że w całej Polsce 1 listopada drogi będą oblodzone. Pokazuje natomiast, dlaczego przed dłuższą podróżą trzeba spojrzeć na prognozę dla całej trasy, a nie tylko miejsca wyjazdu. Kto rano rusza z Warszawy i jedzie na cmentarz w górskiej miejscowości, może pokonać odcinki o zupełnie innych warunkach. Także przy temperaturze dodatniej wilgotny asfalt, mokre liście i ograniczona widoczność wydłużają czas potrzebny do bezpiecznego hamowania i wykonania manewru. Prognoza może się jeszcze zmienić, dlatego warto ponownie sprawdzić ją bezpośrednio przed wyjazdem.
7 stopni to zalecenie, nie granica zapisana w ustawie. Bieżnik 1,6 mm może być za mały na zimę
Wielu kierowców słyszało o zasadzie 7 st. C. To popularna wskazówka dotycząca momentu zmiany opon na zimowe, a nie próg, po którego przekroczeniu działa mandat. Policja i branża oponiarska zalecają uwzględnianie utrzymujących się niskich temperatur oraz spodziewanych warunków na drodze. Zimowe ogumienie jest zaprojektowane z myślą o chłodzie, śniegu i błocie pośniegowym. Letnia opona może natomiast tracić przewagę przy takich warunkach, choć na suchym, niezbyt zimnym asfalcie nie każda opona zimowa hamuje lepiej od każdej letniej. Znaczenie mają konkretny model, stan bieżnika i rodzaj nawierzchni.
Równie ważne jest to, ile bieżnika pozostało na oponie. 1,6 mm to granica prawna, a nie zalecana wartość na zimową wyprawę. Policja wskazuje, że przy ogumieniu zimowym warto zachować przynajmniej 4 mm głębokości bieżnika. W miarę zużywania opony spada jej zdolność do odprowadzania wody i błota pośniegowego, a droga hamowania może się wydłużać. Jeżeli samochód ma zimówki z bieżnikiem bliskim ustawowej granicy, sama nazwa opony nie daje gwarancji bezpiecznej jazdy. Przed wyjazdem można zmierzyć głębokość prostym miernikiem, najlepiej w kilku miejscach na obwodzie i szerokości bieżnika.
Trzeba też obejrzeć boki opon. Wybrzuszenie, rozcięcie, głębokie pęknięcia albo nierównomierne zużycie są sygnałem, że przed długą trasą potrzebna jest kontrola w zakładzie oponiarskim. Warto sprawdzić również wiek ogumienia. Na boku opony znajduje się oznaczenie DOT, którego końcowe cztery cyfry wskazują tydzień i rok produkcji. Przykładowo zapis 3522 oznacza 35. tydzień 2022 roku. Nie istnieje jeden termin wymiany wynikający automatycznie wyłącznie z wieku każdej opony, ale starsze ogumienie wymaga uważniejszej oceny stanu gumy, nawet jeśli samochód pokonywał niewiele kilometrów.
Opony całoroczne też trzeba sprawdzić. Za granicą mogą obowiązywać inne zasady
Duża część kierowców korzysta z opon całorocznych i nie planuje sezonowych wizyt u wulkanizatora. To rozwiązanie może być odpowiednie dla określonego sposobu eksploatacji auta, ale nie zwalnia z kontroli. Warto sprawdzić stan bieżnika, oznaczenia na boku i to, czy opona rzeczywiście została przewidziana do warunków zimowych. W kontekście podróży zagranicznych szczególnie przydatny jest symbol góry z trzema szczytami i płatkiem śniegu, czyli 3PMSF. Sam napis „all season” na oponie nie wystarcza do potwierdzenia zgodności z każdą zagraniczną regulacją.
Od 1 listopada do 31 marca w Czechach obowiązują przepisy nakazujące odpowiednie opony zimowe, jeśli na jezdni znajduje się śnieg, lód lub szron albo można spodziewać się takich warunków podczas jazdy. Dla samochodów o dopuszczalnej masie do 3,5 t wymagane jest ogumienie na wszystkich kołach, z bieżnikiem o głębokości co najmniej 4 mm. W niektórych miejscach obowiązek wynika też z oznakowania drogi. Nie jest więc prawdą, że każda czeska droga staje się 1 listopada automatycznie niedostępna dla auta na letnich oponach niezależnie od pogody. Trzeba jednak brać pod uwagę warunki, które mogą wystąpić w dalszej części podróży.
Podobna zasada działa w Austrii od 1 listopada do 15 kwietnia. W zimowych warunkach drogowych samochód osobowy do 3,5 t powinien mieć odpowiednie ogumienie zimowe na wszystkich kołach. Minimalny bieżnik zimowej opony radialnej wynosi tam 4 mm. Austriackie przepisy dopuszczają w określonych warunkach także łańcuchy na co najmniej dwóch kołach napędzanych, ale nie wolno traktować ich jako uniwersalnego zamiennika zimówek na każdej mokrej drodze. Osoba jadąca do bliskich przez Czechy albo do Austrii powinna więc sprawdzić prawo kraju, do którego wjeżdża, niezależnie od tego, co wolno na drogach w Polsce.
Przed wyjazdem sprawdź ciśnienie. Auto zapakowane po dach potrzebuje uwagi
Opony trzeba skontrolować nie tylko pod kątem rodzaju i głębokości bieżnika. Ciśnienie najlepiej mierzyć na zimnych kołach, zgodnie z wartościami podanymi przez producenta auta. Informacja zwykle znajduje się na naklejce przy drzwiach kierowcy, słupku nadwozia lub w instrukcji obsługi. Część samochodów ma oddzielne zalecenia dla auta obciążonego pasażerami i bagażem. To ważne przed wyjazdem na Wszystkich Świętych, kiedy w środku mogą jechać cztery lub pięć osób, a bagażnik jest zapełniony torbami i zniczami.
Zbyt niskie ciśnienie może pogorszyć prowadzenie i zwiększyć nagrzewanie się opony, a niewłaściwe wartości wpływają też na zużycie bieżnika i paliwa. Nie należy pompować kół „na oko” ani przyjmować, że wszystkie samochody potrzebują identycznej liczby barów. Jeżeli podczas ostatnich dni regularnie pojawiało się ostrzeżenie systemu kontroli ciśnienia, przed dłuższą trasą trzeba ustalić powód. Sama kasacja komunikatu na desce rozdzielczej nie naprawia powolnego ubytku powietrza.
Przy okazji warto sprawdzić, czy samochód ma koło zapasowe, dojazdówkę czy zestaw naprawczy. Jeżeli producent przewidział zestaw z uszczelniaczem, należy skontrolować termin jego przydatności i upewnić się, że kompresor działa. Jeśli w bagażniku jest koło zapasowe, ono również musi mieć odpowiednie ciśnienie. Kierowca powinien też wiedzieć, gdzie znajduje się podnośnik i klucz do kół, o ile auto je posiada. Na pustym parkingu łatwiej to ustalić niż po przebiciu opony na poboczu drogi ekspresowej.
Hamulce, zawieszenie i kierownica. Tego nie sprawdzi się samym spojrzeniem pod maskę
Przed dalszą podróżą szczególne znaczenie ma układ hamulcowy. Jeżeli pedał hamulca zrobił się miękki, samochód ściąga przy hamowaniu, słychać metaliczny zgrzyt albo zapaliła się kontrolka awarii, nie warto odkładać sprawdzenia do kolejnego tygodnia. Długa trasa może oznaczać wielokrotne zwalnianie w korkach, nagłe hamowania przed przejściami dla pieszych i jazdę w deszczu. Nie ma bezpiecznego domowego sposobu, aby bez odpowiednich narzędzi ocenić cały stan tarcz, klocków i przewodów hamulcowych. Wątpliwości powinien rozstrzygnąć mechanik.
Podobnie z zawieszeniem i układem kierowniczym. Stuki podczas przejeżdżania przez nierówności, wyczuwalny luz kierownicy, ściąganie samochodu na prostym odcinku czy nierównomiernie starte opony mogą oznaczać konieczność kontroli. Nie każda taka oznaka dowodzi poważnej usterki, ale nie powinno się jechać kilkaset kilometrów z niejasnym problemem dotyczącym prowadzenia auta. Podczas krótkiej jazdy po mieście nie zawsze odczuwa się go równie wyraźnie jak przy większej prędkości i obciążonym samochodzie.
Olej, płyn chłodniczy, spryskiwacze i akumulator. Kilka minut może oszczędzić problemów
Jesienny wyjazd to również dobry moment, by sprawdzić poziom oleju silnikowego zgodnie z instrukcją danego modelu. W części aut wykorzystuje się bagnet, w innych elektroniczny pomiar. Trzeba zwrócić uwagę na ewentualne wycieki i komunikaty ostrzegawcze. Podobnie z płynem chłodniczym: kontrolę poziomu wykonuje się zgodnie z instrukcją, na bezpiecznie ostudzonym układzie. Nie wolno odkręcać korka zbiorniczka gorącego płynu chłodzącego, bo grozi to poparzeniem. Jeżeli płynu stale ubywa, dolewanie go przed każdą trasą nie zastępuje znalezienia przyczyny.
Przy deszczu, mgle i brudzie nanoszonym z jezdni bardzo ważny jest płyn do spryskiwaczy oraz sprawne wycieraczki. Jeżeli na szybie pozostają smugi, pióra skaczą lub nie zbierają wody, podczas jazdy po zmroku widoczność może gwałtownie się pogorszyć. Warto uzupełnić płyn odpowiedni do spodziewanych temperatur, a przed wyjazdem sprawdzić nawiew i odparowywanie szyb. W chłodny, wilgotny poranek szyba potrafi zaparować już po kilku minutach podróży z kompletem pasażerów.
Osobną sprawą jest akumulator. Jeśli rozrusznik od pewnego czasu obraca silnik wolniej, przy uruchamianiu gasną światła albo zdarzały się problemy po nocnym postoju, warto zlecić test akumulatora i układu ładowania. Chłód zwykle ujawnia słabość baterii, która latem jeszcze radziła sobie z uruchamianiem silnika. Sprawdzenie jego stanu przed wyjazdem jest wygodniejsze niż szukanie pomocy na parkingu przy cmentarzu, kiedy do domu zostało kilkaset kilometrów.
Światła muszą działać. Na nieoświetlonych drogach liczy się również ich ustawienie
Policja podczas akcji „Znicz” zapowiada kontrole prawidłowego oświetlenia pojazdów. Przed ruszeniem trzeba upewnić się, że świecą światła mijania, kierunkowskazy, światła stop oraz pozostałe wymagane oświetlenie. Pomocna jest druga osoba, która stanie za samochodem podczas wciskania hamulca. Warto sprawdzić także czystość reflektorów, bo jesienią szybko pokrywają się błotem. Kierowca, który ma wątpliwości co do ustawienia świateł, może zlecić jego kontrolę w warsztacie lub odpowiednim punkcie diagnostycznym.
Szczególnej ostrożności wymagają auta ze światłami do jazdy dziennej. W wielu modelach przy takim ustawieniu tylne lampy nie świecą, a automatyka nie zawsze rozpozna odpowiednio wcześnie mgłę czy silny deszcz. W warunkach ograniczonej widoczności trzeba świadomie używać właściwego oświetlenia zgodnie z przepisami. Sam napis „AUTO” na przełączniku nie zwalnia kierowcy z odpowiedzialności za to, czy jego samochód jest widoczny dla innych.
Jedziesz 200, 400 albo 600 km i nie jesteś pewien auta? Lepiej zrobić kontrolę w warsztacie
Jeżeli samochód jest regularnie serwisowany, nie wykazuje niepokojących objawów, a kierowca sam sprawdził podstawowe elementy, nie każda weekendowa podróż wymaga dodatkowej wizyty u mechanika. Inaczej wygląda sytuacja, gdy auto od dawna nie było sprawdzane, niedawno je kupiono, podczas jazdy coś stuka lub pojawiają się komunikaty o usterkach. Wówczas przed wyjazdem na kilkaset kilometrów rozsądnie jest umówić kontrolę przedwyjazdową w warsztacie. To nie musi oznaczać pełnego przeglądu serwisowego z wymianą wszystkich części, ale sprawdzenie elementów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
W warsztacie można poprosić o ocenę hamulców, opon, zawieszenia, układu kierowniczego, świateł, wycieków oraz stanu akumulatora. Mechanik sprawdzi także, czy nie ma usterek, których kierowca nie zauważa podczas normalnego użytkowania. Warto powiedzieć wprost, że samochód ma jechać w długą trasę i że zależy nam przede wszystkim na ocenie bezpieczeństwa, nie na wymianie sprawnych elementów. To szczególnie przydatne w przypadku auta starszego, po dłuższym postoju albo przed wyjazdem z kompletem pasażerów.
Kontrola przedwyjazdowa nie zastępuje obowiązkowego badania technicznego na stacji kontroli pojazdów. I odwrotnie: ważne badanie techniczne nie jest gwarancją, że od jego przeprowadzenia nic się nie zepsuło. Policja w Warszawie organizowała już w czerwcu 2026 roku specjalne kontrole pojazdów przed sezonem wakacyjnym, podczas których diagności oceniali między innymi układ hamulcowy, zawieszenie, kierownicę i ogumienie. Podobny zakres sprawdzenia ma sens przed daleką podróżą na przełomie października i listopada. Jeśli podczas kontroli wyjdzie poważna usterka, bezpieczniej zmienić środek transportu lub termin podróży niż liczyć, że auto „jakoś dojedzie”.
Gaśnica i trójkąt są obowiązkowe. Apteczkę oraz kamizelkę też warto mieć
Polskie przepisy wymagają w typowym samochodzie osobowym gaśnicy i homologowanego trójkąta ostrzegawczego. Gaśnica musi znajdować się w miejscu łatwo dostępnym, a trójkąt nie powinien być zasypany bagażami. Policja zwraca uwagę, że dobrze wcześniej sprawdzić sposób jego rozkładania, zamiast poznawać go dopiero po awarii. Apteczka i kamizelka odblaskowa nie są w Polsce powszechnym obowiązkowym wyposażeniem prywatnego samochodu osobowego, ale rozsądnie je zabrać. Kamizelka jest szczególnie przydatna, kiedy trzeba opuścić auto po zmroku, a w innych krajach obowiązki dotyczące wyposażenia mogą być odmienne.
W dłuższą podróż warto wziąć również naładowany telefon, kabel do ładowania, wodę, niewielki zapas jedzenia oraz ciepłą odzież na wypadek wielogodzinnego postoju. Przed wyjazdem dobrze sprawdzić ważność badania technicznego i polisy OC oraz zakres ewentualnego assistance. Podczas wyjazdu za granicę mogą być potrzebne dokumenty i dodatkowe wyposażenie wymagane przez prawo państwa, przez które przejeżdżamy. Dobrze też wiedzieć, do kogo zadzwonić w razie awarii i jakie usługi rzeczywiście obejmuje wykupiona pomoc drogowa.
Akcja „Znicz 2026” potrwa od 30 października do 2 listopada. Policja przypomina o prędkości i pieszych
W tym roku policyjne działania „Znicz 2026” trwają od piątku 30 października do poniedziałku 2 listopada. Funkcjonariusze pojawią się na głównych trasach, drogach dojazdowych i w rejonach cmentarzy. Komenda Stołeczna Policji zapowiada kontrole prędkości, sposobu wyprzedzania, oświetlenia, pasów bezpieczeństwa, przewożenia dzieci i trzeźwości kierowców. W okolicach nekropolii policjanci mogą ręcznie kierować ruchem. Ich polecenia mają pierwszeństwo przed sygnalizacją świetlną i znakami, dlatego warto zwolnić i uważnie obserwować sytuację nawet na dobrze znanej ulicy.
Skalę zagrożeń pokazują dane z ubiegłego roku. W czasie czterodniowej akcji „Znicz 2025” w garnizonie stołecznym odnotowano 358 kolizji i 18 wypadków drogowych. Zginęła jedna osoba, a 26 zostało rannych. Policjanci zatrzymali 41 kierowców prowadzących pod wpływem alkoholu. Te liczby dotyczą obszaru działania stołecznej policji, a nie całej Polski, i nie są prognozą zdarzeń na tegoroczny weekend. Przypominają jednak, że o bezpieczeństwie decydują nie tylko opony, lecz także zachowanie kierowcy, który w korku nie powinien próbować nadrabiać straconego czasu ryzykownym wyprzedzaniem.
Warszawa: przy cmentarzach zmieni się organizacja ruchu. Zaplanowano 28 specjalnych linii
Mieszkańcy Warszawy, którzy nie wyjeżdżają daleko, powinni sprawdzić także organizację ruchu w pobliżu nekropolii. Na 31 października i 1 listopada miasto zaplanowało 28 specjalnych linii autobusowych i tramwajowych. W niedzielę autobusy linii C09 między Metrem Młociny a bramą główną Cmentarza Północnego mają kursować nawet co minutę, a linia C13 łącząca Cmentarz Bródnowski z Północnym co około dwie i pół minuty. W okolicach cmentarzy priorytet otrzyma komunikacja miejska, część ulic zmieni przeznaczenie, a w wybrane miejsca wjadą jedynie uprawnione pojazdy.
Jeżeli celem jest sam Cmentarz Bródnowski, Powązki albo Cmentarz Północny, warto porównać dojazd samochodem z przejazdem metrem i linią cmentarną. Szczególnie przy bramach największych nekropolii znalezienie wolnego parkingu może zająć więcej czasu niż przesiadka. Dla osób jadących z dalszych miejscowości dobrym rozwiązaniem może być pozostawienie auta na legalnym parkingu poza najbardziej zatłoczoną strefą i kontynuowanie podróży komunikacją. Przed wyjazdem należy sprawdzić aktualne znaki oraz komunikaty miasta, ponieważ zwykła trasa używana przez cały rok 1 listopada może być niedostępna.
Co zrobić przed ruszeniem na cmentarz? Najważniejsze decyzje zapadają jeszcze na parkingu
Przed wyjazdem warto poświęcić chwilę na obejrzenie wszystkich czterech opon, sprawdzenie ciśnienia, działania świateł i wycieraczek oraz poziomu płynów eksploatacyjnych. Następnie trzeba sprawdzić pogodę na całej trasie, zatankować samochód lub zaplanować ładowanie, upewnić się, że dokumenty i assistance są aktualne, a trójkąt oraz gaśnica znajdują się w dostępnym miejscu. Jeśli samochód od pewnego czasu hamuje inaczej, ma problem z rozruchem albo wydaje podejrzane dźwięki, długi przejazd bez sprawdzenia w warsztacie nie jest dobrym sposobem na testowanie jego wytrzymałości. Lepiej wykryć problem przed podróżą niż podczas rodzinnego powrotu po zmroku.
W niedzielę 1 listopada kierowcy nie muszą mieć zimówek tylko dlatego, że w kalendarzu pojawiła się ta data. Muszą natomiast poruszać się samochodem sprawnym i dostosować jazdę do rzeczywistych warunków. Przy planowanym przejeździe przez Czechy lub Austrię dochodzą tamtejsze przepisy dotyczące jazdy w warunkach zimowych. Przy podróży po Polsce najważniejsze jest, by decyzję o oponach podejmować na podstawie pogody, trasy i stanu ogumienia, a nie samego kalendarza. Warto ruszyć kilka minut później po sprawdzeniu auta, zamiast ryzykować awarię lub niebezpieczny manewr w drodze do bliskich.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.