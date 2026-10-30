Wszystkich Świętych 2026. MSWiA i policja wydają ważny apel

30 października 2026 15:57 | Autor: Bartłomiej Radecki | Polska i świat | Brak komentarzy

Przed Wszystkimi Świętymi i Dniem Zadusznym służby apelują o szczególną ostrożność. W najbliższych dniach wzrośnie ruch na drogach i w rejonach cmentarzy, a policja zapowiada większą liczbę patroli. MSWiA przypomina też o zagrożeniu ze strony kieszonkowców, bezpieczeństwie pieszych oraz odpowiednim zabezpieczeniu mieszkań przed wyjazdem.

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Policyjna taśma.
Policyjna taśma. Zdjęcie poglądowe. | Fot. Warszawa w Pigułce.

Wzmożony ruch przed 1 listopada

W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych tysiące osób ruszą w podróż, aby odwiedzić groby bliskich.

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Największego natężenia ruchu należy spodziewać się przede wszystkim w rejonach cmentarzy, na drogach dojazdowych do nekropolii oraz na głównych trasach wjazdowych i wyjazdowych z miast.

MSWiA i policja apelują, aby kierowcy zachowali cierpliwość i nie próbowali za wszelką cenę nadrabiać czasu.

Szczególną ostrożność trzeba zachować przy przejściach dla pieszych i parkingach przy cmentarzach.

Policja: nie wyprzedzajcie „na pasach”

Służby przypominają kierowcom, by zmniejszali prędkość w rejonach, gdzie pojawia się więcej pieszych.

Policja zwraca szczególną uwagę na niebezpieczne manewry w pobliżu przejść.

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Kierowcy powinni również stosować się do czasowych zmian organizacji ruchu.

W wielu miejscach mogą pojawić się objazdy, zakazy wjazdu, zmiany kierunku ruchu oraz dodatkowe ograniczenia związane z dużą liczbą odwiedzających cmentarze.

Funkcjonariusze apelują, aby nie jeździć „na pamięć”, lecz zwracać uwagę na aktualne oznakowanie i polecenia osób kierujących ruchem.

Więcej patroli od 30 października do 2 listopada

Policja zapowiada wzmożone działania w okresie od 30 października do 2 listopada.

Na drogach oraz w rejonach cmentarzy pojawi się więcej funkcjonariuszy.

Ich zadaniem będzie m.in. dbanie o płynność ruchu, bezpieczeństwo pieszych oraz kontrolowanie zachowania kierujących.

Na Mazowszu do działań włączona zostanie również grupa SPEED.

W rejonach cmentarzy pracować będą nie tylko policjanci umundurowani, ale również funkcjonariusze operacyjni po cywilnemu. Ich zadaniem będzie m.in. przeciwdziałanie kradzieżom i innym przestępstwom.

Piesi powinni zadbać o widoczność

MSWiA kieruje osobny apel do pieszych.

Służby przypominają o korzystaniu z wyznaczonych przejść i upewnieniu się przed wejściem na jezdnię, że kierowca rzeczywiście zdąży się zatrzymać.

Szczególnie po zmroku warto używać elementów odblaskowych.

Policja zwraca uwagę, że odblask może znacząco zwiększyć widoczność pieszego, zwłaszcza na słabiej oświetlonych drogach prowadzących do nekropolii.

Ważne jest również, aby podczas przechodzenia przez jezdnię nie korzystać z telefonu.

Chwila nieuwagi może zakończyć się bardzo poważnym wypadkiem.

Kieszonkowcy mogą wykorzystać tłok

Wzmożony ruch na cmentarzach, w autobusach, tramwajach i przy stoiskach ze zniczami oznacza również większe ryzyko kradzieży.

Policja przypomina, aby portfele, dokumenty i telefony przechowywać w miejscach, do których osoby postronne nie mają łatwego dostępu.

Torebek i plecaków nie należy pozostawiać bez nadzoru, nawet podczas krótkiego porządkowania nagrobka.

Kieszonkowcy często wykorzystują tłok, pośpiech i moment nieuwagi.

Stołeczna policja ostrzega również, by w samochodach nie zostawiać na widoku wartościowych przedmiotów. Telefon, torba czy dokumenty pozostawione na siedzeniu mogą stać się łatwym celem dla złodzieja.

Szczególna uwaga na dzieci i seniorów

W tłumie łatwo stracić z oczu dziecko albo starszą osobę.

Służby apelują, aby zwracać szczególną uwagę na osoby, które mogą mieć trudności z orientacją w zatłoczonym miejscu.

W przypadku dzieci dobrym rozwiązaniem może być umieszczenie w kieszeni kartki z numerem telefonu do rodzica lub opiekuna.

W komunikacji miejskiej należy również uważać podczas wsiadania i wysiadania z pojazdów oraz pilnować swoich rzeczy.

Przed wyjazdem zabezpiecz mieszkanie

MSWiA zwraca uwagę także na bezpieczeństwo pozostawianych domów i mieszkań.

Przed dłuższym wyjazdem należy sprawdzić, czy wszystkie okna i drzwi są zamknięte.

Warto również zabezpieczyć garaż, piwnicę i inne pomieszczenia gospodarcze.

Policja radzi, aby nie publikować w mediach społecznościowych informacji o planowanej nieobecności.

Takie wpisy mogą być sygnałem dla osób szukających okazji do włamania.

Przy dłuższym wyjeździe dobrym rozwiązaniem jest również poproszenie zaufanego sąsiada o zwrócenie uwagi na mieszkanie.

Przed dłuższą trasą sprawdź samochód

Kierowcy, którzy planują dalszy wyjazd, powinni wcześniej sprawdzić podstawowy stan techniczny pojazdu.

Warto skontrolować oświetlenie, ciśnienie w oponach oraz poziom płynów eksploatacyjnych.

Policja przypomina również o odpowiednim przewożeniu dzieci i dostosowaniu prędkości do warunków na drodze.

Najważniejsza pozostaje jednak podstawowa zasada: za kierownicę nie wolno wsiadać po alkoholu.

Wszystkich Świętych pod zwiększonym nadzorem policji

Działania służb potrwają przez cały okres zwiększonego ruchu wokół 1 listopada.

Policjanci będą obecni zarówno na głównych trasach, jak i bezpośrednio przy cmentarzach.

MSWiA apeluje do kierowców, pieszych i osób korzystających z komunikacji miejskiej o większą ostrożność. Służby przypominają także o pilnowaniu swoich rzeczy oraz zabezpieczeniu mieszkania przed wyjazdem.

Najbliższe dni oznaczają znacznie większy ruch niż zwykle, dlatego spokojna jazda i kilka prostych zasad bezpieczeństwa mogą pomóc uniknąć niebezpiecznych sytuacji.

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