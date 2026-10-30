Koniec hulajnogowej samowoli. Znane miasto mówi „basta” i wprowadza twardy zakaz, będzie nowy znak drogowy?
Rozpędzone dwukołowce znikną z alejek spacerowych, a piesi wreszcie odetchną z ulgą. Po serii niebezpiecznych wypadków i narastającym buncie kuracjuszy oraz rodzin z dziećmi, nadmorski kurort podjął bezprecedensową decyzję, przegłosowując twardy zakaz dla hulajnóg elektrycznych. To jednak dopiero początek, władze miasta chcą zmian w prawie krajowym, które zrewolucjonizują kodeks drogowy. Zobacz, gdzie nie wolno już wjechać i jakie mandaty grożą za złamanie przepisów!
Jednogłośny bunt radnych: 18 do zera za zakazem hulajnóg w zieleni
Koniec z bezkarnym lawirowaniem między spacerowiczami w miejskich parkach. Rada Miasta w Kołobrzegu przyjęła w środę rewolucyjną nowelizację „Regulaminu korzystania z terenów zieleni miejskiej”. W głosowaniu wzięło udział 18 z 21 radnych i wszyscy bez wyjątku poparli wprowadzenie całkowitego zakazu poruszania się hulajnogami elektrycznymi poza wyznaczonymi drogami rowerowymi. Nowe przepisy objęły także rowery tradycyjne oraz wielośladowe poruszające się po alejkach pieszych.
Głównym motywem tak radykalnego kroku jest troska o bezbronne osoby korzystające z terenów rekreacyjnych. – Chodzi o uregulowanie i uporządkowanie sprawy związanej z ruchem hulajnóg elektrycznych, których jest coraz więcej w przestrzeni miasta. Parki i zieleńce muszą być miejscem, po którym w pełni bezpiecznie mogą spacerować seniorzy, kuracjusze oraz matki z małymi dziećmi w wózkach – argumentowała prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska.
Plaga prywatnych hulajnóg i 1200 wypadków. Miasto żąda nowego znaku drogowego
Samorząd Kołobrzegu już dwa lata temu podjął pierwsze próby ujarzmienia elektrycznych pojazdów na minuty, podpisując porozumienie z komercyjnymi wypożyczalniami. Wówczas zablokowano możliwość wjazdu hulajnóg na nadmorską promenadę oraz do ścisłego centrum, wyznaczając jednocześnie punkty obowiązkowego parkowania. Te działania nie rozwiązały jednak problemu piratów drogowych na prywatnych maszynach.
– To dało nam nieco oddechu, ale problemem wciąż pozostają użytkownicy prywatnych hulajnóg, którzy nagminnie ignorują elementarne przepisy. Dziś Kołobrzeg mówi im stanowcze: «stop» – podkreśliła prezydent Mieczkowska.
Aby lokalne zakazy nie pozostały jedynie martwą literą prawa, prezydent Kołobrzegu za pośrednictwem Związku Miast Polskich skierowała oficjalny wniosek do Ministerstwa Infrastruktury o pilne wprowadzenie nowego znaku drogowego: zakazu poruszania się hulajnogami elektrycznymi. Obecnie polskie prawodawstwo nie przewiduje takiego symbolu, co paraliżuje pracę strażników miejskich i policjantów. Potrzebę systemowych zmian potwierdzają dramatyczne statystyki z całego kraju: w 2025 roku w Polsce doszło do 1200 wypadków i kolizji z udziałem hulajnóg, w których zginęło aż 11 osób.
Lekcja dla stolicy: Śródmieście, Wola i Mokotów pod hulajnogową presją
Problem, z którym w radykalny sposób postanowił rozprawić się Kołobrzeg, jest doskonale znany mieszkańcom Warszawy, gdzie zagęszczenie e-hulajnóg jest największe w Polsce.
W stołecznym Śródmieściu, w gęsto odwiedzanym Ogrodzie Saskim czy w rejonie Bulwarów Wiślanych, piesi codziennie zmuszeni są uskakiwać przed pędzącymi z zawrotną prędkością jednośladami. Z kolei na Mokotowie, w popularnym parku Pole Mokotowskie i w rejonie Morskiego Oka, mieszkańcy od dawna postulują ostre rozdzielenie stref pieszego wypoczynku od szybkiego tranzytu mikromobilności. Podobne apele płyną z Woli – wolskie parki Szymańskiego, Sowińskiego oraz Moczydło w słoneczne dni zamieniają się w niebezpieczne tory wyścigowe. Władze i społecznicy z dzielnic Śródmieście, Mokotów i Wola z wielką uwagą przyglądają się kołobrzeskiej inicjatywie, wskazując, że ministerialny znak zakazu hulajnóg byłby wybawieniem również dla stołecznych alejek spacerowych.
Najważniejsze fakty o zakazie wjazdu hulajnóg do parków
Zobacz podsumowanie kluczowych punktów nowelizacji przepisów:
- Całkowity zakaz w zieleni – hulajnogi elektryczne w Kołobrzegu mogą poruszać się wyłącznie po oznaczonych ścieżkach rowerowych.
- Jednogłośna decyzja radnych – wynik głosowania 18:0 przypieczętował nowe zasady bezpieczeństwa dla pieszych.
- Prywatne jednoślady pod lupą – koniec bezkarności użytkowników nierespektujących stref wolnych od pojazdów.
- Apel o nowy znak drogowy – samorządy chcą oficjalnego symbolu zakazu hulajnóg w ministerialnym taryfikatorze.
- Tragiczne żniwo w Polsce – 1200 kolizji i wypadków z udziałem hulajnóg oraz 11 ofiar śmiertelnych w 2025 roku.
- Wyzwanie dla Woli, Mokotowa i Śródmieścia – warszawiacy domagają się podobnej ochrony swoich parków i deptaków.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.