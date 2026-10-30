Wielka mobilizacja służb na Wszystkich Świętych. Ruszyły akcje „Znicz” i „Hiena”. Posypią się mandaty, a ulice zamkną dla aut
Stołeczne nekropolie i dojazdy do nich znalazły się pod całodobowym nadzorem setek mundurowych. Na ulice wyjechały wzmożone patrole drogówki, a między nagrobkami krążą funkcjonariusze polujący na cmentarnych złodziei i kieszonkowców. Kierowcy, którzy zignorują nowe oznakowanie, muszą liczyć się z natychmiastowym odholowaniem auta na parking depozytowy. Zobacz, do kiedy potrwają kontrole, jak kursuje 28 linii cmentarnych i gdzie w Warszawie ruch zostanie całkowicie zablokowany!
Akcja „Hiena”: Ponad 550 strażników chroni groby przed złodziejami
Okres Wszystkich Świętych to czas zadumy, ale również wzmożonej aktywności przestępców żerujących na ludzkiej nieuwadze. W Warszawie oficjalnie wystartowała coroczna akcja „Hiena”, w ramach której do służby skierowano ponad 550 funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Ich głównym zadaniem jest patrolowanie alejek cmentarnych, odstraszanie kieszonkowców oraz wyłapywanie złodziei kradnących drogie wieńce, kompozycje kwiatowe i znicze.
Strażnicy miejscy przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa: podczas porządkowania grobów nie należy pozostawiać torebek, telefonów ani portfeli bez opieki na ławeczkach czy płytach nagrobnych. Mundurowi zwracają także szczególną uwagę na zagubione dzieci oraz seniorów, którzy w gęstym tłumie mogą stracić orientację lub zasłabnąć. Działania w ramach akcji „Hiena” potrwają najdłużej – strażnicy pozostaną w rejonie nekropolii aż do wtorku, 3 listopada 2026 roku.
Akcja „Znicz”: Odholowania aut, kontrole trzeźwości i zakazy wjazdu
Równolegle Komenda Stołeczna Policji prowadzi zmasowaną akcję „Znicz”, która potrwa do poniedziałku, 2 listopada. Funkcjonariusze drogówki skupiają się na udrożnieniu ruchu wokół cmentarzy, kładąc absolutny priorytet na bezpieczeństwo pieszych oraz płynny przejazd pojazdów Warszawskiego Transportu Publicznego.
Kierowcy samochodów osobowych muszą liczyć się ze stanowczymi i bezwzględnymi sankcjami:
- Natychmiastowe odholowania – pojazdy zaparkowane w miejscach zabronionych, blokujące widoczność na przejściach dla pieszych, tarasujące przystanki lub wjazdy bramowe będą bezzwłocznie usuwane na koszt właściciela,
- Ręczne kierowanie ruchem – na newralgicznych skrzyżowaniach i węzłach dojazdowych ruchem pokierują policjanci, a ich polecenia mają bezwzględne pierwszeństwo przed sygnalizacją świetlną i znakami,
- Szerokie kontrole drogowe – patrole sprawdzają prędkość, trzeźwość kierowców, stan oświetlenia pojazdów, zapinanie pasów oraz bezpieczny przewóz dzieci w fotelikach,
- Weryfikacja handlu przycmentarnego – mundurowi kontrolują legalność stoisk ze zniczami i kwiatami oraz ich wpływ na drożność chodników.
Komunikacyjny priorytet: Wola, Śródmieście i Mokotów na trasach 28 linii cmentarnych
W weekend 31 października i 1 listopada wiele ulic przylegających do cmentarzy zostanie całkowicie zamkniętych dla ruchu indywidualnego. Aby ułatwić mieszkańcom dotarcie do grobów bliskich, Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił aż 28 specjalnych linii cmentarnych (autobusowych i tramwajowych) oznaczonych literą „C”.
Główne potoki pasażerskie i zmiany w organizacji ruchu dotykają najważniejszych stołecznych dzielnic:
Prawdziwym epicentrum wydarzeń staje się Wola, gdzie skupione są największe historyczne nekropolie stolicy – Cmentarz Powązkowski (Stare Powązki), Cmentarz Wojskowy, Cmentarz Wolski oraz cmentarze wyznaniowe przy ul. Żytniej i Młynarskiej. Ulice Powązkowska, Okopowa i Wolska podlegają czasowym wyłączeniom z ruchu prywatnego, a przejazd zapewniony jest wyłącznie dla autobusów i pojazdów uprzywilejowanych. Kluczową rolę w rozprowadzaniu setek tysięcy pasażerów odgrywa Śródmieście – węzły przesiadkowe przy Dworcu Centralnym, rondzie Dmowskiego oraz placu Bankowym stanowią główne punkty startowe linii cmentarnych dowożących warszawiaków na północ i zachód miasta. Z kolei na Mokotowie, skąd tysiące mieszkańców ruszają w kierunku nekropolii na Służewie, w Czerniakowie czy w stronę cmentarza Południowego w Antoninowie, policja monitoruje płynność na głównych arteriach wylotowych (m.in. w rejonie ul. Puławskiej i Czerniakowskiej). Władze dzielnic Wola, Mokotów i Śródmieście jednogłośnie apelują: w tych dniach prywatny samochód najlepiej zostawić pod domem i wybrać komunikację miejską.
Najważniejsze fakty o akcjach „Znicz” i „Hiena” (Warszawa 2026)
Zobacz zestawienie kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa w okresie Wszystkich Świętych:
- Ponad 550 strażników miejskich – patrole akcji „Hiena” chroniące przed kradzieżami i kieszonkowcami do 3 listopada.
- Działania policji do 2 listopada – akcja „Znicz” skoncentrowana na trzeźwości, prędkości i udrażnianiu dojazdów.
- 28 linii cmentarnych – specjalne tramwaje i autobusy dowożące pasażerów bezpośrednio pod bramy nekropolii.
- Priorytet dla WTP i pieszych – zakazy parkowania egzekwowane natychmiastowym odholowaniem pojazdów.
- Zmiany w organizacji ruchu – zamknięte ulice i specjalne buspasy na Woli, w Śródmieściu oraz w rejonie Mokotowa.
Źródło: tvnwarszawa
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.