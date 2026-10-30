Lidl ruszył z gigantyczną promocją na masło, a mięso znacznie taniej. Tylko dwa dni na zakupy

30 października 2026 09:53 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Lidl przygotował wyjątkowo mocną ofertę na koniec października. Klienci mogą kupić masło nawet o połowę taniej, a za kilogram polskiej piersi z kurczaka zapłacić tylko 14,99 zł. Promocje obowiązują zaledwie przez dwa dni, 30 i 31 października. Jest jednak ważny warunek, bez którego rabaty nie zostaną naliczone.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Wielka promocja w Lidlu. Masło za 2,49 zł

Jednym z najmocniejszych punktów najnowszej oferty Lidla jest promocja na masło Mleczna Krowa marki Pilos.

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Produkt zawiera 82 proc. tłuszczu mlecznego, a jedno opakowanie waży 200 gramów.

Regularna cena podana w gazetce wynosi 4,99 zł. Dzięki promocji można jednak zapłacić znacznie mniej.

Przy zakupie trzech kostek i aktywowaniu odpowiedniego kuponu w aplikacji Lidl Plus cena jednej spada do 2,49 zł.

To rabat wynoszący 50 proc.

Za trzy kostki masła klient zapłaci łącznie 7,47 zł zamiast 14,97 zł.

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Sieć wprowadziła limit trzech opakowań na kupon. Promocja jest dostępna po aktywowaniu kuponu w aplikacji Lidl Plus.

Polska pierś z kurczaka za 14,99 zł. Duża obniżka ceny

Drugą ofertą, która może przyciągnąć klientów do sklepów, jest promocja na świeże mięso.

Lidl obniżył cenę polskiego kurczaka – filetów z piersi w rozmiarze XXL.

Kilogram mięsa kosztuje w promocji 14,99 zł zamiast 24,80 zł.

Oznacza to obniżkę o około 39 proc.

Aby otrzymać promocyjną cenę, należy aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus.

Sieć wprowadziła również limit zakupu wynoszący 5 kg na kupon.

To propozycja szczególnie interesująca dla rodzin planujących większe zakupy na kilka dni.

Jest ważny haczyk. Bez aplikacji zapłacisz więcej

Obie promocje wymagają skorzystania z aplikacji Lidl Plus.

Samo włożenie produktów do koszyka nie wystarczy, aby otrzymać obniżoną cenę.

Przed podejściem do kasy trzeba aktywować odpowiednie kupony w aplikacji.

Warto sprawdzić ich dostępność jeszcze przed rozpoczęciem zakupów, aby uniknąć niespodzianki przy płatności.

Promocje są również objęte limitami ilościowymi.

W przypadku masła można kupić trzy opakowania w promocyjnej cenie na kupon, a w przypadku filetów z piersi kurczaka limit wynosi 5 kg.

Tylko dwa dni. Promocje kończą się w sobotę

Oferta obowiązuje od piątku, 30 października, do soboty, 31 października 2026 roku.

Oznacza to, że klienci mają tylko dwa dni na skorzystanie z obniżek.

Dostępność produktów może zależeć od konkretnego sklepu. W przypadku popularnych artykułów spożywczych, takich jak masło i mięso, warto uwzględnić możliwość wyczerpania zapasów.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeśli planujesz zakupy spożywcze przed weekendem, warto zwrócić uwagę na dwie ceny:

2,49 zł za kostkę masła Pilos Mleczna Krowa 200 g – przy zakupie trzech sztuk i aktywowaniu kuponu.

14,99 zł za kilogram polskich filetów z piersi kurczaka XXL – z aktywnym kuponem Lidl Plus.

Obie promocje mogą pomóc ograniczyć wydatki na podstawowe produkty spożywcze, ale trzeba pamiętać o aplikacji, limitach i krótkim terminie obowiązywania oferty.

Ostatnim dniem promocji jest sobota, 31 października.

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