Lidl ruszył z gigantyczną promocją na masło, a mięso znacznie taniej. Tylko dwa dni na zakupy
Lidl przygotował wyjątkowo mocną ofertę na koniec października. Klienci mogą kupić masło nawet o połowę taniej, a za kilogram polskiej piersi z kurczaka zapłacić tylko 14,99 zł. Promocje obowiązują zaledwie przez dwa dni, 30 i 31 października. Jest jednak ważny warunek, bez którego rabaty nie zostaną naliczone.
Wielka promocja w Lidlu. Masło za 2,49 zł
Jednym z najmocniejszych punktów najnowszej oferty Lidla jest promocja na masło Mleczna Krowa marki Pilos.
Produkt zawiera 82 proc. tłuszczu mlecznego, a jedno opakowanie waży 200 gramów.
Regularna cena podana w gazetce wynosi 4,99 zł. Dzięki promocji można jednak zapłacić znacznie mniej.
Przy zakupie trzech kostek i aktywowaniu odpowiedniego kuponu w aplikacji Lidl Plus cena jednej spada do 2,49 zł.
To rabat wynoszący 50 proc.
Za trzy kostki masła klient zapłaci łącznie 7,47 zł zamiast 14,97 zł.
Sieć wprowadziła limit trzech opakowań na kupon. Promocja jest dostępna po aktywowaniu kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Polska pierś z kurczaka za 14,99 zł. Duża obniżka ceny
Drugą ofertą, która może przyciągnąć klientów do sklepów, jest promocja na świeże mięso.
Lidl obniżył cenę polskiego kurczaka – filetów z piersi w rozmiarze XXL.
Kilogram mięsa kosztuje w promocji 14,99 zł zamiast 24,80 zł.
Oznacza to obniżkę o około 39 proc.
Aby otrzymać promocyjną cenę, należy aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus.
Sieć wprowadziła również limit zakupu wynoszący 5 kg na kupon.
To propozycja szczególnie interesująca dla rodzin planujących większe zakupy na kilka dni.
Jest ważny haczyk. Bez aplikacji zapłacisz więcej
Obie promocje wymagają skorzystania z aplikacji Lidl Plus.
Samo włożenie produktów do koszyka nie wystarczy, aby otrzymać obniżoną cenę.
Przed podejściem do kasy trzeba aktywować odpowiednie kupony w aplikacji.
Warto sprawdzić ich dostępność jeszcze przed rozpoczęciem zakupów, aby uniknąć niespodzianki przy płatności.
Promocje są również objęte limitami ilościowymi.
W przypadku masła można kupić trzy opakowania w promocyjnej cenie na kupon, a w przypadku filetów z piersi kurczaka limit wynosi 5 kg.
Tylko dwa dni. Promocje kończą się w sobotę
Oferta obowiązuje od piątku, 30 października, do soboty, 31 października 2026 roku.
Oznacza to, że klienci mają tylko dwa dni na skorzystanie z obniżek.
Dostępność produktów może zależeć od konkretnego sklepu. W przypadku popularnych artykułów spożywczych, takich jak masło i mięso, warto uwzględnić możliwość wyczerpania zapasów.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli planujesz zakupy spożywcze przed weekendem, warto zwrócić uwagę na dwie ceny:
2,49 zł za kostkę masła Pilos Mleczna Krowa 200 g – przy zakupie trzech sztuk i aktywowaniu kuponu.
14,99 zł za kilogram polskich filetów z piersi kurczaka XXL – z aktywnym kuponem Lidl Plus.
Obie promocje mogą pomóc ograniczyć wydatki na podstawowe produkty spożywcze, ale trzeba pamiętać o aplikacji, limitach i krótkim terminie obowiązywania oferty.
Ostatnim dniem promocji jest sobota, 31 października.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.