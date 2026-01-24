Dramatyczne sceny na biegu WOŚP. 17-latka zasłabła na starcie, policjanci ruszyli z pomocą
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to zazwyczaj czas radości, muzyki i wspólnego pomagania. Jednak podczas tegorocznego biegu „Policz się z cukrzycą” w Warszawie, radosna atmosfera na chwilę zamarła. Tuż po sygnale startu, na oczach tłumu i funkcjonariuszy, 17-letnia uczestniczka osunęła się na ziemię. W takich momentach liczy się każda sekunda, a o życiu i zdrowiu decyduje refleks służb zabezpieczających wydarzenie. Tym razem bohaterami okazali się policjanci z Oddziału Prewencji, którzy udowodnili, że ich praca to przede wszystkim ratowanie ludzkiego życia.
Start, adrenalina i nagła cisza. Co wydarzyło się na trasie?
Bieg „Policz się z cukrzycą” to jedna z flagowych imprez towarzyszących każdemu Finałowi WOŚP. Tysiące biegaczy w charakterystycznych pomarańczowych koszulkach ruszyło ulicami Warszawy, by promować zdrowy tryb życia i solidaryzować się z diabetykami. Styczniowa pogoda w 2026 roku nie rozpieszczała – chłód i wilgoć to trudne warunki dla organizmu, zwłaszcza gdy połączy się je z dużym wysiłkiem fizycznym i stresem startowym.
Jak poinformowała Komenda Stołeczna Policji, do incydentu doszło w samej strefie startowej. Młoda, zaledwie 17-letnia dziewczyna, która miała wziąć udział w charytatywnym dystansie, nagle poczuła się źle. Zanim zdążyła poprosić o pomoc, zasłabła. W tłumie biegaczy łatwo o wybuch paniki lub niezauważenie osoby potrzebującej, jednak na posterunku byli funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji (OPP) w Warszawie.
Policjanci z prewencji, często kojarzeni z zabezpieczaniem meczów czy demonstracji, tym razem pokazali swoją ratowniczą twarz. Zauważyli osuwającą się nastolatkę i natychmiast przystąpili do działania. Nie czekali na przyjazd karetki z innej części miasta – udzielili pierwszej pomocy przedmedycznej na miejscu, stabilizując stan poszkodowanej do czasu przybycia profesjonalnego Zespołu Ratownictwa Medycznego.
Dlaczego młodzi ludzie mdleją na biegach?
Sytuacja z Warszawy, choć dramatyczna, nie jest odosobniona. Zasłabnięcia na imprezach masowych, zwłaszcza sportowych, zdarzają się regularnie. W przypadku biegu o nazwie „Policz się z cukrzycą” nasuwa się skojarzenie z problemami diabetologicznymi, choć policja nie podała oficjalnej przyczyny zasłabnięcia 17-latki. Mogło to być nagłe niedocukrzenie (hipoglikemia), ale równie dobrze – reakcja na stres, odwodnienie czy nagły skok ciśnienia.
Lekarze sportowi zwracają uwagę, że amatorzy często zapominają o odpowiednim przygotowaniu do zimowych startów. Rozgrzewka w niskiej temperaturze, odpowiednie nawodnienie (które zimą często bagatelizujemy, bo „nie chce się pić”) oraz zjedzenie odpowiedniego posiłku przed startem to klucz do bezpieczeństwa. Młoda kobieta trafiła pod opiekę ratowników, a następnie w asyście policjantów została przetransportowana do jednego z warszawskich szpitali. Ze zdjęć udostępnionych przez KSP wynika, że była przytomna podczas transportu, co jest dobrym sygnałem.
Policja to nie tylko mandaty. Ludzka twarz munduru
Wydarzenie to rzuca pozytywne światło na rolę służb mundurowych podczas Finałów WOŚP. Policjanci tego dnia nie tylko dbają o to, by nikt nie ukradł puszki wolontariuszom, ale są realnym wsparciem medycznym. Funkcjonariusze OPP przechodzą regularne szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP). Posiadają wiedzę i sprzęt, który pozwala im działać zanim na miejscu pojawi się ambulans.
Na zdjęciach opublikowanych przez policję widać funkcjonariusza w żółtej kamizelce, który z empatią towarzyszy poszkodowanej w karetce oraz pomaga w transporcie na wózku inwalidzkim w szpitalnym korytarzu. To obraz, który buduje zaufanie społeczne – w sytuacji kryzysowej mundur oznacza pomoc, a nie represje.
Tabela: Przyczyny zasłabnięć podczas wysiłku fizycznego
Warto wiedzieć, co może doprowadzić do utraty przytomności na starcie biegu, aby samemu uniknąć zagrożenia. Oto zestawienie najczęstszych przyczyn medycznych.
|Przyczyna
|Mechanizm działania
|Objawy ostrzegawcze
|Omdlenie wazowagalne
|Nagły spadek tętna i ciśnienia krwi na skutek stresu, bólu lub długiego stania (np. w strefie startowej).
|Mroczki przed oczami, bladość, zimne poty, nudności.
|Hipoglikemia (Niedocukrzenie)
|Spadek poziomu glukozy we krwi – częste u diabetyków lub osób, które nie zjadły posiłku przed wysiłkiem.
|Drżenie rąk, wilczy głód, splątanie, nagłe osłabienie.
|Odwodnienie
|Zaburzenie równowagi elektrolitowej, zagęszczenie krwi, gorsze dotlenienie mózgu.
|Suchość w ustach, ból głowy, zawroty głowy.
|Hiperwentylacja
|Zbyt szybki oddech spowodowany stresem startowym, prowadzący do zmian w pH krwi.
|Mrowienie wokół ust i w palcach, uczucie duszności.
Sekcja HCU (Helpful Content Update) – Bezpieczeństwo na biegach masowych
Biegasz charytatywnie lub amatorsko? Zobacz, jak przygotować się do startu, by nie wylądować w karetce zamiast na mecie.
1. Co zrobić, gdy widzisz, że ktoś słabnie?
Reakcja świadków jest kluczowa. Jeśli widzisz, że biegacz obok Ciebie chwieje się na nogach, blednie lub osuwa się na ziemię:
- Złap go: Postaraj się zamortyzować upadek, by nie doszło do urazu głowy o asfalt.
- Zrób miejsce: Na masowych biegach tłum napiera. Rozszerz ręce, krzycz „Medyk!”, stwórz bezpieczną przestrzeń wokół poszkodowanego.
- Pozycja bezpieczna: Jeśli osoba jest nieprzytomna, ale oddycha, ułóż ją w pozycji bocznej ustalonej. Jeśli jest przytomna, ale słaba – połóż ją na plecach i unieś jej nogi do góry (o ile nie ma urazów), co poprawi ukrwienie mózgu.
- Wezwij służby: Nie licz na to, że „ktoś inny zadzwonił”. Wskaż konkretną osobę: „Ty w niebieskiej kurtce, biegnij po policjanta!”.
2. Zjedz, zanim pobiegniesz!
Bieg „na czczo” przy intensywnym wysiłku i stresie startowym to proszenie się o kłopoty. Na 2-3 godziny przed startem zjedz lekki posiłek węglowodanowy (np. owsianka, banan, bułka z dżemem). Unikaj ciężkostrawnych tłuszczów.
3. Ubierz się „na cebulkę”, ale nie przegrzej
Styczniowe biegi WOŚP są specyficzne. Często długo stoi się w strefie startowej, marznąc, a po 5 minutach biegu organizm się przegrzewa.
Rozwiązanie: Załóż starą bluzę na wierzch, którą możesz wyrzucić do kosza tuż przed wystrzałem startera (wiele biegów zbiera te ubrania dla potrzebujących), lub zastosuj folię NRC, by utrzymać ciepło w oczekiwaniu na start.
4. Cukrzyca a sport – czy to bezpieczne?
Nazwa biegu „Policz się z cukrzycą” zobowiązuje. Diabetycy mogą i powinni uprawiać sport, ale muszą kontrolować glikemię.
Dla diabetyka: Miej przy sobie żel energetyczny lub kostki cukru. Zmierz poziom cukru na 15 minut przed startem. Poinformuj osobę towarzyszącą o swojej chorobie lub miej na ręku opaskę „Mam cukrzycę”. To ułatwi pracę ratownikom w razie zasłabnięcia.
Finał WOŚP to święto życia i zdrowia. Dzięki błyskawicznej reakcji warszawskich policjantów, dla tej 17-latki historia zakończyła się bezpiecznym transportem do szpitala, a nie tragedią. Pamiętajmy, by w tłumie mieć oczy szeroko otwarte – czasem to my możemy być tymi, którzy pierwsi zauważą potrzebującego.
Podczas rozpoczęcia biegu charytatywnego #WOŚP policjanci Oddziału Prewencji Policji w Warszawie udzielili natychmiastowej pomocy 17-letniej uczestniczce biegu „Policz się z cukrzycą”, która zasłabła na linii startu.
Funkcjonariusze udzielili pierwszej pomocy, wezwali na miejsce… pic.twitter.com/a2aYKE4BVK
— Policja Warszawa (@Policja_KSP) January 24, 2026
