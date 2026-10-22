Dramatyczny poranek pod Warszawą! Młoda wilczyca nie miała szans na ruchliwej trasie, leśnicy ujawniają zatrważający bilans
Ciemność, gęsta mgła i ułamek sekundy, który przesądził o losie młodego drapieżnika. Na trasie wylotowej ze stolicy doszło do kolejnej śmiertelnej kolizji z udziałem ściśle chronionego zwierzęcia. Przyrodnicy z Kampinoskiego Parku Narodowego biją na alarm to już siódmy taki przypadek, a czarne statystyki z jednego tylko poranka pokazują, że leśny dramat dopiero się rozkręca. Zobacz, w którym miejscu czyha największe niebezpieczeństwo!
Śmiertelna pułapka w Zaborowie. Siódma ofiara na obrzeżach puszczy
Kolejna tragedia na mazowieckich drogach wstrząsnęła przyrodnikami i miłośnikami dzikiej przyrody. W środowy poranek pracownicy Kampinoskiego Parku Narodowego otrzymali dramatyczne zgłoszenie dotyczące potrąconego drapieżnika. Na drodze wojewódzkiej nr 580 w miejscowości Zaborów, na odcinku między rondem a stawami, leżało bezwładne ciało zwierzęcia. Na miejscu potwierdzono najgorsze przypuszczenia – pod kołami rozpędzonego samochodu zginęła młoda wilczyca.
Jak wynika z oficjalnego komunikatu dyrekcji parku, to już siódma zarejestrowana w ostatnich miesiącach kolizja z udziałem wilka na terenie puszczy i w jej bezpośredniej otulinie. Bilans tych zdarzeń jest zatrważający: aż sześć zwierząt poniosło śmierć na miejscu. Jedynym osobnikiem, któremu udało się przeżyć zderzenie z pojazdem, był samiec nazwany przez leśników „Kampinos” – po długiej i skomplikowanej rekonwalescencji opuścił on mazowieckie lasy i powędrował na Dolny Śląsk. Wśród pozostałych poszkodowanych drapieżników były cztery samce oraz trzy samice; zginęły dokładnie po trzy osobniki każdej płci.
Jesienna ruletka na asfaltowych trasach: DW 579, DW 580 i ekspresowa S7
Pracownicy KPN zwracają uwagę na bezlitosną prawidłowość – wszystkie odnotowane wypadki koncentrują się w sezonie jesienno-zimowym (od początku października do końca marca). Krótszy dzień, szybko zapadający zmrok oraz gęste, poranne mgły unoszące się tuż nad asfaltem drastycznie ograniczają pole widzenia kierowców. W tym samym czasie wilcze watahy wkraczają w fazę intensywnych wędrówek w poszukiwaniu pokarmu i nowych terytoriów, regularnie przecinając ruchliwe arterie.
Czarna seria skupia się na kilku kluczowych szlakach: dwa zdarzenia odnotowano na drodze wojewódzkiej nr 580, trzy na drodze wojewódzkiej nr 579, a jedno na trasie ekspresowej S7 w rejonie Czosnowa. Co gorsza, asfaltowe szosy zbierają potężne żniwo wśród całej leśnej fauny. Zaledwie tego samego ranka, w którym zginęła młoda wilczyca, pod kołami samochodów w rejonie Kampinosu życie straciły również borsuk, kuna leśna oraz jeż.
Szybka jazda z Woli, Mokotowa i Śródmieścia: apel do stołecznych kierowców
Tragedia w Zaborowie to bezpośredni dzwonek alarmowy dla kierowców ze stolicy. Droga wojewódzka nr 580 to jedna z głównych arterii wylotowych z Warszawy, łącząca miasto z zachodnimi rubieżami Mazowsza.
Każdego ranka tysiące mieszkańców podwarszawskich miejscowości mknie tą trasą przez Wolę w stronę biurowego zagłębia na Mokotowie oraz urzędów w Śródmieściu. Jednocześnie to właśnie mieszkańcy Śródmieścia, Woli i Mokotowa w pogodne jesienne dni najchętniej ruszają drogami 580 i 579 na weekendowe wycieczki do Kampinosu. Leśnicy apelują o natychmiastowe zdjęcie nogi z gazu i zachowanie szczególnej ostrożności w rejonach zalesionych: chwila nieuwagi w gęstej mgle wystarczy, by pozbawić życia rzadkie zwierzę i narazić na niebezpieczeństwo pasażerów auta.
Najważniejsze fakty o śmiertelnych kolizjach z wilkami w Kampinosie
Zobacz zestawienie kluczowych informacji z raportu Kampinoskiego Parku Narodowego:
- 7 kolizji na drogach – aż sześć zakończyło się natychmiastową śmiercią drapieżników.
- Tragiczny poranek w Zaborowie – młoda samica zginęła na drodze wojewódzkiej nr 580 między rondem a stawami.
- Jedyny ocalały – słynny basior „Kampinos” przeżył wypadek i osiedlił się na Dolnym Śląsku.
- Śmiertelny trójkąt drogowy – najniebezpieczniejsze odcinki to DW 580, DW 579 oraz ekspresowa S7 pod Czosnowem.
- Jesienna fala migracji – mgły, zmrok i przemieszczanie się watah potęgują ryzyko wypadków.
- Apel do kierowców z Woli, Mokotowa i Śródmieścia – zachowanie bezpiecznej prędkości na trasach wylotowych ratuje życie.
Źródło: tvnwarszawa
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.