Od piątku zmiana cen na wszystkich stacjach paliw w Polsce. Minister ogłosił nowe limity. Kierowcy zapłacą mniej
Ważna wiadomość dla milionów kierowców. Od piątku, 23 października, w całej Polsce zaczną obowiązywać nowe, niższe maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego. Minister energii opublikował już oficjalne stawki. Benzyna 95 będzie mogła kosztować najwyżej 6,56 zł za litr, a diesel spadnie poniżej psychologicznej granicy 8 zł. Zmiany obejmą wszystkie stacje paliw, a za przekroczenie ustawowych limitów przedsiębiorcom grożą surowe kary.
Od piątku nowe ceny paliw. Jest oficjalna decyzja ministra
Kierowcy planujący tankowanie w piątek, 23 października 2026 roku, mogą liczyć na niższe maksymalne stawki paliw.
Minister energii Miłosz Motyka ogłosił nowe limity cenowe, które będą obowiązywać na stacjach w całej Polsce.
Zgodnie z obwieszczeniem maksymalna cena benzyny bezołowiowej 95 wyniesie 6,56 zł za litr. Benzyna 98 będzie mogła kosztować najwyżej 7,28 zł, natomiast olej napędowy 7,99 zł za litr.
To oznacza obniżki w przypadku wszystkich trzech rodzajów paliw objętych regulacją.
Zmiana następuje w ramach rządowego programu „Ceny Paliwa Niżej”, którego celem jest ograniczenie wydatków ponoszonych przez kierowców i przedsiębiorców.
Diesel poniżej 8 zł. Takie ceny będą obowiązywać 23 października
Nowe stawki są niższe od czwartkowych limitów.
W przypadku benzyny 95 maksymalna cena spada o 7 groszy na litrze, z 6,63 zł do 6,56 zł.
Benzyna 98 tanieje o 9 groszy, z 7,37 zł do 7,28 zł.
Z kolei limit ceny oleju napędowego zostaje obniżony z 8,02 zł do 7,99 zł za litr.
Choć zmiany liczone są w groszach, przy tankowaniu pełnego baku różnice stają się bardziej zauważalne.
Warto jednak pamiętać, że mówimy o cenach maksymalnych. Konkretna stacja może sprzedawać paliwo jeszcze taniej.
Ile można zaoszczędzić na pełnym baku? Policzyliśmy
Dla kierowcy tankującego 50 litrów paliwa obniżka maksymalnych stawek oznacza następujące różnice:
|Paliwo
|50 litrów w czwartek
|50 litrów w piątek
|Różnica
|Benzyna Pb95
|331,50 zł
|328,00 zł
|3,50 zł
|Benzyna Pb98
|368,50 zł
|364,00 zł
|4,50 zł
|Olej napędowy
|401,00 zł
|399,50 zł
|1,50 zł
Największa różnica dotyczy kierowców korzystających z benzyny 98. Przy 50-litrowym tankowaniu maksymalny rachunek będzie niższy o 4,50 zł.
W przypadku popularnej benzyny 95 oszczędność względem poprzedniego limitu wyniesie 3,50 zł.
Są to wyliczenia oparte na maksymalnych cenach. Jeśli stacja już wcześniej sprzedawała paliwo poniżej nowego limitu, kierowca nie musi zobaczyć dodatkowej obniżki.
Wszystkie stacje muszą przestrzegać nowych limitów. Kary nawet do miliona złotych
Nowe ceny nie są jedynie rekomendacją dla sprzedawców.
W ramach programu CPN obowiązują ustawowe maksymalne ceny detaliczne. Stacje paliw nie mogą sprzedawać objętych regulacją produktów powyżej wyznaczonych poziomów.
Za naruszenie przepisów przedsiębiorcom grożą sankcje finansowe.
Kara za niestosowanie się do maksymalnych cen paliw może wynieść nawet milion złotych.
Oznacza to, że kierowca tankujący benzynę 95 w piątek nie powinien zobaczyć na dystrybutorze ceny wyższej niż 6,56 zł za litr.
Podobne ograniczenia dotyczą benzyny 98 i oleju napędowego.
Dlaczego paliwo tanieje? Rząd uruchomił specjalny mechanizm
Obniżki są związane z trzecią odsłoną programu „Ceny Paliwa Niżej”, który rozpoczął się 3 października i zgodnie z zapowiedziami rządu ma obowiązywać do 31 grudnia 2026 roku.
Program opiera się na kilku rozwiązaniach.
Jednym z nich jest czasowe obniżenie stawki VAT na paliwa z 23 do 8 procent. Rząd zastosował również obniżkę akcyzy i mechanizm ustalania maksymalnych cen detalicznych.
Ministerstwo Energii argumentuje, że działania te mają ograniczać skutki wysokich cen ropy i niestabilności na międzynarodowych rynkach.
Na sytuację wpływają między innymi napięcia geopolityczne, zakłócenia dostaw oraz wydarzenia na Bliskim Wschodzie.
Nowy podatek dla koncernów paliwowych. Tak rząd chce finansować obniżki
Jednym z elementów systemu jest także podatek od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych.
Przepisy przewidują 60-procentową daninę od określonych nadwyżkowych zysków firm objętych regulacją.
Nie chodzi więc o opodatkowanie całego przychodu przedsiębiorstw, lecz o szczególny mechanizm odnoszący się do zysków przekraczających ustalony poziom referencyjny.
Według rządowych założeń środki te mają wspierać finansowanie działań obniżających ceny paliw.
Całkowity koszt trzeciej odsłony pakietu CPN może wynieść około 5 miliardów złotych.
A co z cenami w sobotę, niedzielę i poniedziałek?
Piątkowe limity nie oznaczają, że te same stawki będą obowiązywać przez cały weekend.
Kolejne obwieszczenie ministra energii ma zostać opublikowane w piątek, 23 października.
To ono określi maksymalne ceny paliw na sobotę, niedzielę i poniedziałek.
Kierowcy planujący dalszy wyjazd lub większe tankowanie powinni więc śledzić kolejne komunikaty.
Nie można dziś przesądzić, czy weekendowe limity będą jeszcze niższe, czy ponownie wzrosną.
Kierowcy mogą tankować taniej już od piątku
Nowe maksymalne ceny paliw zaczną obowiązywać 23 października 2026 roku.
Benzyna 95 nie będzie mogła kosztować więcej niż 6,56 zł za litr, benzyna 98 więcej niż 7,28 zł, a olej napędowy więcej niż 7,99 zł.
To dobra wiadomość szczególnie dla osób, które codziennie dojeżdżają samochodem do pracy oraz przedsiębiorców ponoszących regularne koszty transportu.
Najważniejsze jest jednak to, że ogłoszone kwoty stanowią górny pułap cenowy. Kierowcy nadal mogą szukać stacji oferujących paliwo jeszcze taniej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.