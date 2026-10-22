Wielka wyprzedaż w Lidlu! Ceny spadły nawet o 80 procent. Jeden z produktów kosztuje zaledwie 29 groszy
Takich cen klienci Lidla mogą się nie spodziewać. Na sklepowych półkach pojawiły się produkty przecenione nawet o 80 procent. Pudding azjatycki Winiary kosztuje zaledwie 29 groszy, a egzotyczne sosy można kupić za 1,49 zł. To nie koniec okazji. Wśród wyprzedażowych produktów znalazły się również dania wysokobiałkowe. Zdjęcia etykiet cenowych pokazują, jak duże mogą być obniżki. Trzeba jednak pamiętać, że oferta może być ograniczona do wybranych sklepów i dostępnych zapasów.
Lidl zaskakuje wyprzedażą. Produkty za grosze na sklepowych półkach
Klienci, którzy regularnie odwiedzają sklepy Lidl, wiedzą, że oprócz standardowych promocji można tam znaleźć również produkty objęte wyprzedażą. Tym razem uwagę zwracają wyjątkowo niskie ceny artykułów spożywczych.
Na zdjęciach wykonanych w sklepie widoczne są czerwone etykiety informujące o obniżkach sięgających nawet 80 procent.
Najtańszy z pokazanych produktów kosztuje zaledwie 29 groszy.
Co istotne, nie chodzi o rabat naliczany dopiero przy zakupie kilku opakowań. Na przedstawionych etykietach widnieją ceny pojedynczych produktów.
To może być interesująca okazja dla osób, które lubią próbować nowych smaków, ale nie chcą wydawać na nie dużych pieniędzy.
Z 1,49 zł na 29 groszy. Lidl przecenił produkt Winiary o 80 procent
Największą obniżką spośród produktów widocznych na zdjęciach objęto pudding azjatycki marki Winiary.
To produkt w opakowaniu o masie 65 gramów, dostępny w wariantach smakowych matcha i ananas oraz mango i kokos.
Przed przeceną kosztował 1,49 zł.
Teraz na sklepowej etykiecie widnieje cena 0,29 zł.
Oznacza to oszczędność 1,20 zł na jednym opakowaniu i obniżkę wynoszącą około 80 procent.
Za pięć sztuk klient zapłaciłby 1,45 zł, czyli mniej niż wynosiła wcześniejsza cena jednego opakowania.
To przykład przeceny, która może zachęcić do wypróbowania produktu nawet osoby, które wcześniej nie zwracały na niego uwagi.
Egzotyczny sos za 1,49 zł. Cena spadła aż o 62 procent
Kolejna wyprzedażowa okazja dotyczy sosu chutney marki Caribbean.
Produkt dostępny jest w różnych rodzajach, w opakowaniach o masie 225 gramów.
Z informacji zamieszczonych na etykiecie wynika, że jego wcześniejsza cena wynosiła 4,01 zł.
Po obniżce kosztuje tylko 1,49 zł.
To rabat w wysokości 62 procent.
Chutney to gęsty, aromatyczny sos, który może łączyć słodkie, kwaśne i pikantne smaki. W zależności od wariantu dobrze komponuje się z mięsem, ryżem, pieczonymi warzywami czy serami.
Można go wykorzystać także do przygotowania domowych burgerów, kanapek i marynat.
Dzięki przecenie eksperymentowanie z nowymi smakami nie musi wiązać się z dużym wydatkiem.
Lidl przecenia również dania wysokobiałkowe. Cena 4,49 zł
Na tej samej etykiecie widoczna jest oferta dotycząca produktów High Protein.
Chodzi o dania wysokobiałkowe w różnych wariantach, w opakowaniach o masie 77, 78 lub 79 gramów.
Ich cena wyprzedażowa wynosi 4,49 zł za sztukę.
Przy ofercie zamieszczono wyraźną informację: „Do wyczerpania zapasów”.
To istotne zastrzeżenie. Oznacza, że produkt może zniknąć ze sklepowej półki, gdy dostępna partia zostanie sprzedana.
Nie podano natomiast na zdjęciu wcześniejszej ceny tego artykułu, dlatego nie można wiarygodnie określić wysokości rabatu.
Trzy produkty za 6,27 zł. Tak wygląda przykładowy koszyk
Ceny pokazane na zdjęciach pozwalają przygotować przykładowe zestawienie zakupów.
|Produkt
|Cena na wyprzedaży
|Pudding azjatycki Winiary, 65 g
|0,29 zł
|Sos chutney Caribbean, 225 g
|1,49 zł
|Danie wysokobiałkowe High Protein
|4,49 zł
|Łącznie
|6,27 zł
Za trzy różne produkty klient zapłaciłby więc 6,27 zł, pod warunkiem że wszystkie będą dostępne w danym sklepie w pokazanych cenach.
To szczególnie interesujące dla osób, które chcą urozmaicić domowe menu i jednocześnie kontrolować wydatki.
Czy promocja obowiązuje w każdym Lidlu?
To ważna kwestia, ponieważ nie wszystkie wyprzedaże mają identyczny zasięg.
Przedstawione zdjęcia potwierdzają ceny widoczne na etykietach w jednym ze sklepów Lidl. Nie oznacza to automatycznie, że te same produkty i rabaty są dostępne we wszystkich placówkach sieci.
Wyprzedaże mogą obejmować wybrane partie towarów, a liczba opakowań bywa ograniczona.
Klienci zainteresowani zakupem powinni więc sprawdzić aktualną cenę i dostępność bezpośrednio w swoim sklepie.
Warto też zwracać uwagę na termin przydatności do spożycia lub datę minimalnej trwałości. Szczególnie duże przeceny mogą dotyczyć produktów, których sprzedaż sklep chce zakończyć.
Nie oznacza to jednak, że wszystkie przecenione artykuły mają krótki termin przydatności.
Wyprzedaż nawet do 80 procent. Na co zwrócić uwagę podczas zakupów?
Czerwone etykiety w Lidlu mogą oznaczać atrakcyjne obniżki, ale przed zakupem warto sprawdzić kilka szczegółów.
Przede wszystkim należy upewnić się, że cena na etykiecie dotyczy dokładnie tego wariantu produktu, który trafia do koszyka.
Warto również sprawdzić gramaturę, datę ważności oraz ewentualne ograniczenia dostępności.
Nie ma sensu kupować dużych ilości artykułów tylko dlatego, że są tanie. Największą korzyść przynoszą te przeceny, z których rzeczywiście skorzystamy.
Lidl z cenami od 29 groszy. Takie okazje przyciągają uwagę
Pudding za 29 groszy, sos za 1,49 zł i dania wysokobiałkowe za 4,49 zł pokazują, że na wyprzedażowych półkach Lidla można natrafić na produkty w bardzo niskich cenach.
Największa potwierdzona obniżka spośród pokazanych artykułów wynosi 80 procent.
Osoby zainteresowane zakupem powinny jednak pamiętać, że wyprzedażowe ceny i dostępność mogą różnić się między sklepami. Oferta może zakończyć się wraz z wyczerpaniem zapasów.
Dla klientów, którzy i tak planują wizytę w Lidlu, sprawdzenie wyprzedażowej półki może okazać się dobrym sposobem na znalezienie niedrogich produktów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.